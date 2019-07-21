Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мольде
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7027
Сарпсборг-08
0'
1:0
18' Гол
Эйкрем Магнус
35' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
44' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
1:1
72' Гол
Захариассен Кристоффер
2:1
75' Гол
Fredrik Sjoelstad
90' Желтая карточка
Хёуген Кристоффер
90'+6
12
Кранинкс
Алекс
18
Харальдсейд
Кристоффер
2
Martin
Bjoernbak
4
Габриэльсен
Рубен
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
11
Martin
Ellingsen
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
99
Квоеме
Охи
10
Джеймс
Леке
31
Фальк
Аслак
22
Твейта
Йон-Хельге
6
Несс Николай
Бато
Шелдон
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
8
Нильсен
Матти
17
Захариассен
Кристоффер
11
Линнсет
Йонатан
10
Сколевик
Стеффен
28
Тветер
Александер
Рууд
Мольде
4-2-3-1
Сарпсборг-08
4-4-2

Ход матча

18'
Эйкрем Магнус
(Квоеме Охи)
1:0
35'
Эурснес Фредрик
 
44'
 
Сколевик Стеффен
65'
Fredrik Sjoelstad
Martin Ellingsen
 
68'
 
Аскар Армин
Сколевик Стеффен
72'
1:1
Захариассен Кристоффер
(Линнсет Йонатан)
75'
Fredrik Sjoelstad
2:1
76'
Болли Матис
Хестад Эйрик
 
80'
 
Исмаила Кулибали
Нильсен Матти
83'
Форрен Вегард
Эйкрем Магнус
 
84'
 
Конте Бубакар
Хальворсен Уле Йорген
90'
Хёуген Кристоффер
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 11 Удары в створ 12
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +12 =4 -4
КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн
Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08
Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Мольде: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Сарпсборг-08 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 5:1 Мольде Товарищеские матчи Сарпсборг-08 4:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:4 Мольде Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 16 10 3 3 37 - 16 33
2. Будё-Глимт 14 9 2 3 33 - 23 29
3. Одд 15 9 2 4 22 - 17 29
4. Бранн 16 7 5 4 19 - 16 26
5. Волеренга 14 7 3 4 28 - 18 24
6. Русенборг 15 7 3 5 20 - 18 24
7. Кристиансунд 14 6 3 5 17 - 15 21
8. Хёугесунн 15 5 5 5 24 - 18 20
9. Викинг 14 5 4 5 20 - 23 19
10. Лиллестрём 15 5 3 7 18 - 24 18
11. Тромсё 15 5 1 9 15 - 28 16
12. Мьёндален 15 3 7 5 20 - 24 16
13. Стабек 15 4 3 8 14 - 21 15
14. Ранхейм 15 4 3 8 17 - 26 15
15. Сарпсборг-08 15 2 7 6 16 - 21 13
16. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 15 - 27 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Сколевик Стеффен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Эурснес Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Эйкрем Магнус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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