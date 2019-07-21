США: МЛС 2019
Колорадо Рэпидс
1:1
Перерыв
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Нью-Йорк Сити
1:0
6' ГолSebastian Anderson
33' Красная карточкаSebastian Anderson
36' Желтая карточкаХовард Тим
1:1
40' ГолЭбер Араужо
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
26
Cole
Bassett
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Cole BassettПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Conor Casey
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 James SandsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
-
14 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
-
15 Tony RochaЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jesus MedinaНападающий
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Ход матча
6'
36'
40'
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +5 =4 -11Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =7 -4Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс
Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|11
|6
|6
|41 - 32
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|22
|9
|8
|5
|31 - 24
|35
|3.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|3
|8
|33 - 25
|33
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|4
|8
|36 - 31
|31
|5.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|19
|7
|9
|3
|32 - 23
|30
|6.
|Монреаль Импакт
|23
|9
|3
|11
|27 - 38
|30
|7.
|Торонто
|22
|8
|5
|9
|36 - 37
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|7
|6
|8
|28 - 38
|27
|9.
|Орландо Сити
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Чикаго Файр
|23
|5
|8
|10
|34 - 35
|23
|11.
|Коламбус Кру
|23
|6
|3
|14
|21 - 34
|21
|12.
|Цинциннати
|21
|5
|2
|14
|21 - 49
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|4
|3
|55 - 20
|46
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|12
|1
|8
|30 - 27
|37
|3.
|Сиэтл Саундерс
|20
|10
|5
|5
|31 - 26
|35
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|21
|10
|4
|7
|37 - 29
|34
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|21
|9
|5
|7
|34 - 32
|32
|6.
|Даллас
|22
|9
|5
|8
|31 - 26
|32
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|21
|9
|3
|9
|29 - 29
|30
|8.
|Хьюстон Динамо
|21
|9
|3
|9
|32 - 34
|30
|9.
|Портленд Тимберс
|19
|7
|4
|8
|29 - 31
|25
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|6
|7
|8
|32 - 36
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|21
|5
|6
|10
|32 - 41
|21
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|23
|4
|9
|10
|23 - 39
|21
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