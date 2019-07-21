Норвегия: Типпелиген 2019
Мольде
2:1
Конец матча
Стадион: Акер Зрители: 7027
Сарпсборг-08
1:0
18' ГолЭйкрем Магнус
35' Желтая карточкаЭурснес Фредрик
44' Желтая карточкаСколевик Стеффен
1:1
72' ГолЗахариассен Кристоффер
2:1
75' ГолFredrik Sjoelstad
90' Желтая карточкаХёуген Кристоффер
19
Хестад
Эйрик
99
Квоеме
Охи
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиПолузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисНападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аскар АрминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
18'
1:0
35'
44'
72'
75'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
11 Удары в створ 12
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +12 =4 -4КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн
Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +6 =7 -7Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08
Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Мольде: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Сарпсборг-08 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 5:1 Мольде Товарищеские матчи Сарпсборг-08 4:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:4 Мольде Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|16
|10
|3
|3
|37 - 16
|33
|2.
|Будё-Глимт
|14
|9
|2
|3
|33 - 23
|29
|3.
|Одд
|15
|9
|2
|4
|22 - 17
|29
|4.
|Бранн
|16
|7
|5
|4
|19 - 16
|26
|5.
|Волеренга
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|6.
|Русенборг
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|7.
|Кристиансунд
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|9.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 23
|19
|10.
|Лиллестрём
|15
|5
|3
|7
|18 - 24
|18
|11.
|Тромсё
|15
|5
|1
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Мьёндален
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|13.
|Стабек
|15
|4
|3
|8
|14 - 21
|15
|14.
|Ранхейм
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|15.
|Сарпсборг-08
|15
|2
|7
|6
|16 - 21
|13
|16.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
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