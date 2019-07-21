Норвегия: Первый дивизион 2019
КФУМ
2:1
Второй тайм: 77'
Стадион: КФУМ Арена
Олесунн
1:0
25' ГолMoses Mawa
29' Желтая карточкаТрандарсон Арон-Элис
1:1
49' ГолОулафссон Давид-Кристьян
55' Желтая карточкаФридьонссон Хольмберт
2:1
65' ГолЭбю Олав
67' Желтая карточкаСортевик Стиан
18
Эбю
Олав
11
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Мид ДжернейдПолузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
25'
1:0
49'
65'
2:1
67'
Предыдущие игры
КФУМ Последние 20 матчей: +12 =3 -5Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ КФУМ 2:1 Тромсдален КФУМ 2:0 Хам-Кам Нест-Сотра 0:4 КФУМ
Олесунн Последние 20 матчей: +14 =3 -3Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде
Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:2
|14
|10
|2
|2
|26 - 11
|32
|2.
|Саннефьёрд
|13
|9
|3
|1
|26 - 16
|30
|3.
|Рёуфосс
|3:2
|14
|9
|1
|4
|27 - 26
|28
|4.
|КФУМ
|2:1
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|5.
|Старт
|3:1
|13
|8
|1
|4
|24 - 18
|25
|6.
|Конгсвингер
|13
|7
|3
|3
|17 - 11
|24
|7.
|Согндаль
|5:2
|13
|6
|2
|5
|27 - 23
|20
|8.
|Улленсакер-Киса
|0:2
|14
|6
|2
|6
|29 - 19
|20
|9.
|Санднес
|2:0
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|10.
|Нест-Сотра
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|11.
|Ерв
|2:3
|14
|3
|6
|5
|17 - 23
|15
|12.
|Нутодден
|1:0
|14
|4
|1
|9
|15 - 22
|13
|13.
|Хам-Кам
|1:3
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|14.
|Скейд
|1:1
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|15.
|Стрёммен
|1:1
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|16.
|Тромсдален
|2:5
|14
|0
|2
|12
|20 - 51
|2
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