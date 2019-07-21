США: МЛС 2019
Торонто
0:2
Перерыв
Стадион: БМО Филд
Хьюстон Динамо
0:1
4' ГолМакнамара Томас
0:2
23' ГолМартинес Томас
96
Ауро
Альваро
26
Симан
Лоран
18
Nick
DeLeon
27
Liam
Fraser
14
Jay
Chapman
31
Тсубаса
Эндо
22
Matias
Vera
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Jay ChapmanПолузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
Ход матча
4'
23'
0:2
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +7 =5 -8Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто
Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +8 =2 -10Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс
Последние игры между собой
Торонто: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Хьюстон Динамо: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Торонто 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Торонто МЛС Торонто 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Торонто МЛС Торонто 0:2 Хьюстон Динамо МЛС Торонто 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Торонто МЛС Торонто 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Торонто МЛС Торонто 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Торонто 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|23
|11
|6
|6
|40 - 32
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|22
|9
|8
|5
|31 - 24
|35
|3.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|3
|8
|33 - 25
|33
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|4
|8
|36 - 31
|31
|5.
|Монреаль Импакт
|0:1
|23
|9
|3
|11
|26 - 37
|30
|6.
|Нью-Йорк Сити
|18
|7
|8
|3
|31 - 22
|29
|7.
|Торонто
|0:2
|22
|8
|5
|9
|35 - 36
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|7
|6
|8
|28 - 38
|27
|9.
|Орландо Сити
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Чикаго Файр
|0:1
|23
|5
|8
|10
|34 - 34
|23
|11.
|Коламбус Кру
|1:0
|23
|6
|3
|14
|20 - 33
|21
|12.
|Цинциннати
|21
|5
|2
|14
|21 - 49
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|4
|3
|55 - 20
|46
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|12
|1
|8
|30 - 27
|37
|3.
|Сиэтл Саундерс
|20
|10
|5
|5
|31 - 26
|35
|4.
|Миннесота Юнайтед
|20
|10
|3
|7
|37 - 29
|33
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|9
|4
|7
|33 - 31
|31
|6.
|Хьюстон Динамо
|2:0
|21
|9
|3
|9
|31 - 33
|30
|7.
|Реал Солт-Лейк
|20
|9
|2
|9
|29 - 29
|29
|8.
|Даллас
|21
|8
|5
|8
|29 - 26
|29
|9.
|Портленд Тимберс
|19
|7
|4
|8
|29 - 31
|25
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|20
|5
|5
|10
|31 - 40
|20
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|22
|4
|8
|10
|22 - 38
|20
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