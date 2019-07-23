Швеция: Суперэттан 2019
Йёнчёпинг
2:0
Второй тайм: 65'
Вестерос СК
1:0
36' ГолEdin Hamidovic
43' Желтая карточкаRavy Tsouka Dozi
2:0
50' ГолEdin Hamidovic
53' Желтая карточкаDaryl Smylie
59' Желтая карточкаСпэн Брайан
3
Tom
Siwe
17
Daryl
Smylie
10
Орлов
Якоб
16
Boris
Ljevar
17
Carlos
Gaete
14
Спэн
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Tom SiweЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Daryl SmylieПолузащитник
-
10 Орлов ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Ahmad Gero
-
-
16 Fabio VI
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Boris LjevarЗащитник
- Полузащитник
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Emil SkoghНападающий
-
-
-
Ход матча
36'
1:0
43'
50'
2:0
53'
59'
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг
Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Браге Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю
Вестерос СК Последние 20 матчей: +9 =7 -4Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей
Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|16
|11
|3
|2
|29 - 14
|36
|2.
|Мьельбю
|16
|10
|1
|5
|21 - 15
|31
|3.
|Браге
|16
|9
|3
|4
|24 - 12
|30
|4.
|Йёнчёпинг
|2:0
|16
|8
|3
|5
|27 - 13
|27
|5.
|Далкурд
|16
|8
|2
|6
|23 - 25
|26
|6.
|Эргрюте ФФ
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|7.
|Норрбю
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Дегерфорс
|16
|6
|3
|7
|21 - 20
|21
|9.
|Хальмстад
|16
|6
|2
|8
|17 - 17
|20
|10.
|Вестерос СК
|0:2
|16
|4
|7
|5
|21 - 18
|19
|11.
|Треллеборг
|16
|4
|6
|6
|19 - 22
|18
|12.
|ГАИС
|15
|4
|4
|7
|12 - 23
|16
|13.
|Сюрианска
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|14.
|Фрей
|16
|3
|5
|8
|17 - 32
|14
|15.
|Броммапойкарна
|16
|3
|4
|9
|20 - 27
|13
|16.
|Эстер
|15
|1
|8
|6
|11 - 19
|11
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