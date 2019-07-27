Китай: Суперлига 2019

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Шанхай Шэньхуа
5:3
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
0:1
5' Гол
Захави Эран
1:1
13' Гол
Морено Джованни
2:1
19' Гол
Морено Джованни
2:2
41' Гол
Chugui Ye
51' Желтая карточка
Shilin Sun
3:2
58' Гол
Ким Шин-Вук
4:2
60' Гол
Ким Шин-Вук
65' Желтая карточка
Саба Диа
5:2
76' Гол
Ким Шин-Вук
5:3
90' Гол
Саба Диа
90'+4
12
Zhao
Chen
16
Yunqiu
Li
6
Peng
Li
5
Chenjie
Zhu
23
Jiajun
Bai
31
Wei
Wang
4
Shenglong
Jiang
26
Н'Думбу
Александр
28
Цао
Юньдин
20
Ким
Шин-Вук
10
Морено
Джованни
1
Yuelei
Cheng
20
Miao
Tang
II
27
Цзинь
Пэнксян
18
Йи
Тенг
11
Хайфэн
Дин
13
Chugui
Ye
30
Peng
Wang
8
Дембеле
Мусса
23
Lin
Lu
10
Саба
Диа
7
Захави
Эран
Шанхай Шэньхуа
4-4-2
Гуанчжоу Фули
4-4-2

Ход матча

5'
0:1
Захави Эран
13'
Морено Джованни
(Цао Юньдин)
1:1
19'
Морено Джованни
(Ким Шин-Вук)
2:1
41'
2:2
Chugui Ye
(Lin Lu)
46'
Shilin Sun
Shenglong Jiang
 
51'
Shilin Sun
 
57'
Синьли Пэн
Н'Думбу Александр
 
58'
Ким Шин-Вук
(Цао Юньдин)
3:2
60'
Ким Шин-Вук
(Морено Джованни)
4:2
62'
 
Чжи Сяо
Lin Lu
65'
 
Саба Диа
69'
 
Тошич Душко
Дембеле Мусса
74'
 
Jihong Jiang
Хайфэн Дин
76'
Ким Шин-Вук
(Цао Юньдин)
5:2
78'
Di Gao
Морено Джованни
 
90'
5:3
Саба Диа
(Захави Эран)

Статистика матча

  • 5 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай Шэньхуа Пекин Женьхе 1:4 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэбей Форчун 2:1 Шанхай Шэньхуа
Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Чуньцинь Лифан Шанхай Шэньхуа 3:2 Чуньцинь Лифан Далянь Ифан 1:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:3 Шаньдун Лунэн Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 2:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 5:1 Пекин Женьхе Хэнань Цзянье 1:2 Шанхай Шэньхуа
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 4:2 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Гуанчжоу Фули 3:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Taizhou Yuanda 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Цзянсу Сунин 5:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Тэда 4:3 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Шанхай Шэньхуа: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Гуанчжоу Фули: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Гуанчжоу Фули 2:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига Шанхай Шэньхуа 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:2 Шанхай Шэньхуа Суперлига Шанхай Шэньхуа 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига
Гуанчжоу Фули 0:0 Шанхай Шэньхуа Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига Шанхай Шэньхуа 5:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Шанхай Шэньхуа 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 0:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Шанхай Шэньхуа Суперлига Шанхай Шэньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:2 Шанхай Шэньхуа Суперлига Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 19 16 1 2 44 - 13 49
2. Бэйцзин Гоань 20 16 0 4 39 - 15 48
3. Шанхай СИПГ 19 15 2 2 39 - 15 47
4. Шаньдун Лунэн 20 10 4 6 35 - 21 34
5. Чуньцинь Лифан 20 7 7 6 27 - 33 28
6. Далянь Ифан 20 7 6 7 30 - 32 27
7. Цзянсу Сунин 19 7 5 7 33 - 30 26
8. Ухань Чжоэр 19 7 5 7 24 - 25 26
9. Гуанчжоу Фули 20 7 3 10 40 - 50 24
10. Хэнань Цзянье 20 6 6 8 25 - 31 24
11. Тянцзинь Тэда 19 6 5 8 26 - 30 23
12. Шанхай Шэньхуа 20 6 3 11 31 - 37 21
13. Хэбей Форчун 20 5 5 10 23 - 32 20
14. Шеньчжень 19 3 5 11 15 - 30 14
15. Тянцзинь Цюаньцзянь 19 1 9 9 24 - 37 12
16. Пекин Женьхе 19 3 2 14 16 - 40 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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