Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Бранн
2:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Стабек
0'
1:0
59' Гол
Йенсен Рубен
2:0
67' Гол
Бериша Ветон
78'
1
Опдаль
Хокон
2
Тенисте
Тайо
15
Акоста
Бисмарк
4
Christian
Rismark
21
Кристиансен
Рубен
23
Kristoffer
Loekberg
16
Йенсен
Рубен
10
Ордагич
Амер
19
Бериша
Ветон
11
Daouda
Bamba
7
Кумсан
Джилберт
12
Сандберг
Маркус
2
Эрнандес
Рональд
4
Демидов
Вадим
16
Ханше-Ольсен
Андреас
18
Моэ
Йеппе
25
Ветлесен
Уго
8
Бохинен
Эмиль
6
Касси
Люк
20
Брюнхильдсен
Ола
17
Браатен
Даниэль
10
Боли
Франк
Бранн
4-3-3
Стабек
4-4-1-1

Ход матча

58'
Странд Петтер
Kristoffer Loekberg
 
59'
Йенсен Рубен
(Странд Петтер)
1:0
67'
Бериша Ветон
(Ордагич Амер)
2:0
68'
 
Русике Мэттью
Ветлесен Уго
73'
 
Herman Geelmuyden
Брюнхильдсен Ола
77'
Соренсен Гилли
Бериша Ветон
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 12 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн
Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн Тромсё 1:2 Бранн Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн Бранн 2:1 Кристиансунд
Стабек Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм
Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём Мьёндален 0:1 Стабек

Последние игры между собой

Бранн: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Стабек: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Стабек 0:1 Бранн Типпелиген Стабек 1:2 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Бранн Типпелиген
Бранн 5:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:4 Бранн Типпелиген Стабек 1:2 Бранн Типпелиген Стабек 0:0 Бранн Товарищеские матчи Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Стабек Типпелиген Бранн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Бранн Типпелиген Стабек 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Стабек Типпелиген Бранн 1:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Бранн Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 15 9 3 3 35 - 15 30
2. Будё-Глимт 14 9 2 3 33 - 23 29
3. Одд 15 9 2 4 22 - 17 29
4. Бранн 2:0 16 7 5 4 19 - 15 26
5. Волеренга 14 7 3 4 28 - 18 24
6. Русенборг 15 7 3 5 20 - 18 24
7. Кристиансунд 14 6 3 5 17 - 15 21
8. Хёугесунн 15 5 5 5 24 - 18 20
9. Викинг 14 5 4 5 20 - 23 19
10. Лиллестрём 15 5 3 7 18 - 24 18
11. Тромсё 15 5 1 9 15 - 28 16
12. Мьёндален 15 3 7 5 20 - 24 16
13. Стабек 0:2 15 4 3 8 13 - 21 15
14. Ранхейм 15 4 3 8 17 - 26 15
15. Сарпсборг-08 14 2 7 5 15 - 19 13
16. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 15 - 27 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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