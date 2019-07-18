Международный кубок чемпионов 2019
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино
Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус Атлетико М 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Фрозиноне Сассуоло 0:3 Ювентус
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =2 -10Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 Эвертон Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Арсенал Челси 2:0 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:1 Лестер
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гвадалахара
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Бавария
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Ювентус
78.4% (58)
Ничья
17.6% (13)
Тоттенхэм
4.1% (3)
2:1 Ювентус
43.2% (32)
1:0 Ювентус
21.6% (16)
1:1 Ничья
12.2% (9)
2:0 Ювентус
10.8% (8)
2:2 Ничья
2.7% (2)
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