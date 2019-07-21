Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Минейро
2:2
Второй тайм: 88'
Форталеза
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Juninho V
13' Желтая карточка
Веллингтон Паулиста
2:0
14' Пенальти
Касарес Хуан
43' Желтая карточка
Андре
43' Желтая карточка
Juan Quintero II
63' Желтая карточка
Lucas Francois II
2:1
65' Гол
Carlinho
2:2
72' Пенальти
Juninho V
80' Желтая карточка
Felipe Alves
88'
40
Cleiton
Schwengber
98
Guga
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
28
Lucas
Francois
II
7
Mendes
Elias
II
88
Jair
II
10
Касарес
Хуан
29
Vinicius
X
49
Жеуванио
44
Alerrandro
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
4
Роджер
де
Карвальо
6
Carlinho
22
Felipe
Araruna
55
Juninho
V
20
Ромариньо
Рикардо
97
Андре
86
Kieza
9
Веллингтон
Паулиста
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

Ход матча

7'
Juninho V
1:0
13'
 
Веллингтон Паулиста
14'
Касарес Хуан
2:0
43'
 
Андре
43'
 
Juan Quintero II
59'
Чара Йимми
Касарес Хуан
 
63'
Lucas Francois II
 
63'
Ramon Martinez Lopez
Jair II
 
65'
2:1
Carlinho
(Tinga I)
72'
2:2
Juninho V
76'
Luan III
Жеуванио
 
80'
 
Felipe Alves

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу
Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро
Форталеза Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Форталеза 2:0 Аваи Форталеза 2:1 Крузейро Гремио 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза
Фламенго 2:0 Форталеза Ботафого ПБ 0:1 Форталеза Форталеза 1:1 Васко да Гама Форталеза 1:0 Ботафого ПБ Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Санта-Круз Льянерос 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Барранкилья 2:0 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 4:0 Форталеза Форталеза 0:2 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Сеара 0:1 Форталеза
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 11 8 2 1 19 - 5 26
2. Сантос 11 8 2 1 14 - 7 26
3. Фламенго 0:1 11 6 2 3 21 - 11 20
4. Атлетико Минейро 2:2 11 6 2 3 18 - 14 20
5. Коринтианс 1:0 10 5 3 2 9 - 5 18
6. Интернасьональ 11 5 2 4 14 - 10 17
7. Атлетико Паранаэнсе 11 5 1 5 18 - 12 16
8. Ботафого Рибейрао 11 5 1 5 8 - 9 16
9. Гойяс 9 5 0 4 12 - 14 15
10. Сан-Паулу 10 3 6 1 9 - 6 15
11. Гремио 11 4 3 4 13 - 13 15
12. Байя 11 4 3 4 11 - 12 15
13. Сеара 11 4 2 5 13 - 10 14
14. Форталеза 2:2 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Васко да Гама 11 3 3 5 11 - 17 12
16. Крузейро 11 2 4 5 9 - 16 10
17. Флуминенсе 11 2 3 6 15 - 19 9
18. Шапекоэнсе 10 2 2 6 11 - 16 8
19. Алагоано 11 1 3 7 3 - 20 6
20. Аваи 10 0 4 6 4 - 13 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Juan Quintero получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Андре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Касарес Хуан из команды Атлетико Минейро забивает с точки!
  • Желтая карточка
    13'
    Веллингтон Паулиста получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    ГООООООООЛ - Juninho очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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