Норвегия: Первый дивизион 2019
Саннефьёрд
1:0
Конец матча
Стадион: Комплетт.но Арена Зрители: 2284
Конгсвингер
24' Желтая карточкаIman Mafi
53' Желтая карточкаХейбротен Мариус
1:0
78' ГолЭнгблом Понтус
90' Желтая карточкаMarlinho
21
Край
Антон
10
Rufo
Herraiz
30
Аамада
Али
18
Iman
Mafi
15
Marlinho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Sander Risan
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
24'
53'
78'
1:0
90'
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ерв 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Саннефьёрд 1:1 Одд Нутодден 0:2 Саннефьёрд
Саннефьёрд 0:3 Согндаль Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Ерв 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Скейд Санднес 2:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра Тёнсберг 0:2 Саннефьёрд Старт 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 КФУМ Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Мольде Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =3 -7Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё
Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Конгсвингер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Саннефьёрд 2:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:3 Саннефьёрд Первый дивизион Конгсвингер 2:0 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 3:0 Саннефьёрд Адекколига Саннефьёрд 1:2 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:1 Конгсвингер Типпелиген Конгсвингер 0:3 Саннефьёрд Адекколига Саннефьёрд 2:0 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 1:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Саннефьёрд
|14
|10
|3
|1
|27 - 16
|33
|3.
|Рёуфосс
|14
|9
|1
|4
|28 - 26
|28
|4.
|Старт
|13
|8
|1
|4
|25 - 18
|25
|5.
|Конгсвингер
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|6.
|КФУМ
|14
|7
|2
|5
|28 - 22
|23
|7.
|Нест-Сотра
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|8.
|Согндаль
|13
|6
|2
|5
|27 - 23
|20
|9.
|Улленсакер-Киса
|14
|6
|2
|6
|29 - 19
|20
|10.
|Санднес
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Ерв
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|12.
|Хам-Кам
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|13.
|Скейд
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|14.
|Нутодден
|14
|3
|1
|10
|15 - 24
|10
|15.
|Стрёммен
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|16.
|Тромсдален
|14
|0
|2
|12
|20 - 51
|2
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