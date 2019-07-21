Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
0:1
Конец матча
Сантос
0'
10' Желтая карточка
Gilson I
12' Желтая карточка
Энрике Густаво
18' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VI
49' Вторая желтая карточка
Perez Martinez Lucas VI
50' Желтая карточка
Mauro Joel Carli
69' Вторая желтая карточка
Gilson I
0:1
75' Гол
Marinho II
76' Желтая карточка
Marinho II
90'+4
1
Роберто
Фернандес
4
Silva
Marsinio
III
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Gilson
I
11
Erik
IV
10
Joao
Paulo
I
5
Alex
Santana
II
8
Cicero
II
9
Luiz
Fernando
IV
7
Соуза
Диего
22
Everson
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
26
Агилар
Фелипе
6
Энрике
Густаво
7
Карлос
Санчес
II
41
Jean
Mota
21
Diego
Pituca
3
Жорже
Марко
27
Саша
Эдуардо
9
Урибе
Фернандо
10
Сотельдо
Йеферсон
Ботафого Рибейрао
4-3-3
Сантос
4-3-3

Ход матча

10'
Gilson I
 
12'
 
Энрике Густаво
18'
 
Perez Martinez Lucas VI
46'
 
Marinho II
Урибе Фернандо
49'
 
Perez Martinez Lucas VI
50'
Mauro Joel Carli
 
51'
 
Виктор Феррас
Jean Mota
55'
 
Felipe Jonatan
Саша Эдуардо
58'
Victor Vitinho II
Alex Santana II
 
63'
Rodrigo Pimpao
Luiz Fernando IV
 
69'
Gilson I
 
71'
Жонатан Морейра
Соуза Диего
 
75'
0:1
Marinho II
(Виктор Феррас)
76'
 
Marinho II

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино
Сантос Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Санта-Роза де Андауайлас 0:1 Сантос Байя 0:1 Сантос Сантос 1:1 Депортиво Коопсол Сантос 1:0 Коринтианс
Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:0 Спорт Виктория Сантос 1:2 Атлетико Минейро Сеара 0:1 Сантос Сантос 2:0 Атлетико Грау Сантос 0:0 Интернасьональ Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:0 Сантос Сантос 3:0 Васко да Гама Сантос 5:2 Пумас Алагоано 0:0 Сантос Сантос 2:1 Флуминенсе Гремио 1:2 Сантос Клуб Америка 1:0 Сантос Васко да Гама 2:1 Сантос Сантос 2:1 Керетаро

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Сантос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Сантос 0:0 Ботафого Рибейрао Паулиста Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Паулиста Сантос 2:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок
Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:3 Сантос Паулиста А1
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 11 8 2 1 19 - 5 26
2. Сантос 11 8 2 1 14 - 7 26
3. Фламенго 10 6 2 2 21 - 10 20
4. Атлетико Минейро 10 6 1 3 16 - 12 19
5. Интернасьональ 11 5 2 4 14 - 10 17
6. Атлетико Паранаэнсе 11 5 1 5 18 - 12 16
7. Ботафого Рибейрао 11 5 1 5 8 - 9 16
8. Гойяс 9 5 0 4 12 - 14 15
9. Коринтианс 9 4 3 2 8 - 5 15
10. Сан-Паулу 10 3 6 1 9 - 6 15
11. Гремио 11 4 3 4 13 - 13 15
12. Байя 11 4 3 4 11 - 12 15
13. Сеара 11 4 2 5 13 - 10 14
14. Форталеза 10 4 1 5 10 - 13 13
15. Васко да Гама 11 3 3 5 11 - 17 12
16. Крузейро 11 2 4 5 9 - 16 10
17. Флуминенсе 11 2 3 6 15 - 19 9
18. Шапекоэнсе 10 2 2 6 11 - 16 8
19. Алагоано 11 1 3 7 3 - 20 6
20. Аваи 10 0 4 6 4 - 13 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    18'
    Lucas Verissimo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Энрике Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Алвес до Наскименто Гилсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...