Китай: Суперлига 2019

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Хэнань Цзянье
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 21999
Бэйцзин Гоань
0'
1:0
42' Гол
Охандза-Зоа Франк
44' Желтая карточка
Чоу Тим
56' Желтая карточка
Xuan Han
69' Желтая карточка
Тэнлун Лэй
90' Желтая карточка
Yao Lu
90'+6
17
Yan
Wu
7
Changjie
Du
25
Hao
Chen
III
26
Шангуань
Ван
4
Xuan
Han
2
Ruibao
Hu
6
Zhuoyi
Feng
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
37
Каранга
Фернандо
14
Охандза-Зоа
Франк
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
30
Тэнлун
Лэй
2
Ким
Мин-Чжэ
18
Jin
Taiyan
5
Аугусто
Ренато
6
Чи
Чжунго
23
Йеннарис
Никлас
8
Пяо
Чэн
17
Бакамбу
Седрик
20
Ziming
Wang
Хэнань Цзянье
5-3-2
Бэйцзин Гоань
4-3-1-2

Ход матча

42'
Охандза-Зоа Франк
(Каранга Фернандо)
1:0
44'
Чоу Тим
 
46'
 
Юй Ян
Ким Мин-Чжэ
55'
Бассогог Кристиан
Охандза-Зоа Франк
 
56'
Xuan Han
 
61'
 
Юйнин Чжан
Ziming Wang
61'
 
Пен Лю
Пяо Чэн
69'
Yao Lu
Ruibao Hu
 
69'
 
Тэнлун Лэй
72'
Jinbao Zhong
Zhuoyi Feng
 
90'
Yao Lu
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 12
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Ухань Чжоэр 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 2:3 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:2 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Далянь Ифан
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +14 =0 -6
Шаньдун Лунэн 2:1 Бэйцзин Гоань Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Пекин Женьхе Бэйцзин Гоань 4:1 Чуньцинь Лифан
Бэйцзин Гоань 3:0 Ухань Чжоэр Шаньдун Лунэн 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Урава Редс 3:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Бэйцзин Гоань 0:1 Чонбук Моторс Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Бэйцзин Гоань Хэйлунцзян Лава Спринг 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:1 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 2:0 Бурирам Юнайтед Хэбей Форчун 0:1 Бэйцзин Гоань

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Бэйцзин Гоань: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 0:2 Бэйцзин Гоань Суперлига
Бэйцзин Гоань 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Хэнань Цзянье 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Бэйцзин Гоань Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 19 16 1 2 44 - 13 49
2. Бэйцзин Гоань 20 16 0 4 39 - 15 48
3. Шанхай СИПГ 19 15 2 2 39 - 15 47
4. Шаньдун Лунэн 20 10 4 6 35 - 21 34
5. Чуньцинь Лифан 20 7 7 6 27 - 33 28
6. Далянь Ифан 20 7 6 7 30 - 32 27
7. Цзянсу Сунин 19 7 5 7 33 - 30 26
8. Ухань Чжоэр 19 7 5 7 24 - 25 26
9. Гуанчжоу Фули 20 7 3 10 40 - 50 24
10. Хэнань Цзянье 20 6 6 8 25 - 31 24
11. Тянцзинь Тэда 19 6 5 8 26 - 30 23
12. Шанхай Шэньхуа 20 6 3 11 31 - 37 21
13. Хэбей Форчун 20 5 5 10 23 - 32 20
14. Шеньчжень 19 3 5 11 15 - 30 14
15. Тянцзинь Цюаньцзянь 19 1 9 9 24 - 37 12
16. Пекин Женьхе 19 3 2 14 16 - 40 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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