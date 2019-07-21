Швеция: Суперэттан 2019
1:0
38' ГолДжазе Моханад
41' Желтая карточкаЛарссон Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Karim SadatНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
Ход матча
38'
1:0
41'
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =1 -8Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю
Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад
Хальмстад Последние 20 матчей: +8 =4 -8Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад
Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Хальмстад: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Мьельбю 0:0 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 5:1 Хальмстад Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:3 Мьельбю Товарищеские матчи Хальмстад 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Хальмстад 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|16
|11
|3
|2
|29 - 14
|36
|2.
|Мьельбю
|1:0
|16
|10
|1
|5
|20 - 15
|31
|3.
|Браге
|16
|9
|3
|4
|24 - 12
|30
|4.
|Далкурд
|16
|8
|2
|6
|23 - 25
|26
|5.
|Эргрюте ФФ
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|6.
|Йёнчёпинг
|15
|7
|3
|5
|25 - 13
|24
|7.
|Норрбю
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Дегерфорс
|16
|6
|3
|7
|21 - 20
|21
|9.
|Хальмстад
|0:1
|16
|6
|2
|8
|17 - 16
|20
|10.
|Вестерос СК
|15
|4
|7
|4
|21 - 16
|19
|11.
|ГАИС
|15
|4
|4
|7
|12 - 23
|16
|12.
|Сюрианска
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|13.
|Треллеборг
|15
|3
|6
|6
|17 - 22
|15
|14.
|Фрей
|16
|3
|5
|8
|17 - 32
|14
|15.
|Броммапойкарна
|16
|3
|4
|9
|20 - 27
|13
|16.
|Эстер
|14
|1
|8
|5
|11 - 17
|11
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