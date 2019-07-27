Швеция: Суперэттан 2019
1:0
41' ГолRobin Stroemberg
43' Желтая карточкаJonathan Drott
2:0
48' ГолRichard Yarsuvat
3:0
68' ГолAbdelrahman Saidi
3:1
73' ГолХельг Симон
79' Желтая карточкаDijan Vukojevic
79' Желтая карточкаКин Джеймс
24
Перссон
Юхан
23
Shina
XIV
28
Кин
Джеймс
11
Хельг
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Jasin KhayatЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Marwan Bazi
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перссон ЮханПолузащитник
-
23 Shina XIVПолузащитник
- Нападающий
-
28 Кин ДжеймсНападающий
-
11 Хельг СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Ход матча
41'
1:0
43'
48'
68'
73'
3:1
79'
79'
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +6 =7 -7ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска
Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю
Эстер Последние 20 матчей: +4 =8 -8Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Эстер: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|16
|11
|3
|2
|29 - 14
|36
|2.
|Мьельбю
|2:1
|17
|11
|1
|5
|23 - 16
|34
|3.
|Браге
|1:2
|17
|9
|3
|5
|25 - 14
|30
|4.
|Йёнчёпинг
|16
|8
|3
|5
|27 - 14
|27
|5.
|Далкурд
|16
|8
|2
|6
|23 - 25
|26
|6.
|Эргрюте ФФ
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|7.
|Норрбю
|3:1
|17
|7
|5
|5
|23 - 22
|26
|8.
|Дегерфорс
|16
|6
|3
|7
|21 - 20
|21
|9.
|Хальмстад
|17
|6
|3
|8
|19 - 19
|21
|10.
|Треллеборг
|1:0
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|11.
|Вестерос СК
|16
|4
|7
|5
|22 - 18
|19
|12.
|ГАИС
|0:1
|17
|5
|4
|8
|13 - 24
|19
|13.
|Сюрианска
|1:0
|16
|5
|3
|8
|17 - 27
|18
|14.
|Броммапойкарна
|17
|3
|5
|9
|22 - 29
|14
|15.
|Фрей
|0:1
|17
|3
|5
|9
|17 - 33
|14
|16.
|Эстер
|1:3
|16
|1
|8
|7
|12 - 22
|11
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