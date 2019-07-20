Бразилия: Серия A 2019
34' Желтая карточкаАртур IV
42' Вторая желтая карточкаАртур IV
56' Желтая карточкаEsekel Kriado II
80' Желтая карточкаКака Лукас
40
Juninho
V
25
Giovanni
IV
26
Gregore
77
Артур
IV
12
Рафаэл
Пирес
42
Вевертон
14
Кака
Лукас
18
Додо
Родолфо
27
Jadson
III
99
Sassa
II
11
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Juninho VЗащитник
-
25 Giovanni IVЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
77 Артур IVНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 MarllonЗащитник
-
11 LuccaПолузащитник
- Полузащитник
-
12 ClaytinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ФернандаоНападающий
-
-
-
16 Ronaldo VI
-
27 Shaylon
- Основной состав
-
12 Рафаэл ПиресВратарь
-
42 ВевертонЗащитник
- Защитник
-
14 Кака ЛукасЗащитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
-
27 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Sassa IIНападающий
-
11 David VIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
39 Vitor Eudes
Ход матча
34'
42'
46'
56'
70'
80'
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +9 =5 -6Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя
Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя
Крузейро Последние 20 матчей: +8 =5 -7Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро
Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро
Последние игры между собой
Байя: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Крузейро: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|0:0
|11
|8
|3
|0
|19 - 3
|27
|2.
|Сантос
|10
|7
|2
|1
|13 - 7
|23
|3.
|Фламенго
|10
|6
|2
|2
|21 - 10
|20
|4.
|Атлетико Минейро
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|19
|5.
|Интернасьональ
|0:0
|11
|5
|2
|4
|13 - 9
|17
|6.
|Ботафого Рибейрао
|10
|5
|1
|4
|8 - 8
|16
|7.
|Гойяс
|9
|5
|0
|4
|12 - 14
|15
|8.
|Коринтианс
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|9.
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|9 - 6
|15
|10.
|Гремио
|0:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|11.
|Байя
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|13.
|Форталеза
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|14.
|Сеара
|0:0
|11
|3
|3
|5
|11 - 10
|12
|15.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Крузейро
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|17.
|Флуминенсе
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|10
|2
|2
|6
|11 - 16
|8
|19.
|Алагоано
|0:0
|11
|1
|4
|6
|3 - 16
|7
|20.
|Аваи
|10
|0
|4
|6
|4 - 13
|4
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