Международный кубок чемпионов 2019

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Ювентус
 
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Тоттенхэм

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино
Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М Ювентус 4:1 Удинезе Наполи 1:2 Ювентус Болонья 0:1 Ювентус Атлетико М 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Фрозиноне Сассуоло 0:3 Ювентус
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 Эвертон Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Арсенал Челси 2:0 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:1 Лестер

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Тоттенхэм 1:2 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 2:2 Тоттенхэм Лига чемпионов Тоттенхэм 2:0 Ювентус Товарищеские матчи Ювентус 2:1 Тоттенхэм Международный кубок чемпионов
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Фиорентина 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бенфика 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гвадалахара 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Бавария 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 21.07.2019, осталось 2 дня 13 часов 40 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Ювентус - Тоттенхэм
    Ювентус
    78.4% (58)
    Ничья
    17.6% (13)
    Тоттенхэм
    4.1% (3)
    2:1 Ювентус
    43.2% (32)
    1:0 Ювентус
    21.6% (16)
    1:1 Ничья
    12.2% (9)
    2:0 Ювентус
    10.8% (8)
    2:2 Ничья
    2.7% (2)
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