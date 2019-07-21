Норвегия: Первый дивизион 2019
Санднес
2:0
Второй тайм: 78'
Стадион: Санднес
Улленсакер-Киса
1:0
2' ГолSanel Kapidzic
2:0
35' ГолKent Haavard Eriksen
47' Желтая карточкаSimon Colina
58' Желтая карточкаEric Bugale Kitolano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Торп МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
Ход матча
2'
1:0
35'
47'
Предыдущие игры
Санднес Последние 20 матчей: +7 =6 -7Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес
Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес Хёугесунн 3:0 Санднес Викинг 5:1 Санднес Левангер 3:4 Санднес
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +9 =3 -8Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс
Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
Санднес: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 0
Улленсакер-Киса: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:2
|14
|10
|2
|2
|26 - 11
|32
|2.
|Саннефьёрд
|13
|9
|3
|1
|26 - 16
|30
|3.
|Рёуфосс
|3:2
|14
|9
|1
|4
|27 - 26
|28
|4.
|КФУМ
|2:1
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|5.
|Старт
|3:1
|13
|8
|1
|4
|24 - 18
|25
|6.
|Конгсвингер
|13
|7
|3
|3
|17 - 11
|24
|7.
|Согндаль
|5:2
|13
|6
|2
|5
|27 - 23
|20
|8.
|Улленсакер-Киса
|0:2
|14
|6
|2
|6
|29 - 19
|20
|9.
|Санднес
|2:0
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|10.
|Нест-Сотра
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|11.
|Ерв
|2:3
|14
|3
|6
|5
|17 - 23
|15
|12.
|Нутодден
|1:0
|14
|4
|1
|9
|15 - 22
|13
|13.
|Хам-Кам
|1:3
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|14.
|Скейд
|1:1
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|15.
|Стрёммен
|1:1
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|16.
|Тромсдален
|2:5
|14
|0
|2
|12
|20 - 51
|2
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