Бразилия: Серия A 2019

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  4. Серия A 2019
Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 13'
Гремио
0'
8' Желтая карточка
Heitor Rodrigues da Fonseca
13'
1
Danilo
XVI
31
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
20
Эмерсон
Рамос
15
Куэста
Виктор
28
Натанаэл
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
33
Густаво
77
Paraguaio
23
Собис
Рафаэл
11
Веллингтон
Силва
22
Cesar
Julio
III
2
Лео
Моура
28
Миранда
Пауло
33
Браз
Давид
29
Juninho
Capixaba
16
Thaciano
13
Ромуло
Монтейро
42
Rafael
Galhardo
7
Луан
25
Пепе
Кеплер
9
Тарделли
Диего
Интернасьональ
4-3-3
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

8'
Heitor Rodrigues da Fonseca
 

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Байя
Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Интернасьональ 3:2 Палестино Интернасьональ 2:0 Кахиас
Гремио Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио
Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Гремио: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Гремио 0:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 0:0 Гремио Гаушо Гремио 1:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 1:0 Гремио Серия A
Гремио 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Гремио Гаушо Гремио 3:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 1:2 Гремио Гаушо Гремио 2:2 Интернасьональ Гаушо 1 Гремио 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Интернасьональ Чемпионат Гаушо Гремио 0:0 Интернасьональ Копа Суль-Минас-Рио Интернасьональ 1:0 Гремио Серия A Гремио 5:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Гремио Чемпионат Гаушо Интернасьональ 0:0 Гремио Чемпионат Гаушо Гремио 4:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:2 Гремио Бразилейро Серия А
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 0:0 11 8 3 0 19 - 3 27
2. Сантос 10 7 2 1 13 - 7 23
3. Фламенго 10 6 2 2 21 - 10 20
4. Атлетико Минейро 10 6 1 3 16 - 12 19
5. Интернасьональ 0:0 11 5 2 4 13 - 9 17
6. Ботафого Рибейрао 10 5 1 4 8 - 8 16
7. Гойяс 9 5 0 4 12 - 14 15
8. Коринтианс 9 4 3 2 8 - 5 15
9. Сан-Паулу 10 3 6 1 9 - 6 15
10. Гремио 0:0 11 4 3 4 12 - 12 15
11. Байя 11 4 3 4 11 - 12 15
12. Атлетико Паранаэнсе 0:0 11 4 2 5 14 - 12 14
13. Форталеза 10 4 1 5 10 - 13 13
14. Сеара 0:0 11 3 3 5 11 - 10 12
15. Васко да Гама 11 3 3 5 11 - 17 12
16. Крузейро 11 2 4 5 9 - 16 10
17. Флуминенсе 11 2 3 6 15 - 19 9
18. Шапекоэнсе 10 2 2 6 11 - 16 8
19. Алагоано 0:0 11 1 4 6 3 - 16 7
20. Аваи 10 0 4 6 4 - 13 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Heitor Rodrigues da Fonseca получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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