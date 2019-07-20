Бразилия: Серия A 2019

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Алагоано
0:0
Первый тайм: 12'
Атлетико Паранаэнсе
0' 12'
12
Jordi
2
Аподи
Диаллиссон
3
Алан
Коста
Ronaldo
Alves
26
Rafael
Chagas
Rafinha
15
Клебер
Жан
8
Dawhan
25
Maranhao
II
20
Кассиано
Диас
9
Ricardo
Bueno
99
Александро
25
Кайо
Ранхел
23
Madson
II
14
Robson
Bambu
34
Pedro
Henrique
II
30
Abner
II
5
Веллингтон
III
77
Назарио
Бруно
17
Braian
Romero
20
Matheus
Rossetto
28
Витиньо
Виктор
38
Thonny
Anderson
Алагоано
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано
Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама Вильстерман 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Толедо Толедо 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 0:0 11 8 3 0 19 - 3 27
2. Сантос 10 7 2 1 13 - 7 23
3. Фламенго 10 6 2 2 21 - 10 20
4. Атлетико Минейро 10 6 1 3 16 - 12 19
5. Интернасьональ 0:0 11 5 2 4 13 - 9 17
6. Ботафого Рибейрао 10 5 1 4 8 - 8 16
7. Гойяс 9 5 0 4 12 - 14 15
8. Коринтианс 9 4 3 2 8 - 5 15
9. Сан-Паулу 10 3 6 1 9 - 6 15
10. Гремио 0:0 11 4 3 4 12 - 12 15
11. Байя 11 4 3 4 11 - 12 15
12. Атлетико Паранаэнсе 0:0 11 4 2 5 14 - 12 14
13. Форталеза 10 4 1 5 10 - 13 13
14. Сеара 0:0 11 3 3 5 11 - 10 12
15. Васко да Гама 11 3 3 5 11 - 17 12
16. Крузейро 11 2 4 5 9 - 16 10
17. Флуминенсе 11 2 3 6 15 - 19 9
18. Шапекоэнсе 10 2 2 6 11 - 16 8
19. Алагоано 0:0 11 1 4 6 3 - 16 7
20. Аваи 10 0 4 6 4 - 13 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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