Швеция: Суперэттан 2019

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Норрбю
3:1
Конец матча
Эстер
0'
1:0
41' Гол
Robin Stroemberg
43' Желтая карточка
Jonathan Drott
2:0
48' Гол
Richard Yarsuvat
3:0
68' Гол
Abdelrahman Saidi
3:1
73' Гол
Хельг Симон
79' Желтая карточка
Dijan Vukojevic
79' Желтая карточка
Кин Джеймс
90'+5
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
4
Didric
Andersson
3
Jonathan
Azulay
2
Abbas
Mohamad
18
Пекальски
Иво
8
Nicklas
Savolainen
27
Alexander
Henningsson
10
Abdelrahman
Saidi
13
Robin
Stroemberg
12
Richard
Yarsuvat
30
Tobias
Andersson
2
Mattias
Pavic
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
29
Валль
Йоханнес
18
Jonathan
Drott
24
Перссон
Юхан
23
Shina
XIV
7
Carl
Johansson
III
28
Кин
Джеймс
11
Хельг
Симон
Норрбю
4-1-2-1-2
Эстер
4-3-3

Ход матча

41'
Robin Stroemberg
1:0
43'
 
Jonathan Drott
48'
Richard Yarsuvat
(Abdelrahman Saidi)
2:0
68'
Abdelrahman Saidi
3:0
68'
Jesper Brandt
Пекальски Иво
 
69'
 
Filip Oernblom
Fredrik Lundgren II
71'
 
Christian Ljungberg
Carl Johansson III
71'
Dijan Vukojevic
Robin Stroemberg
 
73'
3:1
Хельг Симон
(Shina XIV)
79'
Dijan Vukojevic
 
79'
 
Кин Джеймс
79'
Jasin Khayat
Abbas Mohamad
 
83'
 
David Johannesson
Хельг Симон

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +6 =7 -7
ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска
Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю
Эстер Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна
Эстер 2:2 Браге Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Хальмстад 0:1 Эстер Эстер 0:1 Норрбю Фрей 3:2 Эстер Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Эстер: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
Эстер 0:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 0:2 Эстер Суперэттан Эстер 3:0 Норрбю Суперэттан Норрбю 0:2 Эстер Суперэттан
Эстер 2:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 0:1 Эстер Первый дивизион Эстер 1:0 Норрбю Первый дивизион Эстер 1:0 Норрбю Первый дивизион Норрбю 0:1 Эстер Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 16 11 3 2 29 - 14 36
2. Мьельбю 2:1 17 11 1 5 23 - 16 34
3. Браге 1:2 17 9 3 5 25 - 14 30
4. Йёнчёпинг 16 8 3 5 27 - 14 27
5. Далкурд 16 8 2 6 23 - 25 26
6. Эргрюте ФФ 16 7 5 4 21 - 15 26
7. Норрбю 3:1 17 7 5 5 23 - 22 26
8. Дегерфорс 16 6 3 7 21 - 20 21
9. Хальмстад 17 6 3 8 19 - 19 21
10. Треллеборг 1:0 17 5 6 6 20 - 22 21
11. Вестерос СК 16 4 7 5 22 - 18 19
12. ГАИС 0:1 17 5 4 8 13 - 24 19
13. Сюрианска 1:0 16 5 3 8 17 - 27 18
14. Броммапойкарна 17 3 5 9 22 - 29 14
15. Фрей 0:1 17 3 5 9 17 - 33 14
16. Эстер 1:3 16 1 8 7 12 - 22 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Jonathan Drott получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Robin Stroemberg бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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