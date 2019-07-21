Швеция: Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
3:0
Конец матча
Стадион: Oestgoetaporten
Эстерсунд
1:0
42' ГолЛарссон Джордан
2:0
44' ГолХольмберг Карл
46' Желтая карточкаСандберг Ноа
3:0
49' ГолНюман Кристоффер
21
Терн
Симон
10
Скрабб
Симон
77
Сандберг
Ноа
15
Пурвер
Алекс
10
Айеш
Хосам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Айеш ХосамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
Ход матча
42'
1:0
44'
46'
49'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
14 Удары в створ 4
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +9 =6 -5Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен
Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08
Эстерсунд Последние 20 матчей: +6 =8 -6Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль
Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|10
|6
|1
|29 - 12
|36
|2.
|АИК
|17
|10
|4
|3
|22 - 11
|34
|3.
|Хеккен
|16
|9
|3
|4
|24 - 12
|30
|4.
|Юргорден
|15
|8
|5
|2
|25 - 12
|29
|5.
|Гётеборг
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|6.
|Норрчёпинг
|17
|7
|6
|4
|26 - 19
|27
|7.
|Хаммарбю
|15
|7
|4
|4
|29 - 22
|25
|8.
|Эстерсунд
|16
|4
|7
|5
|16 - 23
|19
|9.
|Эльфсборг
|15
|4
|6
|5
|18 - 23
|18
|10.
|Сириус
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|11.
|Эребру
|16
|5
|2
|9
|20 - 26
|17
|12.
|Хельсинборг
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|13.
|Кальмар
|15
|2
|7
|6
|11 - 18
|13
|14.
|АФК Эскильстуна
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|15.
|Фалькенберг
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|16.
|Сундсвалль
|17
|2
|5
|10
|18 - 26
|11
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