Международный кубок чемпионов 2019

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Реал Мадрид
 
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Атлетико М

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Леванте 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Жирона Аякс 1:2 Реал Мадрид
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М
Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вильярреал Атлетико М 2:0 Ювентус Райо Вальекано 0:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Атлетико М: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Примера Реал Мадрид 2:4 Атлетико М Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера
Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетико М 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:0 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико М 4:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Реал Мадрид Суперкубок Испании Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Суперкубок Испании
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал 3 2 0 1 7 - 3 6
2. Бавария 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Бенфика 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Тоттенхэм 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атлетико М 1 1 0 0 0 - 0 3
7. Ювентус 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Реал Мадрид 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Фиорентина 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Интер Милан 2 0 0 2 1 - 2 0
13. Гвадалахара 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 27.07.2019, осталось 2 дня 1 час 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М
    Реал Мадрид
    50% (43)
    Ничья
    33.7% (29)
    Атлетико М
    16.3% (14)
    2:1 Реал Мадрид
    34.9% (30)
    1:1 Ничья
    24.4% (21)
    1:2 Атлетико М
    10.5% (9)
    2:2 Ничья
    7% (6)
    0:1 Атлетико М
    5.8% (5)
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