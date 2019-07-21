Норвегия: Первый дивизион 2019
Рёуфосс
3:2
Второй тайм: 79'
Стадион: NAMMO Stadion
Ерв
1:0
14' ГолMikkel Maigaard
39' Желтая карточкаMikkel Maigaard
2:0
47' ГолOscar Johannes Loeken
3:0
57' ПенальтиMikkel Maigaard
3:1
66' ГолAnthony Okachi
72' Желтая карточкаРасе Эдвард
3:2
77' ГолLuke Ferreira
10
Ryan
Doghman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ryan DoghmanНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Ход матча
14'
1:0
39'
47'
57'
3:0
66'
3:1
72'
77'
3:2
Предыдущие игры
Рёуфосс Последние 20 матчей: +11 =1 -8Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален
Нутодден 0:1 Рёуфосс Фрам Ларвик 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:5 Санднес Скейд 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Тотен 2:5 Рёуфосс Согндаль 1:3 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 Стрёммен Старт 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Одд 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:3 Мьёндален Берум 3:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:2 Фрам Ларвик Оддс Баллклубб-2 2:3 Рёуфосс
Ерв Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ерв 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 4:1 Ерв Ерв 0:0 Санднес Тромсдален 1:3 Ерв
Последние игры между собой
Рёуфосс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ерв: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:2
|14
|10
|2
|2
|26 - 11
|32
|2.
|Саннефьёрд
|13
|9
|3
|1
|26 - 16
|30
|3.
|Рёуфосс
|3:2
|14
|9
|1
|4
|27 - 26
|28
|4.
|КФУМ
|2:1
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|5.
|Старт
|3:1
|13
|8
|1
|4
|24 - 18
|25
|6.
|Конгсвингер
|13
|7
|3
|3
|17 - 11
|24
|7.
|Согндаль
|5:2
|13
|6
|2
|5
|27 - 23
|20
|8.
|Улленсакер-Киса
|0:2
|14
|6
|2
|6
|29 - 19
|20
|9.
|Санднес
|2:0
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|10.
|Нест-Сотра
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|11.
|Ерв
|2:3
|14
|3
|6
|5
|17 - 23
|15
|12.
|Нутодден
|1:0
|14
|4
|1
|9
|15 - 22
|13
|13.
|Хам-Кам
|1:3
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|14.
|Скейд
|1:1
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|15.
|Стрёммен
|1:1
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|16.
|Тромсдален
|2:5
|14
|0
|2
|12
|20 - 51
|2
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