Международный кубок чемпионов 2019

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Бавария
 
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Реал Мадрид

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Арсенал 2:1 Бавария SpVgg Lindau 2:4 Бавария Кайзерслаутерн 1:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 Бавария
Бавария 5:1 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 0:0 Бавария Бавария 3:1 Ганновер 96 Нюрнберг 1:1 Бавария Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер Фортуна 1:4 Бавария Бавария 5:0 Боруссия Д Бавария 5:4 Хайденхайм Фрайбург 1:1 Бавария Бавария 6:0 Майнц Бавария 1:3 Ливерпуль Бавария 6:0 Вольфсбург Боруссия М 1:5 Бавария Бавария 1:0 Герта Ливерпуль 0:0 Бавария
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид
Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Барселона 1:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Бавария: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Реал Мадрид 2:2 Бавария Лига чемпионов Бавария 1:2 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 4:2 Бавария Лига чемпионов Бавария 1:2 Реал Мадрид Лига чемпионов
Бавария 0:1 Реал Мадрид Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Реал Мадрид 0:1 Бавария Товарищеские матчи Бавария 0:4 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 1:0 Бавария Лига чемпионов Реал Мадрид 4:2 Бавария Международные матчи (клубы) Реал Мадрид 2:1 Бавария Лига чемпионов Бавария 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Бавария 0:0 Реал Мадрид Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Фиорентина 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бенфика 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гвадалахара 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Бавария 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 21.07.2019, осталось 2 дня 2 часа 10 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Бавария - Реал Мадрид
    Бавария
    48.7% (37)
    Ничья
    22.4% (17)
    Реал Мадрид
    28.9% (22)
    2:1 Бавария
    35.5% (27)
    1:2 Реал Мадрид
    25% (19)
    1:1 Ничья
    11.8% (9)
    2:2 Ничья
    10.5% (8)
    1:0 Бавария
    3.9% (3)
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