Бразилия: Серия A 2019

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Байя
0:0
Конец матча
Крузейро
0'
34' Желтая карточка
Артур IV
42' Вторая желтая карточка
Артур IV
56' Желтая карточка
Esekel Kriado II
80' Желтая карточка
Кака Лукас
90'+5
1
Douglas
Friedrich
22
Esekel
Kriado
II
28
Lucas
Fonseca
40
Juninho
V
25
Giovanni
IV
5
Flavio
IX
10
Рамирес
Сантос
26
Gregore
77
Артур
IV
9
Gilberto
IV
98
Artur
Guimaraes
12
Рафаэл
Пирес
42
Вевертон
25
Бруно
Фабрисио
14
Кака
Лукас
18
Додо
Родолфо
41
Маурисио
Жозе
27
Jadson
III
5
Alejandro
Ariel
Cabral
15
Эдерсон
Хонорато
99
Sassa
II
11
David
VI
Байя
4-3-3
Крузейро
4-4-2

Ход матча

34'
Артур IV
 
42'
Артур IV
 
46'
Lucca
Рамирес Сантос
 
56'
Esekel Kriado II
 
70'
Ronaldo VI
Esekel Kriado II
 
70'
Фернандао
Gilberto IV
 
72'
 
Vinicius Popo
Кака Лукас
80'
 
Кака Лукас
80'
 
Рафаэл Дос Сантос
Маурисио Жозе

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя
Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя
Крузейро Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро
Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро

Последние игры между собой

Байя: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Крузейро: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Байя 0:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:1 Байя Серия A Крузейро 1:0 Байя Серия A Байя 1:0 Крузейро Серия A
Байя 0:0 Крузейро Серия A Крузейро 2:1 Байя Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 0:0 11 8 3 0 19 - 3 27
2. Сантос 10 7 2 1 13 - 7 23
3. Фламенго 10 6 2 2 21 - 10 20
4. Атлетико Минейро 10 6 1 3 16 - 12 19
5. Интернасьональ 0:0 11 5 2 4 13 - 9 17
6. Ботафого Рибейрао 10 5 1 4 8 - 8 16
7. Гойяс 9 5 0 4 12 - 14 15
8. Коринтианс 9 4 3 2 8 - 5 15
9. Сан-Паулу 10 3 6 1 9 - 6 15
10. Гремио 0:0 11 4 3 4 12 - 12 15
11. Байя 11 4 3 4 11 - 12 15
12. Атлетико Паранаэнсе 0:0 11 4 2 5 14 - 12 14
13. Форталеза 10 4 1 5 10 - 13 13
14. Сеара 0:0 11 3 3 5 11 - 10 12
15. Васко да Гама 11 3 3 5 11 - 17 12
16. Крузейро 11 2 4 5 9 - 16 10
17. Флуминенсе 11 2 3 6 15 - 19 9
18. Шапекоэнсе 10 2 2 6 11 - 16 8
19. Алагоано 0:0 11 1 4 6 3 - 16 7
20. Аваи 10 0 4 6 4 - 13 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Артур IV получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    34'
    Артур IV получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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