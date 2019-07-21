Норвегия: Первый дивизион 2019

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КФУМ
2:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Олесунн
0'
1:0
25' Гол
Moses Mawa
29' Желтая карточка
Трандарсон Арон-Элис
1:1
49' Гол
Оулафссон Давид-Кристьян
55' Желтая карточка
Фридьонссон Хольмберт
2:1
65' Гол
Эбю Олав
67' Желтая карточка
Сортевик Стиан
77'
12
Knut-Andre
Skjaerstein
25
Tobias
Collett
15
Mansour
Gueye
II
28
Emmanuel
Troudart
3
Dadi
Dodou
Gaye
18
Эбю
Олав
7
Robin
Rasch
26
Lars
Olden
Larsen
8
Сортевик
Стиан
31
Брикс
Кристиан
11
Moses
Mawa
1
Ли
Андреас
3
Гретарссон
Даниэль
6
Рамстейн
Кай
5
Oddbjoern
Lie
16
Joergen
Hatlehol
7
Erikson
Lima
30
Узочакву
Арнест
11
Трандарсон
Арон-Элис
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
14
Pape
Habib
Gueye
10
Фридьонссон
Хольмберт
КФУМ
4-2-3-1
Олесунн
3-5-2

Ход матча

25'
Moses Mawa
(Robin Rasch)
1:0
29'
 
Трандарсон Арон-Элис
45'
Tore Andre Soeraas
Tobias Collett
 
49'
1:1
Оулафссон Давид-Кристьян
55'
 
Фридьонссон Хольмберт
65'
Эбю Олав
2:1
67'
Сортевик Стиан
 
68'
 
Гроннер Йонас
Oddbjoern Lie
68'
 
Агдестейн Торбьерн
Фридьонссон Хольмберт
74'
 
Фет Сондре
Erikson Lima

Предыдущие игры

КФУМ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ КФУМ 2:1 Тромсдален КФУМ 2:0 Хам-Кам Нест-Сотра 0:4 КФУМ
Скейд 1:1 КФУМ КФУМ 4:1 Нутодден Тромсдален 2:3 КФУМ Аскер 2:3 КФУМ КФУМ 1:0 Стрёммен Согндаль 4:2 КФУМ КФУМ 5:0 Ерв Норстранд 0:1 КФУМ Санднес 2:3 КФУМ КФУМ 2:1 Нест-Сотра Конгсвингер 0:0 КФУМ КФУМ 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 КФУМ Осане 1:3 КФУМ КФУМ 1:2 Осане Фредрикстад 1:1 КФУМ
Олесунн Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде
Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 1:2 14 10 2 2 26 - 11 32
2. Саннефьёрд 13 9 3 1 26 - 16 30
3. Рёуфосс 3:2 14 9 1 4 27 - 26 28
4. КФУМ 2:1 14 8 2 4 28 - 19 26
5. Старт 3:1 13 8 1 4 24 - 18 25
6. Конгсвингер 13 7 3 3 17 - 11 24
7. Согндаль 5:2 13 6 2 5 27 - 23 20
8. Улленсакер-Киса 0:2 14 6 2 6 29 - 19 20
9. Санднес 2:0 14 5 5 4 22 - 19 20
10. Нест-Сотра 0:1 14 5 3 6 17 - 14 18
11. Ерв 2:3 14 3 6 5 17 - 23 15
12. Нутодден 1:0 14 4 1 9 15 - 22 13
13. Хам-Кам 1:3 14 3 4 7 13 - 19 13
14. Скейд 1:1 14 2 5 7 16 - 22 11
15. Стрёммен 1:1 14 1 6 7 11 - 22 9
16. Тромсдален 2:5 14 0 2 12 20 - 51 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Tobias Collett уходит, Tore Andre Soeraas вместо него
  • Желтая карточка
    29'
    Трандарсон Арон-Элис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Moses Mawa бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KFUM Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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