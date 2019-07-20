Бразилия: Серия A 2019
Алагоано
0:0
Первый тайм: 12'
Атлетико Паранаэнсе
12
Jordi
15
Клебер
Жан
8
Dawhan
25
Maranhao
II
99
Александро
25
Кайо
Ранхел
23
Madson
II
14
Robson
Bambu
30
Abner
II
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
-
8 DawhanПолузащитник
-
25 Maranhao IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 АлександроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 DidiraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Lucas Dias
-
-
- Основной состав
-
25 Кайо РанхелВратарь
-
23 Madson IIЗащитник
-
14 Robson BambuЗащитник
- Защитник
-
30 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 ErickЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Khellven
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +7 =6 -7Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано
Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +8 =3 -9Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама Вильстерман 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Толедо Толедо 1:0 Атлетико Паранаэнсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|0:0
|11
|8
|3
|0
|19 - 3
|27
|2.
|Сантос
|10
|7
|2
|1
|13 - 7
|23
|3.
|Фламенго
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|4.
|Атлетико Минейро
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|19
|5.
|Интернасьональ
|0:0
|11
|5
|2
|4
|13 - 9
|17
|6.
|Ботафого Рибейрао
|10
|5
|1
|4
|8 - 8
|16
|7.
|Гойяс
|9
|5
|0
|4
|12 - 14
|15
|8.
|Коринтианс
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|9.
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|9 - 6
|15
|10.
|Гремио
|0:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|11.
|Байя
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|13.
|Форталеза
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|14.
|Сеара
|0:0
|11
|3
|3
|5
|11 - 10
|12
|15.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Крузейро
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|17.
|Флуминенсе
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|10
|2
|2
|6
|11 - 16
|8
|19.
|Алагоано
|0:0
|11
|1
|4
|6
|3 - 16
|7
|20.
|Аваи
|10
|0
|4
|6
|4 - 13
|4
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