Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Йёнчёпинг
2:0
Второй тайм: 65'
Вестерос СК
0'
1:0
36' Гол
Edin Hamidovic
43' Желтая карточка
Ravy Tsouka Dozi
2:0
50' Гол
Edin Hamidovic
53' Желтая карточка
Daryl Smylie
59' Желтая карточка
Спэн Брайан
65'
1
Frank
Pettersson
12
Jesper
Svensson
8
Joakim
Karlsson
II
7
Sebastian
Crona
3
Tom
Siwe
22
Ткалчич
Никола
24
Amir
Al-Ammari
5
Fredik
Fendrich
17
Daryl
Smylie
10
Орлов
Якоб
25
Edin
Hamidovic
1
Anton
Fagerstroem
2
Флорен
Йеспер
4
Sean
Sabetkar
16
Boris
Ljevar
25
Ravy
Tsouka
Dozi
17
Carlos
Gaete
8
Jonas
Hellgren
3
Dennis
Persson
10
Karwan
Safari
14
Спэн
Брайан
18
Filip
Ottosson
Йёнчёпинг
5-3-1-1
Вестерос СК
3-4-3

Ход матча

36'
Edin Hamidovic
(Орлов Якоб)
1:0
38'
 
Simon Johansson
Boris Ljevar
43'
 
Ravy Tsouka Dozi
50'
Edin Hamidovic
(Орлов Якоб)
2:0
53'
Daryl Smylie
 
59'
 
Спэн Брайан

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг
Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Браге Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю
Вестерос СК Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей
Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг

Последние игры между собой

Йёнчёпинг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 16 11 3 2 29 - 14 36
2. Мьельбю 16 10 1 5 21 - 15 31
3. Браге 16 9 3 4 24 - 12 30
4. Йёнчёпинг 2:0 16 8 3 5 27 - 13 27
5. Далкурд 16 8 2 6 23 - 25 26
6. Эргрюте ФФ 16 7 5 4 21 - 15 26
7. Норрбю 15 6 5 4 20 - 20 23
8. Дегерфорс 16 6 3 7 21 - 20 21
9. Хальмстад 16 6 2 8 17 - 17 20
10. Вестерос СК 0:2 16 4 7 5 21 - 18 19
11. Треллеборг 16 4 6 6 19 - 22 18
12. ГАИС 15 4 4 7 12 - 23 16
13. Сюрианска 15 4 3 8 16 - 27 15
14. Фрей 16 3 5 8 17 - 32 14
15. Броммапойкарна 16 3 4 9 20 - 27 13
16. Эстер 15 1 8 6 11 - 19 11
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    59'
    Спэн Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    53'
    Дарли Смайл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Edin Hamidovic бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Ravy Tsouka Dozi получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Борис Лжевар уходит, Simon Johansson вместо него
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Edin Hamidovic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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