Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
0:0
Перерыв

Стадион:
Хеккен
0'
35' Желтая карточка
Абрахамссон Петер
36' Желтая карточка
Juanjo Ciercoles
0:0
37' Не забитый пенальти
Pol Roige
44' Желтая карточка
Блумквист Александр
1
Lloyd
Saxton
16
Carlos
Moros
5
Eric
Bjoerkander
4
Блумквист
Александр
22
Jonathan
Tamimi
8
David
Batanero
6
Juanjo
Ciercoles
2
Конате
Па
23
Maic
Sema
30
Peter
Wilson
II
7
Pol
Roige
26
Абрахамссон
Петер
22
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
14
Oskar
Sverrisson
11
Мохаммед
Насиру
8
Фрайберг
Эрик
6
Alexander
Faltsetas
28
Adam
Andersson
II
19
Daleho
Irandust
9
Еремеефф
Александер
99
Ясин
Ахмед
Сундсвалль
3-4-3
Хеккен
3-4-3

Ход матча

35'
 
Абрахамссон Петер
36'
Juanjo Ciercoles
 
37'
Pol Roige
0:0
44'
Блумквист Александр
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль
Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг
Хеккен Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель
АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Хеккен 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан Хеккен 1:1 Сундсвалль Кубок
Хеккен 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:2 Хеккен Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Сундсвалль Аллсвенскан Хеккен 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Хеккен Аллсвенскан Сундсвалль 1:2 Хеккен Аллсвенскан Сундсвалль 2:1 Хеккен Аллсвенскан Сундсвалль 3:5 Хеккен Шведский кубок
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 16 10 5 1 28 - 11 35
2. АИК 17 10 4 3 22 - 11 34
3. Юргорден 15 8 5 2 25 - 12 29
4. Хеккен 0:0 16 8 4 4 23 - 12 28
5. Гётеборг 15 7 5 3 23 - 14 26
6. Хаммарбю 15 7 4 4 29 - 22 25
7. Норрчёпинг 16 6 6 4 23 - 19 24
8. Эстерсунд 15 4 7 4 16 - 20 19
9. Эльфсборг 15 4 6 5 18 - 23 18
10. Сириус 15 5 2 8 18 - 23 17
11. Эребру 16 5 2 9 20 - 26 17
12. Хельсинборг 16 4 5 7 15 - 22 17
13. Кальмар 15 2 7 6 11 - 18 13
14. Сундсвалль 0:0 17 2 6 9 18 - 25 12
15. АФК Эскильстуна 15 2 5 8 13 - 25 11
16. Фалькенберг 16 2 5 9 14 - 33 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Блумквист Александр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    ПРОМАХ - Pol Roige бьет пенальти, но не забивает!
  • Желтая карточка
    36'
    Juanjo Ciercoles получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Абрахамссон Петер получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NP3 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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