Швеция: Суперэттан 2019

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Эстер
0:2
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
16' Гол
Sebastian Ohlsson II
40' Желтая карточка
David Johannesson
44' Желтая карточка
Christian Koehler
0:2
68' Гол
Андерссон Эрик
86' Желтая карточка
Anton Tideman
90'+6
30
Tobias
Andersson
2
Mattias
Pavic
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
17
Christian
Ljungberg
21
Filip
Oernblom
8
Liridon
Silka
7
Carl
Johansson
III
16
Dragan
Kapcevic
10
David
Johannesson
1
Ларсен
Андреас
II
19
Вестерлунн
Никлас
23
Андерссон
Хуго
17
Isak
Joensson
5
Anton
Tideman
16
Oscar
Johansson
I
14
Christian
Koehler
3
Sebastian
Ohlsson
II
7
Андерссон
Эрик
10
Zoran
Jovanovic
6
Salif
Joensson
Эстер
4-3-3
Треллеборг
4-4-2

Ход матча

16'
0:1
Sebastian Ohlsson II
(Андерссон Эрик)
29'
 
Dennis Agyare Antwi
Zoran Jovanovic
40'
David Johannesson
 
44'
 
Christian Koehler
56'
Хельг Симон
Liridon Silka
 
56'
Кин Джеймс
David Johannesson
 
68'
0:2
Андерссон Эрик
(Sebastian Ohlsson II)
72'
Shina XIV
Сильверхолт Оливер
 
81'
 
Нильссон Робин
Dennis Agyare Antwi
85'
 
Henrik Johansson
Oscar Johansson I
86'
 
Anton Tideman

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге
Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Хальмстад 0:1 Эстер Эстер 0:1 Норрбю Фрей 3:2 Эстер Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер
Треллеборг Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг
Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг

Последние игры между собой

Эстер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Треллеборг 1:1 Эстер Суперэттан Треллеборг 3:3 Эстер Товарищеские матчи Эстер 0:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 4:1 Эстер Суперэттан
Треллеборг 0:0 Эстер Первый дивизион Эстер 1:3 Треллеборг Первый дивизион Треллеборг 2:3 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Треллеборг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 16 11 3 2 29 - 14 36
2. Мьельбю 16 10 1 5 21 - 15 31
3. Браге 16 9 3 4 24 - 12 30
4. Далкурд 16 8 2 6 23 - 25 26
5. Эргрюте ФФ 16 7 5 4 21 - 15 26
6. Йёнчёпинг 15 7 3 5 25 - 13 24
7. Норрбю 15 6 5 4 20 - 20 23
8. Дегерфорс 16 6 3 7 21 - 20 21
9. Хальмстад 16 6 2 8 17 - 17 20
10. Вестерос СК 15 4 7 4 21 - 16 19
11. Треллеборг 16 4 6 6 19 - 22 18
12. ГАИС 15 4 4 7 12 - 23 16
13. Сюрианска 15 4 3 8 16 - 27 15
14. Фрей 16 3 5 8 17 - 32 14
15. Броммапойкарна 16 3 4 9 20 - 27 13
16. Эстер 15 1 8 6 11 - 19 11
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