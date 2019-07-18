Международный кубок чемпионов 2019
Бавария
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Реал Мадрид
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +13 =5 -2Арсенал 2:1 Бавария SpVgg Lindau 2:4 Бавария Кайзерслаутерн 1:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 Бавария
Бавария 5:1 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 0:0 Бавария Бавария 3:1 Ганновер 96 Нюрнберг 1:1 Бавария Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер Фортуна 1:4 Бавария Бавария 5:0 Боруссия Д Бавария 5:4 Хайденхайм Фрайбург 1:1 Бавария Бавария 6:0 Майнц Бавария 1:3 Ливерпуль Бавария 6:0 Вольфсбург Боруссия М 1:5 Бавария Бавария 1:0 Герта Ливерпуль 0:0 Бавария
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =3 -8Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид
Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Барселона 1:1 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Бавария: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Бавария 0:1 Реал Мадрид Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Реал Мадрид 0:1 Бавария Товарищеские матчи Бавария 0:4 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 1:0 Бавария Лига чемпионов Реал Мадрид 4:2 Бавария Международные матчи (клубы) Реал Мадрид 2:1 Бавария Лига чемпионов Бавария 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Бавария 0:0 Реал Мадрид Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гвадалахара
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Бавария
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Бавария
48.7% (37)
Ничья
22.4% (17)
Реал Мадрид
28.9% (22)
2:1 Бавария
35.5% (27)
1:2 Реал Мадрид
25% (19)
1:1 Ничья
11.8% (9)
2:2 Ничья
10.5% (8)
1:0 Бавария
3.9% (3)
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