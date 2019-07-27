Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 2903
Сундсвалль
0'
1:0
28' Гол
Robin Oestlind
2:0
34' Пенальти
Чибуйке Джон
41' Желтая карточка
Юханссон Карл II
53' Желтая карточка
Juanjo Ciercoles
61' Желтая карточка
Tobias Englund
90'+5
16
Hampus
Nilsson
21
Mahmut
Ozen
4
Юханссон
Карл
II
8
Карлссон
Тобиас
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
22
Бьёркенгрен
Йон
11
Robin
Oestlind
9
Nsima
Peter
20
Чибуйке
Джон
1
Lloyd
Saxton
16
Carlos
Moros
5
Eric
Bjoerkander
4
Блумквист
Александр
22
Jonathan
Tamimi
8
David
Batanero
6
Juanjo
Ciercoles
2
Конате
Па
30
Peter
Wilson
II
9
Marc
Mas
7
Pol
Roige
Фалькенберг
4-4-2
Сундсвалль
3-4-3

Ход матча

28'
Robin Oestlind
(Карлссон Тобиас)
1:0
34'
Чибуйке Джон
2:0
41'
Юханссон Карл II
 
53'
 
Juanjo Ciercoles
55'
Tobias Englund
Чибуйке Джон
 
61'
Tobias Englund
 
68'
 
Берг Оливер
Carlos Moros
71'
Edi Sylisufaj
Nsima Peter
 
85'
Веде Антон
Robin Oestlind
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг
Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг
Сундсвалль Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна
Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
Сундсвалль: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан Сундсвалль 0:1 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:2 Сундсвалль Суперэттан Фалькенберг 2:4 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 4:0 Фалькенберг Суперэттан Сундсвалль 3:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 0:1 Сундсвалль Суперэттан Фалькенберг 2:3 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:1 Фалькенберг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. АИК 2:0 18 11 4 3 24 - 11 37
2. Мальмё 17 10 6 1 29 - 12 36
3. Юргорден 16 9 5 2 26 - 12 32
4. Хеккен 16 9 3 4 24 - 12 30
5. Гётеборг 16 8 5 3 24 - 14 29
6. Хаммарбю 16 8 4 4 34 - 24 28
7. Норрчёпинг 17 7 6 4 26 - 19 27
8. Эстерсунд 16 4 7 5 16 - 23 19
9. Эльфсборг 16 4 6 6 20 - 28 18
10. Сириус 0:2 17 5 3 9 19 - 26 18
11. Эребру 16 5 2 9 20 - 26 17
12. Хельсинборг 16 4 5 7 15 - 22 17
13. Фалькенберг 2:0 17 3 5 9 16 - 33 14
14. Кальмар 16 2 7 7 11 - 19 13
15. АФК Эскильстуна 16 2 5 9 13 - 26 11
16. Сундсвалль 0:2 18 2 5 11 18 - 28 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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