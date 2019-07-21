Норвегия: Первый дивизион 2019

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Старт
3:1
Второй тайм: 80'

Стадион: Зрители: 5183
Хам-Кам
0'
1:0
6' Гол
Йоргенсен Йоаким
2:0
27' Гол
Кристенсен Тобиас
30' Желтая карточка
Henrik Robstad
3:0
42' Гол
Mathias Bringaker
50' Желтая карточка
Феро Одмар
3:1
62' Гол
Steffen Skogvang Pedersen
76' Желтая карточка
Aremu Afeez
80'
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
31
Лоу
Дэмион
6
Йоргенсен
Йоаким
15
Henrik
Robstad
4
Aremu
Afeez
23
Erlend
Segberg
19
Скаанес
Каспер
10
Кристенсен
Тобиас
11
Сигурдарсон
Арон
20
Mathias
Bringaker
12
Яросиньски
Лукаш
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Феро
Одмар
13
Ruben
Alegre
Guerro
24
Hans
Nordbye
19
Charles
Ezeh
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
17
Simen
Bolkan
Nordli
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Emil
Sildnes
9
Jonas
Enkerud
Старт
4-2-3-1
Хам-Кам
4-2-3-1

Ход матча

6'
Йоргенсен Йоаким
(Mathias Bringaker)
1:0
27'
Кристенсен Тобиас
2:0
30'
Henrik Robstad
 
42'
Mathias Bringaker
(Eirik Wichne)
3:0
46'
 
Менди Жан
Jonas Enkerud
50'
 
Феро Одмар
59'
 
Petter Olsen
Emil Sildnes
62'
3:1
Steffen Skogvang Pedersen
(Kristian Loenstad Onsrud)
64'
Isaac Twum
Erlend Segberg
 
64'
 
Lars Brotangen
Феро Одмар
76'
Aremu Afeez
 

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт
Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт Старт 2:2 Саннефьёрд Санднес 2:0 Старт Старт 2:1 Рёуфосс КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Будё-Глимт 1:0 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Ерв 0:1 Старт Бранн 1:1 Старт Хёугесунн 3:1 Старт
Хам-Кам Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв
Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Санднес 1:3 Хам-Кам

Последние игры между собой

Старт: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Старт 1:1 Хам-Кам Кубок Хам-Кам 1:2 Старт Первый дивизион Старт 3:1 Хам-Кам Адекколига
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 1:2 14 10 2 2 26 - 11 32
2. Саннефьёрд 13 9 3 1 26 - 16 30
3. Рёуфосс 3:2 14 9 1 4 27 - 26 28
4. КФУМ 2:1 14 8 2 4 28 - 19 26
5. Старт 3:1 13 8 1 4 24 - 18 25
6. Конгсвингер 13 7 3 3 17 - 11 24
7. Согндаль 5:2 13 6 2 5 27 - 23 20
8. Улленсакер-Киса 0:2 14 6 2 6 29 - 19 20
9. Санднес 2:0 14 5 5 4 22 - 19 20
10. Нест-Сотра 0:1 14 5 3 6 17 - 14 18
11. Ерв 2:3 14 3 6 5 17 - 23 15
12. Нутодден 1:0 14 4 1 9 15 - 22 13
13. Хам-Кам 1:3 14 3 4 7 13 - 19 13
14. Скейд 1:1 14 2 5 7 16 - 22 11
15. Стрёммен 1:1 14 1 6 7 11 - 22 9
16. Тромсдален 2:5 14 0 2 12 20 - 51 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Mathias Bringaker бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Henrik Robstad получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Кристенсен Тобиас бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Йоргенсен Йоаким бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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