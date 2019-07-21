Швеция: Суперэттан 2019
Эстер
0:2
Конец матча
Треллеборг
0:1
16' ГолSebastian Ohlsson II
40' Желтая карточкаDavid Johannesson
44' Желтая карточкаChristian Koehler
0:2
68' ГолАндерссон Эрик
86' Желтая карточкаAnton Tideman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Хельг СимонПолузащитник
-
28 Кин ДжеймсНападающий
-
-
-
-
23 Shina XIV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
Ход матча
16'
68'
86'
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +4 =8 -8Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге
Треллеборг Последние 20 матчей: +3 =6 -11Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг
Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг
Последние игры между собой
Эстер: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|16
|11
|3
|2
|29 - 14
|36
|2.
|Мьельбю
|16
|10
|1
|5
|21 - 15
|31
|3.
|Браге
|16
|9
|3
|4
|24 - 12
|30
|4.
|Далкурд
|16
|8
|2
|6
|23 - 25
|26
|5.
|Эргрюте ФФ
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|6.
|Йёнчёпинг
|15
|7
|3
|5
|25 - 13
|24
|7.
|Норрбю
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Дегерфорс
|16
|6
|3
|7
|21 - 20
|21
|9.
|Хальмстад
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|10.
|Вестерос СК
|15
|4
|7
|4
|21 - 16
|19
|11.
|Треллеборг
|16
|4
|6
|6
|19 - 22
|18
|12.
|ГАИС
|15
|4
|4
|7
|12 - 23
|16
|13.
|Сюрианска
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|14.
|Фрей
|16
|3
|5
|8
|17 - 32
|14
|15.
|Броммапойкарна
|16
|3
|4
|9
|20 - 27
|13
|16.
|Эстер
|15
|1
|8
|6
|11 - 19
|11
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