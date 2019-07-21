Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
2:2
Второй тайм: 88'
Форталеза
1:0
7' Гол в свои воротаJuninho V
13' Желтая карточкаВеллингтон Паулиста
2:0
14' ПенальтиКасарес Хуан
43' Желтая карточкаАндре
43' Желтая карточкаJuan Quintero II
63' Желтая карточкаLucas Francois II
2:1
65' ГолCarlinho
2:2
72' ПенальтиJuninho V
80' Желтая карточкаFelipe Alves
98
Guga
16
Igor
Rabello
88
Jair
II
10
Касарес
Хуан
29
Vinicius
X
49
Жеуванио
44
Alerrandro
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
6
Carlinho
55
Juninho
V
97
Андре
86
Kieza
- Основной состав
- Вратарь
-
98 GugaЗащитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Jair IIПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
44 AlerrandroНападающий
- Запасные игроки
-
19 Iago MaidanaЗащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Luan III
-
99 Papagaio
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
-
97 АндреПолузащитник
-
86 KiezaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
-
14 Nathan III
-
23 Max Walef
-
Ход матча
7'
1:0
14'
2:0
43'
43'
72'
2:2
80'
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =3 -7Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу
Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро
Форталеза Последние 20 матчей: +8 =3 -9Форталеза 2:0 Аваи Форталеза 2:1 Крузейро Гремио 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза
Фламенго 2:0 Форталеза Ботафого ПБ 0:1 Форталеза Форталеза 1:1 Васко да Гама Форталеза 1:0 Ботафого ПБ Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Санта-Круз Льянерос 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Барранкилья 2:0 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 4:0 Форталеза Форталеза 0:2 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Сеара 0:1 Форталеза
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|2.
|Сантос
|11
|8
|2
|1
|14 - 7
|26
|3.
|Фламенго
|0:1
|11
|6
|2
|3
|21 - 11
|20
|4.
|Атлетико Минейро
|2:2
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|5.
|Коринтианс
|1:0
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|6.
|Интернасьональ
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|5
|1
|5
|18 - 12
|16
|8.
|Ботафого Рибейрао
|11
|5
|1
|5
|8 - 9
|16
|9.
|Гойяс
|9
|5
|0
|4
|12 - 14
|15
|10.
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|9 - 6
|15
|11.
|Гремио
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|12.
|Байя
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|13.
|Сеара
|11
|4
|2
|5
|13 - 10
|14
|14.
|Форталеза
|2:2
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|15.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Крузейро
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|17.
|Флуминенсе
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|10
|2
|2
|6
|11 - 16
|8
|19.
|Алагоано
|11
|1
|3
|7
|3 - 20
|6
|20.
|Аваи
|10
|0
|4
|6
|4 - 13
|4
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