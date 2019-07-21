США: МЛС 2019

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Торонто
0:2
Перерыв

Стадион:
Хьюстон Динамо
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
15
Завалета
Эрик
26
Симан
Лоран
2
Морроу
Джастин
18
Nick
DeLeon
27
Liam
Fraser
21
Осорио
Джонатан
14
Jay
Chapman
31
Тсубаса
Эндо
13
Маллинс
Патрик
1
Tyler
Deric
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
8
Memo
Rodriguez
10
Мартинес
Томас
11
Макнамара
Томас
9
Mauro
Manotas
Торонто
4-4-2
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Макнамара Томас
(Memo Rodriguez)
23'
0:2
Мартинес Томас
(Mauro Manotas)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто
Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс

Последние игры между собой

Торонто: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Хьюстон Динамо: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Хьюстон Динамо 5:1 Торонто МЛС Торонто 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:2 Хьюстон Динамо МЛС
Торонто 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Торонто МЛС Торонто 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Торонто МЛС Торонто 0:2 Хьюстон Динамо МЛС Торонто 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Торонто МЛС Торонто 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Торонто МЛС Торонто 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Торонто 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Торонто МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 23 11 6 6 40 - 32 39
2. Ди Си Юнайтед 22 9 8 5 31 - 24 35
3. Атланта Юнайтед 21 10 3 8 33 - 25 33
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 4 8 36 - 31 31
5. Монреаль Импакт 0:1 23 9 3 11 26 - 37 30
6. Нью-Йорк Сити 18 7 8 3 31 - 22 29
7. Торонто 0:2 22 8 5 9 35 - 36 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 21 7 6 8 28 - 38 27
9. Орландо Сити 21 7 5 9 29 - 28 26
10. Чикаго Файр 0:1 23 5 8 10 34 - 34 23
11. Коламбус Кру 1:0 23 6 3 14 20 - 33 21
12. Цинциннати 21 5 2 14 21 - 49 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 4 3 55 - 20 46
2. Лос-Анджелес Гэлакси 21 12 1 8 30 - 27 37
3. Сиэтл Саундерс 20 10 5 5 31 - 26 35
4. Миннесота Юнайтед 20 10 3 7 37 - 29 33
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 9 4 7 33 - 31 31
6. Хьюстон Динамо 2:0 21 9 3 9 31 - 33 30
7. Реал Солт-Лейк 20 9 2 9 29 - 29 29
8. Даллас 21 8 5 8 29 - 26 29
9. Портленд Тимберс 19 7 4 8 29 - 31 25
10. Спортинг Канзас-Сити 20 6 7 7 32 - 34 25
11. Колорадо Рэпидс 20 5 5 10 31 - 40 20
12. Ванкувер Уайткэпс 22 4 8 10 22 - 38 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Мартинес Томас бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Макнамара Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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