Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
3:0
Конец матча

Стадион:
Эстерсунд
0'
1:0
42' Гол
Ларссон Джордан
2:0
44' Гол
Хольмберг Карл
46' Желтая карточка
Сандберг Ноа
3:0
49' Гол
Нюман Кристоффер
90'+3
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
2
Кастегрен
Хенрик
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
21
Терн
Симон
10
Скрабб
Симон
11
Ларссон
Джордан
5
Нюман
Кристоффер
17
Хольмберг
Карл
1
Кейта
Али
II
24
Мукийби
Рональд
77
Сандберг
Ноа
2
Петтерссон
Том
28
Marco
Weymans
20
Ссеванкамбо
Исак
15
Пурвер
Алекс
17
Эдвардс
Кертис
10
Айеш
Хосам
99
Исламович
Дино
9
Francis
Jno-Baptiste
Норрчёпинг
3-4-3
Эстерсунд
4-3-3

Ход матча

42'
Ларссон Джордан
1:0
44'
Хольмберг Карл
(Нюман Кристоффер)
2:0
46'
 
Сандберг Ноа
46'
 
Фрицсон Лудвиг
Francis Jno-Baptiste
46'
 
Ишервуд Томас
Marco Weymans
49'
Нюман Кристоффер
(Франссон Александер)
3:0
52'
Тораринссон Гудмундур
Франссон Александер
 
62'
Хакшабанович Сеад
Нюман Кристоффер
 
70'
 
Хопкатт Джейми
Мукийби Рональд
78'
Смит Иан III
Герсон Ларс
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 14 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен
Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08
Эстерсунд Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль
Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 4:1 Норрчёпинг Кубок Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:3 Эстерсунд Аллсвенскан Норрчёпинг 4:0 Эстерсунд Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 17 10 6 1 29 - 12 36
2. АИК 17 10 4 3 22 - 11 34
3. Хеккен 16 9 3 4 24 - 12 30
4. Юргорден 15 8 5 2 25 - 12 29
5. Гётеборг 16 8 5 3 24 - 14 29
6. Норрчёпинг 17 7 6 4 26 - 19 27
7. Хаммарбю 15 7 4 4 29 - 22 25
8. Эстерсунд 16 4 7 5 16 - 23 19
9. Эльфсборг 15 4 6 5 18 - 23 18
10. Сириус 16 5 3 8 19 - 24 18
11. Эребру 16 5 2 9 20 - 26 17
12. Хельсинборг 16 4 5 7 15 - 22 17
13. Кальмар 15 2 7 6 11 - 18 13
14. АФК Эскильстуна 16 2 5 9 13 - 26 11
15. Фалькенберг 16 2 5 9 14 - 33 11
16. Сундсвалль 17 2 5 10 18 - 26 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Ларссон Джордан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...