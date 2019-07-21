Финляндия: Вейккауслига 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2019
ХИФК
1:0
Конец матча

Стадион:
РоПС
0'
1:0
23' Гол
Тукиайнен Сакари
32' Желтая карточка
Samuel Olabisi
38' Желтая карточка
Toro II
89' Желтая карточка
Лингман Лукас
90' Желтая карточка
Riku Selander
90' Желтая карточка
Matias Haenninen
90'+6
12
Daniel
Kolar
I
15
Macario
Hing-Glover
34
Tuukka
Andberg
24
Мянтюля
Теро
20
Хассан
Сисей
50
Toro
II
6
Riku
Selander
17
Jani
Baeckman
7
Маттссон
Йоэль
27
Тукиайнен
Сакари
9
Луис
Энрике
25
Регеро
Антонио
20
Juho
Hyvaerinen
5
Kalle
Katz
27
Samuel
Olabisi
3
Тайво
Тайе
7
Рахими
Юнесс
24
Tommi
Jaentti
10
Лингман
Лукас
33
Агналдо
Жуниор
34
Када
Тарик
11
Кокко
Александр
ХИФК
РоПС

Ход матча

23'
Тукиайнен Сакари
(Луис Энрике)
1:0
32'
 
Samuel Olabisi
38'
Toro II
 
46'
 
Муйнонен Эту
Tommi Jaentti
70'
 
Niklas Jokelainen
Рахими Юнесс
80'
Matias Haenninen
Маттссон Йоэль
 
81'
Kevin Larsson
Тукиайнен Сакари
 
87'
Samuel Haglund
Луис Энрике
 
89'
 
Лингман Лукас
90'
Riku Selander
 
90'
Matias Haenninen
 

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Хонка 3:0 ХИФК ХИФК 0:2 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки
ХИФК 2:1 ВПС ХИФК 1:1 Интер Турку Коккола ПВ 1:1 ХИФК ХИФК 1:1 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн РоПС 1:0 ХИФК ХИФК 2:0 Хонка ХИК 1:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Мариехамн 3:0 ХИФК ХИФК 1:3 Интер Турку ХИФК 1:2 Хонка Лахти 2:1 ХИФК ХИК 1:0 ХИФК Каяани 0:1 ХИФК
РоПС Последние 20 матчей: +6 =3 -11
РоПС 1:2 Абердин Абердин 2:1 РоПС РоПС 1:2 Мариехамн РоПС 0:0 Коккола ПВ
Хонка 1:0 РоПС Лахти 1:2 РоПС РоПС 0:1 ХИК РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 0:1 РоПС РоПС 0:1 Ильвес Интер Турку 3:0 РоПС РоПС 1:0 ХИФК РоПС 0:1 КуПС Мариехамн 2:0 РоПС Коккола ПВ 0:1 РоПС РоПС 1:2 Хонка КуПС 2:2 РоПС РоПС 1:2 Коккола ПВ Хака 0:1 РоПС РоПС 3:2 КуПС

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
РоПС: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
РоПС 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:0 РоПС Вейккауслига
РоПС 0:0 ХИФК Вейккауслига РоПС 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 РоПС Вейккауслига ХИФК 1:1 РоПС Вейккауслига ХИФК 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 2:0 ХИФК Вейккауслига РоПС 2:3 ХИФК Икконен ХИФК 1:4 РоПС Икконен РоПС 3:1 ХИФК Икконен
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 15 8 5 2 19 - 9 29
2. Интер Турку 16 8 3 5 30 - 20 27
3. Хонка 16 8 3 5 24 - 19 27
4. КуПС 16 7 6 3 25 - 19 27
5. СЯК Сейнайоки 16 7 5 4 16 - 15 26
6. ХИК 17 6 8 3 19 - 17 26
7. Мариехамн 15 6 4 5 23 - 16 22
8. Лахти 16 4 7 5 15 - 19 19
9. ХИФК 15 4 6 5 11 - 14 18
10. РоПС 16 4 3 9 10 - 18 15
11. Коккола ПВ 16 2 4 10 12 - 30 10
12. ВПС 16 0 8 8 13 - 21 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Торо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Samuel Olabisi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Тукиайнен Сакари бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...