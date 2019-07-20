Швеция: Аллсвенскан 2019
Эребру
4:0
Конец матча
Стадион: Берн Арена Зрители: 3948
Фалькенберг
1:0
7' ГолFilip Rogic
38' Желтая карточкаПогребняк Кирилл
3:0
39' ГолFilip Rogic
54' Желтая карточкаMahmut Ozen
4:0
64' ГолFilip Rogic
20
Filip
Rogic
21
Simon
Amin
12
Jake
Larsson
21
Mahmut
Ozen
20
Чибуйке
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Filip RogicПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Simon AminПолузащитник
-
12 Jake LarssonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Michael OmohНападающий
-
19 Мехмети АгонНападающий
-
-
13 Rodin Deprem
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mahmut OzenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чибуйке ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
7'
35'
2:0
38'
39'
3:0
54'
64'
4:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
15 Удары в створ 5
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +5 =3 -12Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру
Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =6 -10Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар
Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс
Последние игры между собой
Эребру: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Фалькенберг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|16
|10
|5
|1
|28 - 11
|35
|2.
|АИК
|17
|10
|4
|3
|22 - 11
|34
|3.
|Юргорден
|15
|8
|5
|2
|25 - 12
|29
|4.
|Хеккен
|0:0
|16
|8
|4
|4
|23 - 12
|28
|5.
|Гётеборг
|15
|7
|5
|3
|23 - 14
|26
|6.
|Хаммарбю
|15
|7
|4
|4
|29 - 22
|25
|7.
|Норрчёпинг
|16
|6
|6
|4
|23 - 19
|24
|8.
|Эстерсунд
|15
|4
|7
|4
|16 - 20
|19
|9.
|Эльфсборг
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|10.
|Сириус
|15
|5
|2
|8
|18 - 23
|17
|11.
|Эребру
|16
|5
|2
|9
|20 - 26
|17
|12.
|Хельсинборг
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|13.
|Кальмар
|15
|2
|7
|6
|11 - 18
|13
|14.
|Сундсвалль
|0:0
|17
|2
|6
|9
|18 - 25
|12
|15.
|АФК Эскильстуна
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|16.
|Фалькенберг
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
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