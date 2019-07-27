Швеция: Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
2:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena Зрители: 2903
Сундсвалль
1:0
28' ГолRobin Oestlind
2:0
34' ПенальтиЧибуйке Джон
41' Желтая карточкаЮханссон Карл II
53' Желтая карточкаJuanjo Ciercoles
61' Желтая карточкаTobias Englund
21
Mahmut
Ozen
20
Чибуйке
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mahmut OzenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Marc MasНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Pol MorenoПолузащитник
- Нападающий
-
18 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
-
-
20 Filip Widen
-
14 Paya Pichkah
-
Главный тренер: Joel Cedergren
Ход матча
28'
34'
2:0
41'
53'
61'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 9
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +3 =6 -11Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг
Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг
Сундсвалль Последние 20 матчей: +2 =6 -12Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна
Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
Сундсвалль: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:2 Сундсвалль Суперэттан Фалькенберг 2:4 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 4:0 Фалькенберг Суперэттан Сундсвалль 3:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 0:1 Сундсвалль Суперэттан Фалькенберг 2:3 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:1 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|2:0
|18
|11
|4
|3
|24 - 11
|37
|2.
|Мальмё
|17
|10
|6
|1
|29 - 12
|36
|3.
|Юргорден
|16
|9
|5
|2
|26 - 12
|32
|4.
|Хеккен
|16
|9
|3
|4
|24 - 12
|30
|5.
|Гётеборг
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|6.
|Хаммарбю
|16
|8
|4
|4
|34 - 24
|28
|7.
|Норрчёпинг
|17
|7
|6
|4
|26 - 19
|27
|8.
|Эстерсунд
|16
|4
|7
|5
|16 - 23
|19
|9.
|Эльфсборг
|16
|4
|6
|6
|20 - 28
|18
|10.
|Сириус
|0:2
|17
|5
|3
|9
|19 - 26
|18
|11.
|Эребру
|16
|5
|2
|9
|20 - 26
|17
|12.
|Хельсинборг
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|13.
|Фалькенберг
|2:0
|17
|3
|5
|9
|16 - 33
|14
|14.
|Кальмар
|16
|2
|7
|7
|11 - 19
|13
|15.
|АФК Эскильстуна
|16
|2
|5
|9
|13 - 26
|11
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|18
|2
|5
|11
|18 - 28
|11
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