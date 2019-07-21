Норвегия: Первый дивизион 2019

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Санднес
2:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Улленсакер-Киса
0'
1:0
2' Гол
Sanel Kapidzic
2:0
35' Гол
Kent Haavard Eriksen
47' Желтая карточка
Simon Colina
58' Желтая карточка
Eric Bugale Kitolano
78'
1
Сальгрен
Саку-Пекка
4
Axel
Kryger
16
Хейккиля
Тапио
22
Богданович
Ясмин
17
Ingvald
Halgunset
32
Кронберг
Клаес
6
Christian
Landu
Landu
7
Simon
Colina
9
Угвуаду
Оньекачи
10
Sanel
Kapidzic
30
Kent
Haavard
Eriksen
31
Stefan
Hagerup
25
Торп
Мартин
2
Рангер
Ларс
4
Ciise
Abshir
5
Nikolas
Walstad
9
Ole
Kristian
Langaas
16
Henrik
Kristiansen
8
Sverre
Oekland
6
Eric
Bugale
Kitolano
19
Хансен
Кристоффер
10
Martin
Troeen
Санднес
4-4-2
Улленсакер-Киса
5-4-1

Ход матча

2'
Sanel Kapidzic
1:0
35'
Kent Haavard Eriksen
(Axel Kryger)
2:0
40'
 
Martin Soereide
Хансен Кристоффер
47'
Simon Colina
 
58'
 
Eric Bugale Kitolano
61'
 
Ole Andreas Nesset
Henrik Kristiansen
72'
Vegard Oestraat Erlien
Sanel Kapidzic
 

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес
Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес Хёугесунн 3:0 Санднес Викинг 5:1 Санднес Левангер 3:4 Санднес
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс
Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

Санднес: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 0
Улленсакер-Киса: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 3
Санднес 1:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:2 Санднес Первый дивизион Улленсакер-Киса 3:3 Санднес Первый дивизион Санднес 0:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион
Санднес 4:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Санднес Первый дивизион Санднес 3:1 Улленсакер-Киса Типпелиген Улленсакер-Киса 0:4 Санднес Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 1:2 14 10 2 2 26 - 11 32
2. Саннефьёрд 13 9 3 1 26 - 16 30
3. Рёуфосс 3:2 14 9 1 4 27 - 26 28
4. КФУМ 2:1 14 8 2 4 28 - 19 26
5. Старт 3:1 13 8 1 4 24 - 18 25
6. Конгсвингер 13 7 3 3 17 - 11 24
7. Согндаль 5:2 13 6 2 5 27 - 23 20
8. Улленсакер-Киса 0:2 14 6 2 6 29 - 19 20
9. Санднес 2:0 14 5 5 4 22 - 19 20
10. Нест-Сотра 0:1 14 5 3 6 17 - 14 18
11. Ерв 2:3 14 3 6 5 17 - 23 15
12. Нутодден 1:0 14 4 1 9 15 - 22 13
13. Хам-Кам 1:3 14 3 4 7 13 - 19 13
14. Скейд 1:1 14 2 5 7 16 - 22 11
15. Стрёммен 1:1 14 1 6 7 11 - 22 9
16. Тромсдален 2:5 14 0 2 12 20 - 51 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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