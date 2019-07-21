Швеция: Аллсвенскан 2019
Гётеборг
1:0
Перерыв
Стадион: Гамла Уллеви
АФК Эскильстуна
13' Желтая карточкаGustav Jarl
1:0
37' ГолХараишвили Георгий
44' Вторая желтая карточкаGustav Jarl
27
Toko
III
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Toko IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Аффан АминНападающий
-
23 Emil Holm
-
-
-
31 Tom Amos
-
-
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
-
22 Adi NalicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
Ход матча
13'
37'
44'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +9 =6 -5Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг
Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +5 =6 -9АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг
Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
АФК Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:1
|17
|10
|6
|1
|29 - 12
|36
|2.
|АИК
|17
|10
|4
|3
|22 - 11
|34
|3.
|Хеккен
|16
|9
|3
|4
|24 - 12
|30
|4.
|Юргорден
|15
|8
|5
|2
|25 - 12
|29
|5.
|Гётеборг
|1:0
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|6.
|Хаммарбю
|15
|7
|4
|4
|29 - 22
|25
|7.
|Норрчёпинг
|16
|6
|6
|4
|23 - 19
|24
|8.
|Эстерсунд
|15
|4
|7
|4
|16 - 20
|19
|9.
|Эльфсборг
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|10.
|Сириус
|1:1
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|11.
|Эребру
|16
|5
|2
|9
|20 - 26
|17
|12.
|Хельсинборг
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|13.
|Кальмар
|15
|2
|7
|6
|11 - 18
|13
|14.
|АФК Эскильстуна
|0:1
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|15.
|Фалькенберг
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|16.
|Сундсвалль
|17
|2
|5
|10
|18 - 26
|11
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