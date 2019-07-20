Швеция: Суперэттан 2019
Броммапойкарна
3:1
Конец матча
Норрбю
28' Желтая карточкаAlexander Nilsson II
59' Желтая карточкаNicklas Savolainen
1:0
64' ГолAlbin Linner
65' Желтая карточкаNino Osmanagic
1:1
75' ГолRichard Yarsuvat
2:1
78' ГолDusan Jajic
3:1
90' ГолДжоханна Эрик
20
Hampus
Elgan
25
Albin
Linner
17
Лидберг
Исак
- Основной состав
-
20 Hampus ElganВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Albin LinnerПолузащитник
- Нападающий
-
17 Лидберг ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Adam GradenПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Aron Sanden
-
-
Главный тренер: Luis Pimenta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Jasin KhayatЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
22 Marwan Bazi
-
-
Ход матча
64'
1:0
65'
75'
1:1
78'
2:1
90'
3:1
Предыдущие игры
Броммапойкарна Последние 20 матчей: +4 =6 -10Браге 3:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Мьельбю
Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Сюрианска 1:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Норрбю 2:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Варберг БоИС 3:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 ГАИС Далкурд 0:4 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК АИК 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:0 Сириус Хеккен 1:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 4:2 Браге Русенгор 1:3 Броммапойкарна
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =7 -6Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд
Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен
Последние игры между собой
Броммапойкарна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Норрбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|16
|11
|3
|2
|29 - 14
|36
|2.
|Браге
|16
|9
|3
|4
|24 - 12
|30
|3.
|Мьельбю
|15
|9
|1
|5
|19 - 15
|28
|4.
|Эргрюте ФФ
|1:0
|16
|8
|4
|4
|21 - 14
|28
|5.
|Далкурд
|16
|8
|2
|6
|23 - 25
|26
|6.
|Йёнчёпинг
|15
|7
|3
|5
|25 - 13
|24
|7.
|Норрбю
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Дегерфорс
|16
|6
|3
|7
|21 - 20
|21
|9.
|Хальмстад
|15
|6
|2
|7
|17 - 15
|20
|10.
|Вестерос СК
|15
|4
|7
|4
|21 - 16
|19
|11.
|ГАИС
|15
|4
|4
|7
|12 - 23
|16
|12.
|Сюрианска
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|13.
|Треллеборг
|15
|3
|6
|6
|17 - 22
|15
|14.
|Броммапойкарна
|16
|3
|4
|9
|20 - 27
|13
|15.
|Фрей
|0:1
|16
|3
|4
|9
|16 - 32
|13
|16.
|Эстер
|14
|1
|8
|5
|11 - 17
|11
Загрузка...