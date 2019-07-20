Финляндия: Вейккауслига 2019

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Ильвес
1:1
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
29' Желтая карточка
William Parra
0:1
55' Гол
Риски Рику
67' Желтая карточка
Менса Баба
86' Желтая карточка
Алхо Николай
90' Желтая карточка
Santeri Vaananen
90' Желтая карточка
Пейпонен Рони
90' Желтая карточка
Рафинья
1:1
90' Пенальти
Lauri Ala-Myllymaeki
90'+7
1
Mika
Hilander
4
Аспегрен
Фелипе
13
Менса
Баба
16
Миеттунен
Тату
60
Адди
Дэвид
8
Iiro
Jaervinen
30
Yussif
Daouda
Moussa
10
Lauri
Ala-Myllymaeki
5
Jair
25
Emile
Paul
Tendeng
20
Тамминен
Ээро
88
Рудаков
Максим
17
Алхо
Николай
8
Рафинья
32
Обилор
Файтх
5
О'Шоунесси
Даниэль
14
Дальстрем
Себастьян
15
William
Parra
22
Кайринен
Каан
9
Риски
Рику
11
Пелвас
Аксели
77
Менса
Эванс
Ильвес
ХИК

Ход матча

29'
 
William Parra
52'
 
Santeri Vaananen
William Parra
55'
0:1
Риски Рику
(Пелвас Аксели)
66'
Ilari Mettaelae
Тамминен Ээро
 
67'
Менса Баба
 
75'
Diogo Tomas
Yussif Daouda Moussa
 
79'
Fofana Tiemoko
Iiro Jaervinen
 
83'
 
Пейпонен Рони
Пелвас Аксели
86'
 
Алхо Николай
90'
 
Santeri Vaananen
90'
 
Пейпонен Рони
90'
 
Рафинья
90'
Lauri Ala-Myllymaeki
1:1

Предыдущие игры

Ильвес Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Лахти 1:0 Ильвес Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки ВПС 1:2 Ильвес Ильвес 4:2 Коккола ПВ
Мариехамн 0:2 Ильвес Интер Турку 2:3 Ильвес КуПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:0 Мариехамн Коккола ПВ 2:3 Ильвес РоПС 0:1 Ильвес Ильвес 1:1 Хонка ХИК 0:0 Ильвес Ильвес 1:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес Ильвес 0:0 ВПС Коккола ПВ 0:2 Ильвес Хонка 1:1 Ильвес КТП 0:2 Ильвес Ильвес 3:0 ВПС Коккола ПВ 1:2 Ильвес
ХИК Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Торсхавн 2:2 ХИК ХИК 3:0 Торсхавн ХИФК 0:2 ХИК ХИК 1:1 КуПС
Мариехамн 0:2 ХИК ХИК 0:1 Хонка ХИК 1:4 Брабранд АБ 0:0 ХИК Волеренга 4:1 ХИК ХИК 0:3 Б-93 Рингкёбинг 0:4 ХИК РоПС 0:1 ХИК ХИК 3:1 Коккола ПВ Яммербугт 2:2 ХИК ХИК 3:0 Брёнсхёй Лахти 3:0 ХИК Ванлоесе 1:1 ХИК Мидделфарт 3:0 ХИК ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:1 ХИК

Последние игры между собой

Ильвес: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
ХИК: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
ХИК 0:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:2 ХИК Вейккауслига Ильвес 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 Ильвес Вейккауслига
Ильвес 1:4 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:1 ХИК Кубок Ильвес 1:3 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 5:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Ильвес Вейккауслига
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 15 8 5 2 19 - 9 29
2. Хонка 15 8 3 4 23 - 16 27
3. КуПС 15 7 5 3 25 - 19 26
4. СЯК Сейнайоки 16 7 5 4 16 - 15 26
5. ХИК 17 6 8 3 19 - 17 26
6. Интер Турку 15 7 3 5 27 - 19 24
7. Мариехамн 14 6 3 5 23 - 16 21
8. Лахти 16 4 7 5 15 - 19 19
9. ХИФК 14 3 6 5 10 - 14 15
10. РоПС 15 4 3 8 10 - 17 15
11. Коккола ПВ 16 2 4 10 12 - 30 10
12. ВПС 16 0 8 8 13 - 21 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    William Parra получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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