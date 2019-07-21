США: МЛС 2019

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Колорадо Рэпидс
1:1
Перерыв

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
6' Гол
Sebastian Anderson
33' Красная карточка
Sebastian Anderson
36' Желтая карточка
Ховард Тим
1:1
40' Гол
Эбер Араужо
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Смит
Томми
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
4
Уилсон
Дэнни
22
Sebastian
Anderson
26
Cole
Bassett
11
Льюис
Джонатан
99
Andre
Shinyashiki
1
Джонсон
Шон
33
Sebastien
Ibeagha
16
James
Sands
6
Калленс
Александр
3
Тиннерхольм
Антон
55
Паркс
Китон
12
Офори
Эбенезер
22
Матаррита
Рональд
9
Эбер
Араужо
10
Моралес
Максимильяно
11
Valentin
Castellanos
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
3-4-3

Ход матча

6'
Sebastian Anderson
(Льюис Джонатан)
1:0
33'
Sebastian Anderson
 
36'
Ховард Тим
 
40'
1:1
Эбер Араужо
(Моралес Максимильяно)
45'
Ирвин Клинт
Ховард Тим
 

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс
Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 5:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 11 6 6 41 - 32 39
2. Ди Си Юнайтед 22 9 8 5 31 - 24 35
3. Атланта Юнайтед 21 10 3 8 33 - 25 33
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 4 8 36 - 31 31
5. Нью-Йорк Сити 1:1 19 7 9 3 32 - 23 30
6. Монреаль Импакт 23 9 3 11 27 - 38 30
7. Торонто 22 8 5 9 36 - 37 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 21 7 6 8 28 - 38 27
9. Орландо Сити 21 7 5 9 29 - 28 26
10. Чикаго Файр 23 5 8 10 34 - 35 23
11. Коламбус Кру 23 6 3 14 21 - 34 21
12. Цинциннати 21 5 2 14 21 - 49 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 4 3 55 - 20 46
2. Лос-Анджелес Гэлакси 21 12 1 8 30 - 27 37
3. Сиэтл Саундерс 20 10 5 5 31 - 26 35
4. Миннесота Юнайтед 0:0 21 10 4 7 37 - 29 34
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 21 9 5 7 34 - 32 32
6. Даллас 22 9 5 8 31 - 26 32
7. Реал Солт-Лейк 0:0 21 9 3 9 29 - 29 30
8. Хьюстон Динамо 21 9 3 9 32 - 34 30
9. Портленд Тимберс 19 7 4 8 29 - 31 25
10. Спортинг Канзас-Сити 21 6 7 8 32 - 36 25
11. Колорадо Рэпидс 1:1 21 5 6 10 32 - 41 21
12. Ванкувер Уайткэпс 1:1 23 4 9 10 23 - 39 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Ховард Тим уходит, Ирвин Клинт вместо него
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Эбер Араужо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Ховард Тим получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    УДАЛЕНА! - Sebastian Anderson получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Sebastian Anderson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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