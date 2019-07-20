Швеция: Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
0:0
Перерыв
Стадион: NP3 Arena
Хеккен
35' Желтая карточкаАбрахамссон Петер
36' Желтая карточкаJuanjo Ciercoles
0:0
37' Не забитый пенальтиPol Roige
44' Желтая карточкаБлумквист Александр
16
Carlos
Moros
23
Maic
Sema
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maic SemaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Pol MorenoПолузащитник
- Нападающий
-
18 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
-
-
14 Paya Pichkah
-
20 Filip Widen
-
Главный тренер: Joel Cedergren
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Aiham Ousou
-
16 Kwame Kizito
-
20 Ali Youssef
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
36'
37'
0:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +2 =6 -12Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль
Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг
Хеккен Последние 20 матчей: +10 =5 -5Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель
АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Хеккен 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:2 Хеккен Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Сундсвалль Аллсвенскан Хеккен 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Хеккен Аллсвенскан Сундсвалль 1:2 Хеккен Аллсвенскан Сундсвалль 2:1 Хеккен Аллсвенскан Сундсвалль 3:5 Хеккен Шведский кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|16
|10
|5
|1
|28 - 11
|35
|2.
|АИК
|17
|10
|4
|3
|22 - 11
|34
|3.
|Юргорден
|15
|8
|5
|2
|25 - 12
|29
|4.
|Хеккен
|0:0
|16
|8
|4
|4
|23 - 12
|28
|5.
|Гётеборг
|15
|7
|5
|3
|23 - 14
|26
|6.
|Хаммарбю
|15
|7
|4
|4
|29 - 22
|25
|7.
|Норрчёпинг
|16
|6
|6
|4
|23 - 19
|24
|8.
|Эстерсунд
|15
|4
|7
|4
|16 - 20
|19
|9.
|Эльфсборг
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|10.
|Сириус
|15
|5
|2
|8
|18 - 23
|17
|11.
|Эребру
|16
|5
|2
|9
|20 - 26
|17
|12.
|Хельсинборг
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|13.
|Кальмар
|15
|2
|7
|6
|11 - 18
|13
|14.
|Сундсвалль
|0:0
|17
|2
|6
|9
|18 - 25
|12
|15.
|АФК Эскильстуна
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|16.
|Фалькенберг
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
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