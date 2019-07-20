Бразилия: Серия A 2019
Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 13'
Гремио
8' Желтая карточкаHeitor Rodrigues da Fonseca
28
Натанаэл
19
Rodrigo
I
33
Густаво
77
Paraguaio
23
Собис
Рафаэл
33
Браз
Давид
16
Thaciano
7
Луан
25
Пепе
Кеплер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
33 ГуставоПолузащитник
-
77 ParaguaioНападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 KlausЗащитник
- Защитник
-
27 Дуду ЭдуардоЗащитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Patrick I
-
34 Erik
-
35 Jose Gabriel
-
41 Pedro Lucas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
25 Пепе КеплерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Кортез БруноЗащитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
15 Vico
-
-
Ход матча
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +11 =3 -6Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Байя
Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Интернасьональ 3:2 Палестино Интернасьональ 2:0 Кахиас
Гремио Последние 20 матчей: +11 =5 -4Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио
Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Гремио: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Гремио 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Гремио Гаушо Гремио 3:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 1:2 Гремио Гаушо Гремио 2:2 Интернасьональ Гаушо 1 Гремио 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Интернасьональ Чемпионат Гаушо Гремио 0:0 Интернасьональ Копа Суль-Минас-Рио Интернасьональ 1:0 Гремио Серия A Гремио 5:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Гремио Чемпионат Гаушо Интернасьональ 0:0 Гремио Чемпионат Гаушо Гремио 4:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:2 Гремио Бразилейро Серия А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|0:0
|11
|8
|3
|0
|19 - 3
|27
|2.
|Сантос
|10
|7
|2
|1
|13 - 7
|23
|3.
|Фламенго
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|4.
|Атлетико Минейро
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|19
|5.
|Интернасьональ
|0:0
|11
|5
|2
|4
|13 - 9
|17
|6.
|Ботафого Рибейрао
|10
|5
|1
|4
|8 - 8
|16
|7.
|Гойяс
|9
|5
|0
|4
|12 - 14
|15
|8.
|Коринтианс
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|9.
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|9 - 6
|15
|10.
|Гремио
|0:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|11.
|Байя
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|13.
|Форталеза
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|14.
|Сеара
|0:0
|11
|3
|3
|5
|11 - 10
|12
|15.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Крузейро
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|17.
|Флуминенсе
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|10
|2
|2
|6
|11 - 16
|8
|19.
|Алагоано
|0:0
|11
|1
|4
|6
|3 - 16
|7
|20.
|Аваи
|10
|0
|4
|6
|4 - 13
|4
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