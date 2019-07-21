США: МЛС 2019
Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Orlando City Stadium
Нью-Йорк Ред Буллз
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
17
Нани
Луиш
33
Лонг
Аарон
26
Паркер
Тим
42
Brian
White
- Основной состав
-
23 Brian RoweВратарь
-
2 РуанЗащитник
-
22 Сане ЛюдовикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Kyle SmithЗащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
-
95 Robson XIV
-
99 Adam Grinwis
-
Главный тренер: James O'Connor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Brian WhiteНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ryan MearaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Tom Barlow
-
-
-
Главный тренер: Chris Armas
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +9 =3 -8Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити
Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Мемфис-901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +8 =3 -9Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|11
|6
|6
|41 - 32
|39
|2.
|Атланта Юнайтед
|22
|11
|3
|8
|35 - 25
|36
|3.
|Ди Си Юнайтед
|23
|9
|8
|6
|31 - 26
|35
|4.
|Нью-Йорк Сити
|19
|8
|8
|3
|33 - 23
|32
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|4
|8
|36 - 31
|31
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:0
|22
|8
|6
|8
|30 - 38
|30
|7.
|Монреаль Импакт
|23
|9
|3
|11
|27 - 38
|30
|8.
|Торонто
|22
|8
|5
|9
|36 - 37
|29
|9.
|Орландо Сити
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Чикаго Файр
|23
|5
|8
|10
|34 - 35
|23
|11.
|Коламбус Кру
|23
|6
|3
|14
|21 - 34
|21
|12.
|Цинциннати
|0:2
|22
|5
|2
|15
|21 - 51
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|4
|3
|55 - 20
|46
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|12
|1
|8
|30 - 27
|37
|3.
|Сиэтл Саундерс
|20
|10
|5
|5
|31 - 26
|35
|4.
|Миннесота Юнайтед
|21
|10
|4
|7
|38 - 30
|34
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|21
|10
|4
|7
|36 - 32
|34
|6.
|Даллас
|22
|9
|5
|8
|31 - 26
|32
|7.
|Реал Солт-Лейк
|21
|9
|3
|9
|30 - 30
|30
|8.
|Хьюстон Динамо
|21
|9
|3
|9
|32 - 34
|30
|9.
|Портленд Тимберс
|19
|7
|4
|8
|29 - 31
|25
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|6
|7
|8
|32 - 36
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|21
|5
|5
|11
|32 - 42
|20
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|4
|8
|11
|23 - 41
|20
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