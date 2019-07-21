Норвегия: Первый дивизион 2019

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Рёуфосс
3:2
Второй тайм: 79'

Стадион:
Ерв
0'
1:0
14' Гол
Mikkel Maigaard
39' Желтая карточка
Mikkel Maigaard
2:0
47' Гол
Oscar Johannes Loeken
3:0
57' Пенальти
Mikkel Maigaard
3:1
66' Гол
Anthony Okachi
72' Желтая карточка
Расе Эдвард
3:2
77' Гол
Luke Ferreira
79'
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
6
Snorre
Nilsen
17
Salomon
Owusu
5
Marius
Svanberg
Alm
2
Расе
Эдвард
11
Mikkel
Maigaard
19
Parfait
Bizoza
14
Oscar
Johannes
Loeken
10
Ryan
Doghman
18
Ikhsan
Fandi
Ahmad
22
Kristoffer
Nessoe
1
Benjamin
Boujar
7
Simon
Andreas
Larsen
I
25
Michael
Ogungbaro
19
Kristoffer
Toennessen
2
Torje
Wichne
8
Thomas
Zernichow
6
Вихманн
Матиас
17
Martin
Hoel
Andersen
11
Daniel
Aase
9
Luke
Ferreira
23
Ole
Marius
Haabestad
Рёуфосс
4-3-3
Ерв
3-5-2

Ход матча

14'
Mikkel Maigaard
1:0
39'
Mikkel Maigaard
 
47'
Oscar Johannes Loeken
2:0
53'
 
Haakon Suggelia
Thomas Zernichow
57'
Mikkel Maigaard
3:0
65'
 
Anthony Okachi
Ole Marius Haabestad
66'
3:1
Anthony Okachi
(Luke Ferreira)
68'
Matias Belli Moldskred
Ikhsan Fandi Ahmad
 
72'
Расе Эдвард
 
77'
3:2
Luke Ferreira
(Anthony Okachi)

Предыдущие игры

Рёуфосс Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален
Нутодден 0:1 Рёуфосс Фрам Ларвик 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:5 Санднес Скейд 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Тотен 2:5 Рёуфосс Согндаль 1:3 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 Стрёммен Старт 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Одд 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:3 Мьёндален Берум 3:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:2 Фрам Ларвик Оддс Баллклубб-2 2:3 Рёуфосс
Ерв Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ерв 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 4:1 Ерв Ерв 0:0 Санднес Тромсдален 1:3 Ерв
Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв Ерв 3:1 Нутодден Скейд 0:0 Ерв Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Ерв 1:2 Конгсвингер Мьёндален 1:1 Ерв

Последние игры между собой

Рёуфосс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ерв: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ерв 4:0 Рёуфосс Первый дивизион Рёуфосс 0:1 Ерв Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 1:2 14 10 2 2 26 - 11 32
2. Саннефьёрд 13 9 3 1 26 - 16 30
3. Рёуфосс 3:2 14 9 1 4 27 - 26 28
4. КФУМ 2:1 14 8 2 4 28 - 19 26
5. Старт 3:1 13 8 1 4 24 - 18 25
6. Конгсвингер 13 7 3 3 17 - 11 24
7. Согндаль 5:2 13 6 2 5 27 - 23 20
8. Улленсакер-Киса 0:2 14 6 2 6 29 - 19 20
9. Санднес 2:0 14 5 5 4 22 - 19 20
10. Нест-Сотра 0:1 14 5 3 6 17 - 14 18
11. Ерв 2:3 14 3 6 5 17 - 23 15
12. Нутодден 1:0 14 4 1 9 15 - 22 13
13. Хам-Кам 1:3 14 3 4 7 13 - 19 13
14. Скейд 1:1 14 2 5 7 16 - 22 11
15. Стрёммен 1:1 14 1 6 7 11 - 22 9
16. Тромсдален 2:5 14 0 2 12 20 - 51 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Mikkel Maigaard получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Mikkel Maigaard бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NAMMO Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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