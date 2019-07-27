Швеция: Суперэттан 2019
0:1
35' ГолMichael Omoh
42' Желтая карточкаKristian Andersen
50' Желтая карточкаMichael Omoh
1:1
55' ГолKristian Andersen
70' Желтая карточкаПонтус Хиндрикес
1:2
90' ПенальтиДжазе Моханад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
16 Andre Kamp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Michael OmohПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Ход матча
35'
0:1
50'
55'
70'
90'
1:2
Предыдущие игры
Браге Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сюрианска 0:2 Браге Браге 3:1 Броммапойкарна Мьельбю 1:2 Браге Браге 2:0 Треллеборг
Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Браге Йёнчёпинг 2:0 Браге Браге 1:0 Сюрианска Далкурд 1:3 Браге Браге 0:0 Норрбю Дегерфорс 1:0 Браге Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге Браге 2:0 Хальмстад Вестерос СК 1:1 Браге Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге Браге 4:2 Русенгор Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =1 -8Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю
Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю
Последние игры между собой
Браге: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мьельбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|16
|11
|3
|2
|29 - 14
|36
|2.
|Мьельбю
|2:1
|17
|11
|1
|5
|23 - 16
|34
|3.
|Браге
|1:2
|17
|9
|3
|5
|25 - 14
|30
|4.
|Йёнчёпинг
|16
|8
|3
|5
|27 - 14
|27
|5.
|Далкурд
|16
|8
|2
|6
|23 - 25
|26
|6.
|Эргрюте ФФ
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|7.
|Норрбю
|3:1
|17
|7
|5
|5
|23 - 22
|26
|8.
|Дегерфорс
|16
|6
|3
|7
|21 - 20
|21
|9.
|Хальмстад
|17
|6
|3
|8
|19 - 19
|21
|10.
|Треллеборг
|1:0
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|11.
|Вестерос СК
|16
|4
|7
|5
|22 - 18
|19
|12.
|ГАИС
|0:1
|17
|5
|4
|8
|13 - 24
|19
|13.
|Сюрианска
|1:0
|16
|5
|3
|8
|17 - 27
|18
|14.
|Броммапойкарна
|17
|3
|5
|9
|22 - 29
|14
|15.
|Фрей
|0:1
|17
|3
|5
|9
|17 - 33
|14
|16.
|Эстер
|1:3
|16
|1
|8
|7
|12 - 22
|11
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