Финляндия: Вейккауслига 2019
ХИФК
1:0
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
РоПС
1:0
23' ГолТукиайнен Сакари
32' Желтая карточкаSamuel Olabisi
38' Желтая карточкаToro II
89' Желтая карточкаЛингман Лукас
90' Желтая карточкаRiku Selander
90' Желтая карточкаMatias Haenninen
24
Мянтюля
Теро
20
Хассан
Сисей
50
Toro
II
34
Када
Тарик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Мянтюля ТероЗащитник
-
20 Хассан СисейЗащитник
-
50 Toro IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Кучи НьязиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Када ТарикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pasi Tuutti
Ход матча
23'
1:0
32'
38'
89'
90'
90'
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: +4 =6 -10Хонка 3:0 ХИФК ХИФК 0:2 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки
РоПС Последние 20 матчей: +6 =3 -11РоПС 1:2 Абердин Абердин 2:1 РоПС РоПС 1:2 Мариехамн РоПС 0:0 Коккола ПВ
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
РоПС: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|15
|8
|5
|2
|19 - 9
|29
|2.
|Интер Турку
|16
|8
|3
|5
|30 - 20
|27
|3.
|Хонка
|16
|8
|3
|5
|24 - 19
|27
|4.
|КуПС
|16
|7
|6
|3
|25 - 19
|27
|5.
|СЯК Сейнайоки
|16
|7
|5
|4
|16 - 15
|26
|6.
|ХИК
|17
|6
|8
|3
|19 - 17
|26
|7.
|Мариехамн
|15
|6
|4
|5
|23 - 16
|22
|8.
|Лахти
|16
|4
|7
|5
|15 - 19
|19
|9.
|ХИФК
|15
|4
|6
|5
|11 - 14
|18
|10.
|РоПС
|16
|4
|3
|9
|10 - 18
|15
|11.
|Коккола ПВ
|16
|2
|4
|10
|12 - 30
|10
|12.
|ВПС
|16
|0
|8
|8
|13 - 21
|8
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