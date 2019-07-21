Норвегия: Типпелиген 2019
1:0
59' ГолЙенсен Рубен
2:0
67' ГолБериша Ветон
16
Йенсен
Рубен
10
Ордагич
Амер
19
Бериша
Ветон
11
Daouda
Bamba
18
Моэ
Йеппе
25
Ветлесен
Уго
10
Боли
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
-
19 Бериша ВетонНападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Карадас АзарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ ЙеппеЗащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Боли ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Peder Vogt
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
59'
1:0
67'
2:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +10 =5 -5Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн
Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн Тромсё 1:2 Бранн Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн Бранн 2:1 Кристиансунд
Стабек Последние 20 матчей: +8 =3 -9Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм
Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём Мьёндален 0:1 Стабек
Последние игры между собой
Бранн: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Стабек: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Бранн 5:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:4 Бранн Типпелиген Стабек 1:2 Бранн Типпелиген Стабек 0:0 Бранн Товарищеские матчи Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Стабек Типпелиген Бранн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Бранн Типпелиген Стабек 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Стабек Типпелиген Бранн 1:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Бранн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|9
|3
|3
|35 - 15
|30
|2.
|Будё-Глимт
|14
|9
|2
|3
|33 - 23
|29
|3.
|Одд
|15
|9
|2
|4
|22 - 17
|29
|4.
|Бранн
|2:0
|16
|7
|5
|4
|19 - 15
|26
|5.
|Волеренга
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|6.
|Русенборг
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|7.
|Кристиансунд
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|9.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 23
|19
|10.
|Лиллестрём
|15
|5
|3
|7
|18 - 24
|18
|11.
|Тромсё
|15
|5
|1
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Мьёндален
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|13.
|Стабек
|0:2
|15
|4
|3
|8
|13 - 21
|15
|14.
|Ранхейм
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|15.
|Сарпсборг-08
|14
|2
|7
|5
|15 - 19
|13
|16.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
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