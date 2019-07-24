Международный кубок чемпионов 2019
Реал Мадрид
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Атлетико М
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =2 -9Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =2 -5Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М
Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вильярреал Атлетико М 2:0 Ювентус Райо Вальекано 0:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Атлетико М: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетико М 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:0 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико М 4:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Реал Мадрид Суперкубок Испании Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Суперкубок Испании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|2.
|Бавария
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Атлетико М
|1
|1
|0
|0
|0 - 0
|3
|7.
|Ювентус
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Реал Мадрид
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Фиорентина
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Милан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Интер Милан
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|0
|13.
|Гвадалахара
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Реал Мадрид
50% (43)
Ничья
33.7% (29)
Атлетико М
16.3% (14)
2:1 Реал Мадрид
34.9% (30)
1:1 Ничья
24.4% (21)
1:2 Атлетико М
10.5% (9)
2:2 Ничья
7% (6)
0:1 Атлетико М
5.8% (5)
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