Швеция: Суперэттан 2019

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Браге
1:2
Второй тайм: 90+'
Мьельбю
0'
0:1
35' Гол
Michael Omoh
42' Желтая карточка
Kristian Andersen
50' Желтая карточка
Michael Omoh
1:1
55' Гол
Kristian Andersen
70' Желтая карточка
Понтус Хиндрикес
1:2
90' Пенальти
Джазе Моханад
90'+5
88
Петер
Росендаль
13
Понтус
Хиндрикес
4
Mattias
Liljestrand
5
Carlos
García
IV
6
Benjamin
Hjertstrand
15
Jonathan
Morsay
8
Seth
Hellberg
20
Bjarni
Antonsson
7
Селлин
Роббин
22
Kristian
Andersen
9
Christian
Kouakou
III
13
Carljohan
Eriksson
I
2
Терзич
Ади
4
Max
Watson
26
Mohammed
Mbye
5
Джазе
Моханад
22
Jesper
Gustavsson
7
Viktor
Gustafson
9
Joel
Nilsson
10
Michael
Omoh
8
Bubacarr
Jobe
16
Jacob
Bergstroem
Браге
4-4-2
Мьельбю
4-2-3-1

Ход матча

35'
0:1
Michael Omoh
(Bubacarr Jobe)
42'
Kristian Andersen
 
50'
 
Michael Omoh
55'
Kristian Andersen
1:1
65'
Andre Kamp
Bjarni Antonsson
 
70'
Понтус Хиндрикес
 
76'
 
Халваджич Мирза
Michael Omoh
86'
Simon Stenberg
Селлин Роббин
 
89'
Alexander Zetterstroem
Christian Kouakou III
 
89'
 
William Kvist I
Joel Nilsson
90'
1:2
Джазе Моханад

Предыдущие игры

Браге Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сюрианска 0:2 Браге Браге 3:1 Броммапойкарна Мьельбю 1:2 Браге Браге 2:0 Треллеборг
Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Браге Йёнчёпинг 2:0 Браге Браге 1:0 Сюрианска Далкурд 1:3 Браге Браге 0:0 Норрбю Дегерфорс 1:0 Браге Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге Браге 2:0 Хальмстад Вестерос СК 1:1 Браге Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге Браге 4:2 Русенгор Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю
Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю

Последние игры между собой

Браге: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мьельбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мьельбю 1:2 Браге Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 16 11 3 2 29 - 14 36
2. Мьельбю 2:1 17 11 1 5 23 - 16 34
3. Браге 1:2 17 9 3 5 25 - 14 30
4. Йёнчёпинг 16 8 3 5 27 - 14 27
5. Далкурд 16 8 2 6 23 - 25 26
6. Эргрюте ФФ 16 7 5 4 21 - 15 26
7. Норрбю 3:1 17 7 5 5 23 - 22 26
8. Дегерфорс 16 6 3 7 21 - 20 21
9. Хальмстад 17 6 3 8 19 - 19 21
10. Треллеборг 1:0 17 5 6 6 20 - 22 21
11. Вестерос СК 16 4 7 5 22 - 18 19
12. ГАИС 0:1 17 5 4 8 13 - 24 19
13. Сюрианска 1:0 16 5 3 8 17 - 27 18
14. Броммапойкарна 17 3 5 9 22 - 29 14
15. Фрей 0:1 17 3 5 9 17 - 33 14
16. Эстер 1:3 16 1 8 7 12 - 22 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Kristian Andersen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Michael Omoh бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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