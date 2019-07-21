Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Гётеборг
1:0
Перерыв

Стадион:
АФК Эскильстуна
0'
13' Желтая карточка
Gustav Jarl
1:0
37' Гол
Хараишвили Георгий
44' Вторая желтая карточка
Gustav Jarl
1
Анестис
Яннис
27
Toko
III
5
Kristopher
Da
Graca
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
28
Alhassan
Yusuf
19
August
Erlingmark
7
Эрикссон
Себастьян
I
16
Sargon
Abraham
9
Robin
Soeder
22
Хараишвили
Георгий
91
Левченко
Игорь
2
Adnan
Kojic
6
Бьоркман
Йеспер
12
Mehmed
Dresevic
5
Gustav
Jarl
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
17
Ismet
Lushaku
13
Wilhelm
Loeper
16
Samuel
Nnamani
8
Ousmane
Camara
Гётеборг
4-3-3
АФК Эскильстуна
3-5-2

Ход матча

13'
 
Gustav Jarl
37'
Хараишвили Георгий
1:0
44'
 
Gustav Jarl

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг
Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +5 =6 -9
АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг
Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
АФК Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Аллсвенскан АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 АФК Эскильстуна Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 1:1 17 10 6 1 29 - 12 36
2. АИК 17 10 4 3 22 - 11 34
3. Хеккен 16 9 3 4 24 - 12 30
4. Юргорден 15 8 5 2 25 - 12 29
5. Гётеборг 1:0 16 8 5 3 24 - 14 29
6. Хаммарбю 15 7 4 4 29 - 22 25
7. Норрчёпинг 16 6 6 4 23 - 19 24
8. Эстерсунд 15 4 7 4 16 - 20 19
9. Эльфсборг 15 4 6 5 18 - 23 18
10. Сириус 1:1 16 5 3 8 19 - 24 18
11. Эребру 16 5 2 9 20 - 26 17
12. Хельсинборг 16 4 5 7 15 - 22 17
13. Кальмар 15 2 7 6 11 - 18 13
14. АФК Эскильстуна 0:1 16 2 5 9 13 - 26 11
15. Фалькенберг 16 2 5 9 14 - 33 11
16. Сундсвалль 17 2 5 10 18 - 26 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Gustav Jarl получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Хараишвили Георгий бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Gustav Jarl получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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