Финляндия: Вейккауслига 2019
29' Желтая карточкаWilliam Parra
0:1
55' ГолРиски Рику
67' Желтая карточкаМенса Баба
86' Желтая карточкаАлхо Николай
90' Желтая карточкаSanteri Vaananen
90' Желтая карточкаПейпонен Рони
90' Желтая карточкаРафинья
1:1
90' ПенальтиLauri Ala-Myllymaeki
13
Менса
Баба
60
Адди
Дэвид
5
Jair
17
Алхо
Николай
8
Рафинья
32
Обилор
Файтх
77
Менса
Эванс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
-
60 Адди ДэвидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 JairПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Tuure SiiraПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jarkko Wiss
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
8 РафиньяЗащитник
-
32 Обилор ФайтхЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Менса ЭвансНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Зенели ЭрфанПолузащитник
-
20 Тарасов ИванНападающий
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
Ход матча
29'
55'
0:1
67'
86'
90'
90'
90'
90'
Предыдущие игры
Ильвес Последние 20 матчей: +14 =4 -2Лахти 1:0 Ильвес Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки ВПС 1:2 Ильвес Ильвес 4:2 Коккола ПВ
ХИК Последние 20 матчей: +7 =7 -6Торсхавн 2:2 ХИК ХИК 3:0 Торсхавн ХИФК 0:2 ХИК ХИК 1:1 КуПС
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
ХИК: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|15
|8
|5
|2
|19 - 9
|29
|2.
|Хонка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|3.
|КуПС
|15
|7
|5
|3
|25 - 19
|26
|4.
|СЯК Сейнайоки
|16
|7
|5
|4
|16 - 15
|26
|5.
|ХИК
|17
|6
|8
|3
|19 - 17
|26
|6.
|Интер Турку
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|7.
|Мариехамн
|14
|6
|3
|5
|23 - 16
|21
|8.
|Лахти
|16
|4
|7
|5
|15 - 19
|19
|9.
|ХИФК
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|10.
|РоПС
|15
|4
|3
|8
|10 - 17
|15
|11.
|Коккола ПВ
|16
|2
|4
|10
|12 - 30
|10
|12.
|ВПС
|16
|0
|8
|8
|13 - 21
|8
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