Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
0:1
Конец матча
Сантос
10' Желтая карточкаGilson I
12' Желтая карточкаЭнрике Густаво
18' Желтая карточкаPerez Martinez Lucas VI
49' Вторая желтая карточкаPerez Martinez Lucas VI
50' Желтая карточкаMauro Joel Carli
69' Вторая желтая карточкаGilson I
0:1
75' ГолMarinho II
76' Желтая карточкаMarinho II
6
Gilson
I
11
Erik
IV
10
Joao
Paulo
I
22
Everson
41
Jean
Mota
21
Diego
Pituca
27
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
-
10 Joao Paulo IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Pachu
-
-
-
19 Lucas Campos
-
21 Rickson
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
40 Каду КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 John Victor
-
45 Allanzinho
-
11 Marinho II
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
10'
12'
50'
69'
75'
0:1
76'
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +11 =4 -5Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино
Сантос Последние 20 матчей: +12 =4 -4Санта-Роза де Андауайлас 0:1 Сантос Байя 0:1 Сантос Сантос 1:1 Депортиво Коопсол Сантос 1:0 Коринтианс
Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:0 Спорт Виктория Сантос 1:2 Атлетико Минейро Сеара 0:1 Сантос Сантос 2:0 Атлетико Грау Сантос 0:0 Интернасьональ Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:0 Сантос Сантос 3:0 Васко да Гама Сантос 5:2 Пумас Алагоано 0:0 Сантос Сантос 2:1 Флуминенсе Гремио 1:2 Сантос Клуб Америка 1:0 Сантос Васко да Гама 2:1 Сантос Сантос 2:1 Керетаро
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Сантос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|2.
|Сантос
|11
|8
|2
|1
|14 - 7
|26
|3.
|Фламенго
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|4.
|Атлетико Минейро
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|19
|5.
|Интернасьональ
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|5
|1
|5
|18 - 12
|16
|7.
|Ботафого Рибейрао
|11
|5
|1
|5
|8 - 9
|16
|8.
|Гойяс
|9
|5
|0
|4
|12 - 14
|15
|9.
|Коринтианс
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|10.
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|9 - 6
|15
|11.
|Гремио
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|12.
|Байя
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|13.
|Сеара
|11
|4
|2
|5
|13 - 10
|14
|14.
|Форталеза
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|15.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Крузейро
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|17.
|Флуминенсе
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|10
|2
|2
|6
|11 - 16
|8
|19.
|Алагоано
|11
|1
|3
|7
|3 - 20
|6
|20.
|Аваи
|10
|0
|4
|6
|4 - 13
|4
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