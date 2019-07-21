Швеция: Суперэттан 2019

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Мьельбю
1:0
Перерыв
Хальмстад
0'
1:0
38' Гол
Джазе Моханад
41' Желтая карточка
Ларссон Петер
13
Carljohan
Eriksson
I
2
Терзич
Ади
4
Max
Watson
26
Mohammed
Mbye
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
12
David
Loefquist
22
Jesper
Gustavsson
24
Taylor
Silverholt
8
Bubacarr
Jobe
16
Jacob
Bergstroem
1
Нильссон
Малькольм
26
Edvin
Kurtulus
4
Юханссон
Андреас
15
Ларссон
Петер
21
Бенгтссон
Андреас
2
Thomas
Boakye
6
Алланссон
Йоэль
23
Джурич
Душан
27
Erik
Ahlstrand
11
Karim
Sadat
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
Мьельбю
4-4-2
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

38'
Джазе Моханад
1:0
41'
 
Ларссон Петер

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю
Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад
Хальмстад Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад
Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Хальмстад: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Хальмстад 2:0 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 0:2 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:1 Хальмстад Аллсвенскан
Мьельбю 0:0 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 5:1 Хальмстад Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:3 Мьельбю Товарищеские матчи Хальмстад 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Хальмстад 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 16 11 3 2 29 - 14 36
2. Мьельбю 1:0 16 10 1 5 20 - 15 31
3. Браге 16 9 3 4 24 - 12 30
4. Далкурд 16 8 2 6 23 - 25 26
5. Эргрюте ФФ 16 7 5 4 21 - 15 26
6. Йёнчёпинг 15 7 3 5 25 - 13 24
7. Норрбю 15 6 5 4 20 - 20 23
8. Дегерфорс 16 6 3 7 21 - 20 21
9. Хальмстад 0:1 16 6 2 8 17 - 16 20
10. Вестерос СК 15 4 7 4 21 - 16 19
11. ГАИС 15 4 4 7 12 - 23 16
12. Сюрианска 15 4 3 8 16 - 27 15
13. Треллеборг 15 3 6 6 17 - 22 15
14. Фрей 16 3 5 8 17 - 32 14
15. Броммапойкарна 16 3 4 9 20 - 27 13
16. Эстер 14 1 8 5 11 - 17 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Ларссон Петер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Джазе Моханад бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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