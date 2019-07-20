Швеция: Суперэттан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2019
Броммапойкарна
3:1
Конец матча
Норрбю
0'
28' Желтая карточка
Alexander Nilsson II
59' Желтая карточка
Nicklas Savolainen
1:0
64' Гол
Albin Linner
65' Желтая карточка
Nino Osmanagic
1:1
75' Гол
Richard Yarsuvat
2:1
78' Гол
Dusan Jajic
3:1
90' Гол
Джоханна Эрик
90'+4
20
Hampus
Elgan
24
Fritiof
Bjoerken
8
Marcus
Hansson
4
Oscar
Pehrsson
15
Johan
Falkmar
22
Alexander
Nilsson
II
18
Markus
Gustafsson
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
25
Albin
Linner
9
Dusan
Jajic
17
Лидберг
Исак
1
Mergim
Krasniqi
4
Didric
Andersson
3
Jonathan
Azulay
17
Jasin
Khayat
11
Alen
Krasnici
10
Abdelrahman
Saidi
8
Nicklas
Savolainen
2
Abbas
Mohamad
15
Nino
Osmanagic
14
Рексхепи
Дардан
12
Richard
Yarsuvat
Броммапойкарна
4-4-2
Норрбю
3-5-2

Ход матча

28'
Alexander Nilsson II
 
59'
 
Nicklas Savolainen
64'
Albin Linner
(Лидберг Исак)
1:0
65'
 
Nino Osmanagic
68'
 
Пекальски Иво
Nino Osmanagic
75'
1:1
Richard Yarsuvat
(Jasin Khayat)
78'
Dusan Jajic
(Albin Linner)
2:1
78'
Нордстрём Билли
Albin Linner
 
80'
 
Hugo Svensson
Jasin Khayat
83'
Джоханна Эрик
Лидберг Исак
 
89'
Adam Graden
Dusan Jajic
 
90'
Джоханна Эрик
3:1

Предыдущие игры

Броммапойкарна Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Браге 3:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Мьельбю
Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Сюрианска 1:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Норрбю 2:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Варберг БоИС 3:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 ГАИС Далкурд 0:4 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК АИК 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:0 Сириус Хеккен 1:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 4:2 Браге Русенгор 1:3 Броммапойкарна
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд
Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен

Последние игры между собой

Броммапойкарна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Норрбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Норрбю 2:0 Броммапойкарна Суперэттан Норрбю 1:0 Броммапойкарна Суперэттан Броммапойкарна 3:0 Норрбю Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 16 11 3 2 29 - 14 36
2. Браге 16 9 3 4 24 - 12 30
3. Мьельбю 15 9 1 5 19 - 15 28
4. Эргрюте ФФ 1:0 16 8 4 4 21 - 14 28
5. Далкурд 16 8 2 6 23 - 25 26
6. Йёнчёпинг 15 7 3 5 25 - 13 24
7. Норрбю 15 6 5 4 20 - 20 23
8. Дегерфорс 16 6 3 7 21 - 20 21
9. Хальмстад 15 6 2 7 17 - 15 20
10. Вестерос СК 15 4 7 4 21 - 16 19
11. ГАИС 15 4 4 7 12 - 23 16
12. Сюрианска 15 4 3 8 16 - 27 15
13. Треллеборг 15 3 6 6 17 - 22 15
14. Броммапойкарна 16 3 4 9 20 - 27 13
15. Фрей 0:1 16 3 4 9 16 - 32 13
16. Эстер 14 1 8 5 11 - 17 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Alexander Nilsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...