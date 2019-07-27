Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Сириус
0:2
Второй тайм: 90'

Стадион:
АИК
0'
0:1
54' Гол
Обаси Чинеду
0:2
65' Гол
Гойтом Хенок
80' Желтая карточка
Андерссон Элиас
90'
1
Lukas
Jonsson
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
4
Сисей
Кебба
15
Лундхольм
Сэм
10
Андерссон
Элиас
23
Филип
Хагланд
7
Niklas
Thor
16
Axel
Bjoernstroem
12
Оффия
Генри
9
Jonas
Lindberg
34
Линнер
Оскар
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
15
Лундстрём
Роберт
12
Felix
Michel
8
Аду
Энох
18
Хуссейн
Билаль
9
Линдквист
Расмус
10
Обаси
Чинеду
30
Сигторссон
Колбейнн
Сириус
3-5-2
АИК
3-5-2

Ход матча

54'
0:1
Обаси Чинеду
(Хуссейн Билаль)
57'
 
Гойтом Хенок
Сигторссон Колбейнн
65'
0:2
Гойтом Хенок
(Лундстрём Роберт)
67'
 
Ларссон Себастьян
Felix Michel
69'
Mohammed Saeid
Jonas Lindberg
 
76'
John Junior Igbarumah
Karl Larsson
 
80'
Андерссон Элиас
 
81'
Christer Gustafsson
Лундхольм Сэм
 
85'
 
Салетрос Антон
Обаси Чинеду

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус
Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге
АИК Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Марибор 2:1 АИК АИК 2:0 Хельсинборг АИК 3:1 Арарат-Армения АИК 3:0 Эльфсборг
Арарат-Армения 2:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Мальмё АИК 0:2 Норрчёпинг АИК 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Сундсвалль 1:1 АИК АИК 2:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:3 АИК Юргорден 0:2 АИК АИК 2:1 АФК Эскильстуна Гётеборг 3:0 АИК АИК 1:0 Хеккен Эребру 2:1 АИК АИК 2:1 Сириус Норрчёпинг 0:0 АИК

Последние игры между собой

Сириус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
АИК: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
АИК 2:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:4 АИК Аллсвенскан
АИК 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:1 АИК Товарищеские матчи Сириус 0:1 АИК Шведский кубок
Команда И В Н П Г О
1. АИК 2:0 18 11 4 3 24 - 11 37
2. Мальмё 17 10 6 1 29 - 12 36
3. Юргорден 16 9 5 2 26 - 12 32
4. Хеккен 16 9 3 4 24 - 12 30
5. Гётеборг 16 8 5 3 24 - 14 29
6. Хаммарбю 16 8 4 4 34 - 24 28
7. Норрчёпинг 17 7 6 4 26 - 19 27
8. Эстерсунд 16 4 7 5 16 - 23 19
9. Эльфсборг 16 4 6 6 20 - 28 18
10. Сириус 0:2 17 5 3 9 19 - 26 18
11. Эребру 16 5 2 9 20 - 26 17
12. Хельсинборг 16 4 5 7 15 - 22 17
13. Фалькенберг 2:0 17 3 5 9 16 - 33 14
14. Кальмар 16 2 7 7 11 - 19 13
15. АФК Эскильстуна 16 2 5 9 13 - 26 11
16. Сундсвалль 0:2 18 2 5 11 18 - 28 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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