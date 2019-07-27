Китай: Суперлига 2019
Шанхай Шэньхуа
5:3
Конец матча
Стадион: Хонгкоу
Гуанчжоу Фули
0:1
5' ГолЗахави Эран
1:1
13' ГолМорено Джованни
2:1
19' ГолМорено Джованни
2:2
41' ГолChugui Ye
51' Желтая карточкаShilin Sun
3:2
58' ГолКим Шин-Вук
4:2
60' ГолКим Шин-Вук
65' Желтая карточкаСаба Диа
5:2
76' ГолКим Шин-Вук
5:3
90' ГолСаба Диа
12
Zhao
Chen
16
Yunqiu
Li
6
Peng
Li
23
Jiajun
Bai
31
Wei
Wang
28
Цао
Юньдин
20
Ким
Шин-Вук
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
11
Хайфэн
Дин
13
Chugui
Ye
30
Peng
Wang
23
Lin
Lu
10
Саба
Диа
- Основной состав
-
12 Zhao ChenВратарь
-
16 Yunqiu LiЗащитник
-
6 Peng LiЗащитник
- Защитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
31 Wei WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
20 Ким Шин-ВукНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Jun ShenВратарь
- Защитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
18 Di GaoНападающий
-
15 Jianrong ZhuНападающий
-
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Miao Tang IIЗащитник
- Защитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
11 Хайфэн ДинЗащитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
-
30 Peng WangПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Lin LuПолузащитник
-
10 Саба ДиаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
- Полузащитник
-
29 Чжи СяоНападающий
-
26 Junliang Ma
-
-
22 Jiaqi Han
-
Главный тренер: Dragan Stojkovic
Ход матча
5'
0:1
13'
1:1
19'
2:1
51'
58'
3:2
60'
4:2
65'
76'
5:2
90'
5:3
Статистика матча
-
5 Голы 3
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +8 =3 -9Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай Шэньхуа Пекин Женьхе 1:4 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэбей Форчун 2:1 Шанхай Шэньхуа
Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Чуньцинь Лифан Шанхай Шэньхуа 3:2 Чуньцинь Лифан Далянь Ифан 1:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:3 Шаньдун Лунэн Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 2:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 5:1 Пекин Женьхе Хэнань Цзянье 1:2 Шанхай Шэньхуа
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +7 =1 -12Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 4:2 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Гуанчжоу Фули 3:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Taizhou Yuanda 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Цзянсу Сунин 5:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Тэда 4:3 Гуанчжоу Фули
Последние игры между собой
Шанхай Шэньхуа: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Гуанчжоу Фули: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Гуанчжоу Фули 0:0 Шанхай Шэньхуа Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига Шанхай Шэньхуа 5:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Шанхай Шэньхуа 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 0:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Шанхай Шэньхуа Суперлига Шанхай Шэньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:2 Шанхай Шэньхуа Суперлига Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|19
|16
|1
|2
|44 - 13
|49
|2.
|Бэйцзин Гоань
|20
|16
|0
|4
|39 - 15
|48
|3.
|Шанхай СИПГ
|19
|15
|2
|2
|39 - 15
|47
|4.
|Шаньдун Лунэн
|20
|10
|4
|6
|35 - 21
|34
|5.
|Чуньцинь Лифан
|20
|7
|7
|6
|27 - 33
|28
|6.
|Далянь Ифан
|20
|7
|6
|7
|30 - 32
|27
|7.
|Цзянсу Сунин
|19
|7
|5
|7
|33 - 30
|26
|8.
|Ухань Чжоэр
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|9.
|Гуанчжоу Фули
|20
|7
|3
|10
|40 - 50
|24
|10.
|Хэнань Цзянье
|20
|6
|6
|8
|25 - 31
|24
|11.
|Тянцзинь Тэда
|19
|6
|5
|8
|26 - 30
|23
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|20
|6
|3
|11
|31 - 37
|21
|13.
|Хэбей Форчун
|20
|5
|5
|10
|23 - 32
|20
|14.
|Шеньчжень
|19
|3
|5
|11
|15 - 30
|14
|15.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|19
|1
|9
|9
|24 - 37
|12
|16.
|Пекин Женьхе
|19
|3
|2
|14
|16 - 40
|11
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