Китай: Суперлига 2019
Хэнань Цзянье
1:0
Конец матча
Стадион: Женжу Ханггай Зрители: 21999
Бэйцзин Гоань
1:0
42' ГолОхандза-Зоа Франк
44' Желтая карточкаЧоу Тим
56' Желтая карточкаXuan Han
69' Желтая карточкаТэнлун Лэй
90' Желтая карточкаYao Lu
17
Yan
Wu
25
Hao
Chen
III
26
Шангуань
Ван
4
Xuan
Han
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
30
Тэнлун
Лэй
18
Jin
Taiyan
8
Пяо
Чэн
20
Ziming
Wang
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
- Защитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
26 Шангуань ВанЗащитник
-
4 Xuan HanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
29 Ivo IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
-
21 Суй ДонглуЗащитник
-
27 Yao LuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Baoshan Wang
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
30 Тэнлун ЛэйЗащитник
- Защитник
-
18 Jin TaiyanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ziming WangНападающий
- Запасные игроки
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
3 Юй ЯнЗащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
-
29 Ба ДуньНападающий
- Нападающий
-
24 Yu Zhang
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
42'
44'
46'
56'
69'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 4
-
6 Угловые 12
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +5 =6 -9Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Ухань Чжоэр 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 2:3 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:2 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Далянь Ифан
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +14 =0 -6Шаньдун Лунэн 2:1 Бэйцзин Гоань Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Пекин Женьхе Бэйцзин Гоань 4:1 Чуньцинь Лифан
Бэйцзин Гоань 3:0 Ухань Чжоэр Шаньдун Лунэн 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Урава Редс 3:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Бэйцзин Гоань 0:1 Чонбук Моторс Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Бэйцзин Гоань Хэйлунцзян Лава Спринг 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:1 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 2:0 Бурирам Юнайтед Хэбей Форчун 0:1 Бэйцзин Гоань
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Бэйцзин Гоань: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Бэйцзин Гоань 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Хэнань Цзянье 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Бэйцзин Гоань Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|19
|16
|1
|2
|44 - 13
|49
|2.
|Бэйцзин Гоань
|20
|16
|0
|4
|39 - 15
|48
|3.
|Шанхай СИПГ
|19
|15
|2
|2
|39 - 15
|47
|4.
|Шаньдун Лунэн
|20
|10
|4
|6
|35 - 21
|34
|5.
|Чуньцинь Лифан
|20
|7
|7
|6
|27 - 33
|28
|6.
|Далянь Ифан
|20
|7
|6
|7
|30 - 32
|27
|7.
|Цзянсу Сунин
|19
|7
|5
|7
|33 - 30
|26
|8.
|Ухань Чжоэр
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|9.
|Гуанчжоу Фули
|20
|7
|3
|10
|40 - 50
|24
|10.
|Хэнань Цзянье
|20
|6
|6
|8
|25 - 31
|24
|11.
|Тянцзинь Тэда
|19
|6
|5
|8
|26 - 30
|23
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|20
|6
|3
|11
|31 - 37
|21
|13.
|Хэбей Форчун
|20
|5
|5
|10
|23 - 32
|20
|14.
|Шеньчжень
|19
|3
|5
|11
|15 - 30
|14
|15.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|19
|1
|9
|9
|24 - 37
|12
|16.
|Пекин Женьхе
|19
|3
|2
|14
|16 - 40
|11
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