Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эребру
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3948
Фалькенберг
0'
1:0
7' Гол
Filip Rogic
2:0
35' Гол в свои ворота
38' Желтая карточка
Погребняк Кирилл
3:0
39' Гол
Filip Rogic
54' Желтая карточка
Mahmut Ozen
4:0
64' Гол
Filip Rogic
90'+4
1
Янссон
Оскар
15
Martin
Lorentzon
II
14
Michael
Almebaeck
22
Гранлунд Альбин
3
Kevin
Wright
20
Filip
Rogic
25
Герзич
Нордин
21
Simon
Amin
12
Jake
Larsson
99
Страндберг
Карлос
10
Броберг
Мартин
16
Hampus
Nilsson
21
Mahmut
Ozen
4
Юханссон
Карл
II
14
Карлссон
Пер
I
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
22
Бьёркенгрен
Йон
20
Чибуйке
Джон
11
Robin
Oestlind
12
Кристоффер
Карлссон
15
Погребняк
Кирилл
Эребру
4-3-3
Фалькенберг
4-4-2

Ход матча

7'
Filip Rogic
(Martin Lorentzon II)
1:0
35'
2:0
38'
 
Погребняк Кирилл
39'
Filip Rogic
(Герзич Нордин)
3:0
54'
 
Mahmut Ozen
59'
 
Edi Sylisufaj
Чибуйке Джон
64'
Filip Rogic
4:0
65'
 
Nsima Peter
Погребняк Кирилл
71'
 
Веде Антон
Кристоффер Карлссон
71'
Бертильссон Юхан
Simon Amin
 
82'
Мехмети Агон
Броберг Мартин
 
86'
Helmer Andersson
Michael Almebaeck
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 15 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг Эльфсборг 2:1 Эребру
Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар
Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс

Последние игры между собой

Эребру: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Фалькенберг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Фалькенберг 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 3:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 2:0 Эребру Аллсвенскан Фалькенберг 1:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан Эребру 1:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Эребру Суперэттан Эребру 0:1 Фалькенберг Кубок Швеции
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 16 10 5 1 28 - 11 35
2. АИК 17 10 4 3 22 - 11 34
3. Юргорден 15 8 5 2 25 - 12 29
4. Хеккен 0:0 16 8 4 4 23 - 12 28
5. Гётеборг 15 7 5 3 23 - 14 26
6. Хаммарбю 15 7 4 4 29 - 22 25
7. Норрчёпинг 16 6 6 4 23 - 19 24
8. Эстерсунд 15 4 7 4 16 - 20 19
9. Эльфсборг 15 4 6 5 18 - 23 18
10. Сириус 15 5 2 8 18 - 23 17
11. Эребру 16 5 2 9 20 - 26 17
12. Хельсинборг 16 4 5 7 15 - 22 17
13. Кальмар 15 2 7 6 11 - 18 13
14. Сундсвалль 0:0 17 2 6 9 18 - 25 12
15. АФК Эскильстуна 15 2 5 8 13 - 25 11
16. Фалькенберг 16 2 5 9 14 - 33 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Filip Rogic бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Погребняк Кирилл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    ГООООООООЛ - [player1] очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Filip Rogic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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