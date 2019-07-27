Швеция: Аллсвенскан 2019
Сириус
0:2
Второй тайм: 90'
Стадион: Студентернас
АИК
0:1
54' ГолОбаси Чинеду
0:2
65' ГолГойтом Хенок
80' Желтая карточкаАндерссон Элиас
12
Оффия
Генри
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
12
Felix
Michel
8
Аду
Энох
10
Обаси
Чинеду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Sherko FaiqiНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
-
12 Felix MichelПолузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
54'
0:1
65'
0:2
80'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +6 =5 -9Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус
Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге
АИК Последние 20 матчей: +11 =4 -5Марибор 2:1 АИК АИК 2:0 Хельсинборг АИК 3:1 Арарат-Армения АИК 3:0 Эльфсборг
Последние игры между собой
Сириус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
АИК: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|2:0
|18
|11
|4
|3
|24 - 11
|37
|2.
|Мальмё
|17
|10
|6
|1
|29 - 12
|36
|3.
|Юргорден
|16
|9
|5
|2
|26 - 12
|32
|4.
|Хеккен
|16
|9
|3
|4
|24 - 12
|30
|5.
|Гётеборг
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|6.
|Хаммарбю
|16
|8
|4
|4
|34 - 24
|28
|7.
|Норрчёпинг
|17
|7
|6
|4
|26 - 19
|27
|8.
|Эстерсунд
|16
|4
|7
|5
|16 - 23
|19
|9.
|Эльфсборг
|16
|4
|6
|6
|20 - 28
|18
|10.
|Сириус
|0:2
|17
|5
|3
|9
|19 - 26
|18
|11.
|Эребру
|16
|5
|2
|9
|20 - 26
|17
|12.
|Хельсинборг
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|13.
|Фалькенберг
|2:0
|17
|3
|5
|9
|16 - 33
|14
|14.
|Кальмар
|16
|2
|7
|7
|11 - 19
|13
|15.
|АФК Эскильстуна
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|18
|2
|5
|11
|18 - 28
|11
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