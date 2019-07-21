Норвегия: Первый дивизион 2019
1:0
6' ГолЙоргенсен Йоаким
2:0
27' ГолКристенсен Тобиас
30' Желтая карточкаHenrik Robstad
3:0
42' ГолMathias Bringaker
50' Желтая карточкаФеро Одмар
3:1
62' ГолSteffen Skogvang Pedersen
76' Желтая карточкаAremu Afeez
27
Eirik
Wichne
31
Лоу
Дэмион
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
18 Isaac Twum
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Hans NordbyeЗащитник
-
19 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Petter OlsenПолузащитник
- Нападающий
-
18 Менди ЖанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
6'
27'
30'
42'
50'
76'
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: +9 =3 -8Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт
Хам-Кам Последние 20 матчей: +6 =4 -10Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв
Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Санднес 1:3 Хам-Кам
Последние игры между собой
Старт: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:2
|14
|10
|2
|2
|26 - 11
|32
|2.
|Саннефьёрд
|13
|9
|3
|1
|26 - 16
|30
|3.
|Рёуфосс
|3:2
|14
|9
|1
|4
|27 - 26
|28
|4.
|КФУМ
|2:1
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|5.
|Старт
|3:1
|13
|8
|1
|4
|24 - 18
|25
|6.
|Конгсвингер
|13
|7
|3
|3
|17 - 11
|24
|7.
|Согндаль
|5:2
|13
|6
|2
|5
|27 - 23
|20
|8.
|Улленсакер-Киса
|0:2
|14
|6
|2
|6
|29 - 19
|20
|9.
|Санднес
|2:0
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|10.
|Нест-Сотра
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|11.
|Ерв
|2:3
|14
|3
|6
|5
|17 - 23
|15
|12.
|Нутодден
|1:0
|14
|4
|1
|9
|15 - 22
|13
|13.
|Хам-Кам
|1:3
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|14.
|Скейд
|1:1
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|15.
|Стрёммен
|1:1
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|16.
|Тромсдален
|2:5
|14
|0
|2
|12
|20 - 51
|2
Загрузка...