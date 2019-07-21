США: МЛС 2019

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Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0' 7'
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
44
Моутинью
Жоау
26
Аскуэс
Карлос
8
Мендес
Джегсон
4
Джонсон
Уилл
9
Chris
Mueller
13
Tesho
Akindele
17
Нани
Луиш
31
Luis
Robles
II
62
Мурильо
Микаэль
33
Лонг
Аарон
3
Тарек
Амро
26
Паркер
Тим
27
Davis
Sean
II
23
Cristhian
Casseres
Jr.
7
Этьенн
Дерик
10
Alejandro
Romero
I
77
Ройер
Даниэль
42
Brian
White
Орландо Сити
4-3-3
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити
Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Мемфис-901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити МЛС
Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:5 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 11 6 6 41 - 32 39
2. Атланта Юнайтед 22 11 3 8 35 - 25 36
3. Ди Си Юнайтед 23 9 8 6 31 - 26 35
4. Нью-Йорк Сити 19 8 8 3 33 - 23 32
5. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 4 8 36 - 31 31
6. Нью-Инглэнд Революшн 2:0 22 8 6 8 30 - 38 30
7. Монреаль Импакт 23 9 3 11 27 - 38 30
8. Торонто 22 8 5 9 36 - 37 29
9. Орландо Сити 21 7 5 9 29 - 28 26
10. Чикаго Файр 23 5 8 10 34 - 35 23
11. Коламбус Кру 23 6 3 14 21 - 34 21
12. Цинциннати 0:2 22 5 2 15 21 - 51 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 4 3 55 - 20 46
2. Лос-Анджелес Гэлакси 21 12 1 8 30 - 27 37
3. Сиэтл Саундерс 20 10 5 5 31 - 26 35
4. Миннесота Юнайтед 21 10 4 7 38 - 30 34
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 21 10 4 7 36 - 32 34
6. Даллас 22 9 5 8 31 - 26 32
7. Реал Солт-Лейк 21 9 3 9 30 - 30 30
8. Хьюстон Динамо 21 9 3 9 32 - 34 30
9. Портленд Тимберс 19 7 4 8 29 - 31 25
10. Спортинг Канзас-Сити 21 6 7 8 32 - 36 25
11. Колорадо Рэпидс 21 5 5 11 32 - 42 20
12. Ванкувер Уайткэпс 23 4 8 11 23 - 41 20
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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