Норвегия: Первый дивизион 2019

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Саннефьёрд
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2284
Конгсвингер
0'
24' Желтая карточка
Iman Mafi
53' Желтая карточка
Хейбротен Мариус
1:0
78' Гол
Энгблом Понтус
90' Желтая карточка
Marlinho
90'+5
1
Alexander
Hovdevik
II
19
Brice
Wembangomo
2
Lars
Grorud
13
Хейбротен
Мариус
21
Край
Антон
24
Тито
Альберто
5
Вальес
Энрик
9
Харвард
Сторбек
10
Rufo
Herraiz
6
Mohamed
Ofkir
15
Энгблом
Понтус
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
6
Яласто
Вилле
19
Люндал
Мартин
18
Iman
Mafi
27
Н'Гуэмо
Ландри
11
Simon
Marklund
16
Harald
Holter
15
Marlinho
14
Markus
Aanesland
9
Adem
Gueven
Саннефьёрд
4-2-3-1
Конгсвингер
4-1-4-1

Ход матча

24'
 
Iman Mafi
53'
Хейбротен Мариус
 
57'
Куртович Виллиам
Mohamed Ofkir
 
59'
 
Mathias Berg Gjerstroem
Markus Aanesland
59'
 
Martin Tangen Vinjor
Simon Marklund
67'
Йонссон Видар
Харвард Сторбек
 
78'
Энгблом Понтус
(Йонссон Видар)
1:0
83'
 
Ludvig Langrekken
Harald Holter
85'
Хансен Кристер
Brice Wembangomo
 
90'
 
Marlinho

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ерв 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Саннефьёрд 1:1 Одд Нутодден 0:2 Саннефьёрд
Саннефьёрд 0:3 Согндаль Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Ерв 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Скейд Санднес 2:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра Тёнсберг 0:2 Саннефьёрд Старт 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 КФУМ Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Мольде Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё
Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Конгсвингер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Конгсвингер 2:1 Саннефьёрд Кубок Саннефьёрд 1:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд Первый дивизион Конгсвингер 3:3 Саннефьёрд Кубок
Саннефьёрд 2:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:3 Саннефьёрд Первый дивизион Конгсвингер 2:0 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 3:0 Саннефьёрд Адекколига Саннефьёрд 1:2 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:1 Конгсвингер Типпелиген Конгсвингер 0:3 Саннефьёрд Адекколига Саннефьёрд 2:0 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 1:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 14 11 2 1 29 - 11 35
2. Саннефьёрд 14 10 3 1 27 - 16 33
3. Рёуфосс 14 9 1 4 28 - 26 28
4. Старт 13 8 1 4 25 - 18 25
5. Конгсвингер 14 7 3 4 17 - 12 24
6. КФУМ 14 7 2 5 28 - 22 23
7. Нест-Сотра 14 6 3 5 19 - 14 21
8. Согндаль 13 6 2 5 27 - 23 20
9. Улленсакер-Киса 14 6 2 6 29 - 19 20
10. Санднес 14 5 5 4 22 - 19 20
11. Ерв 14 3 6 5 17 - 24 15
12. Хам-Кам 14 3 4 7 13 - 20 13
13. Скейд 14 2 5 7 16 - 22 11
14. Нутодден 14 3 1 10 15 - 24 10
15. Стрёммен 14 1 6 7 11 - 22 9
16. Тромсдален 14 0 2 12 20 - 51 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    24'
    Iman Mafi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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