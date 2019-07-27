Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
ХИК
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
ВПС
0'
26' Желтая карточка
Энгстрем Йеспер
45' Желтая карточка
Вертайнен Ээту
0:1
45' Пенальти
Alain Ebwelle
49' Желтая карточка
Тарасов Иван
50' Желтая карточка
Воутилайнен Джерри
1:1
54' Гол
Вяйринен Тим
90' Желтая карточка
Ляхде Юхо
90'+1
88
Рудаков
Максим
17
Алхо
Николай
8
Рафинья
32
Обилор
Файтх
5
О'Шоунесси
Даниэль
7
Вертайнен
Ээту
50
Вяянянен
Сантери
22
Кайринен
Каан
20
Тарасов
Иван
19
Вяйринен
Тим
80
Зенели
Эрфан
1
Компалла
Мартин
15
Оямаа
Хиндрек
2
Лахти
Тими
4
Энгстрем
Йеспер
19
Martti
Haukioja
23
Samba
Sillah
9
Ляхде
Юхо
14
Jonas
Hakkinen
6
Воутилайнен
Джерри
11
Alain
Ebwelle
25
Momodou
Sarr
ХИК
ВПС

Ход матча

26'
 
Энгстрем Йеспер
39'
 
Eero-Matti Auvinen
Martti Haukioja
45'
Вертайнен Ээту
 
45'
0:1
Alain Ebwelle
49'
Тарасов Иван
 
50'
 
Воутилайнен Джерри
54'
Вяйринен Тим
(Зенели Эрфан)
1:1
55'
Риски Рику
Вертайнен Ээту
 
59'
 
Aatu Laatikainen
Jonas Hakkinen
65'
 
Морриссей Стивен
Воутилайнен Джерри
79'
Менса Эванс
Зенели Эрфан
 
82'
Пелвас Аксели
Вяянянен Сантери
 
90'
 
Ляхде Юхо

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Црвена Звезда 2:0 ХИК Ильвес 1:1 ХИК Торсхавн 2:2 ХИК ХИК 3:0 Торсхавн
ХИФК 0:2 ХИК ХИК 1:1 КуПС Мариехамн 0:2 ХИК ХИК 0:1 Хонка ХИК 1:4 Брабранд АБ 0:0 ХИК Волеренга 4:1 ХИК ХИК 0:3 Б-93 Рингкёбинг 0:4 ХИК РоПС 0:1 ХИК ХИК 3:1 Коккола ПВ Яммербугт 2:2 ХИК ХИК 3:0 Брёнсхёй Лахти 3:0 ХИК Ванлоесе 1:1 ХИК Мидделфарт 3:0 ХИК
ВПС Последние 20 матчей: +2 =8 -10
ВПС 1:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Коккола ПВ 2:1 ВПС ВПС 1:2 Ильвес
Интер Турку 1:1 ВПС ВПС 1:2 КуПС ХИФК 2:1 ВПС Мариехамн 1:0 ВПС ВПС 0:1 РоПС ВПС 1:3 Мариехамн Хонка 1:1 ВПС ВПС 1:1 ХИК Лахти 1:1 ВПС ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки ВПС 2:2 Коккола ПВ Ильвес 0:0 ВПС ВПС 1:2 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС Гнистан 1:3 ВПС Ильвес 3:0 ВПС

Последние игры между собой

ХИК: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
ВПС: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ВПС 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:0 ВПС Вейккауслига ХИК 5:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:2 ХИК Вейккауслига
ХИК 4:1 ВПС Кубок ВПС 0:3 ХИК Вейккауслига ВПС 2:1 ХИК Вейккауслига ХИК 5:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:0 ХИК Вейккауслига ВПС 3:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:2 ХИК Вейккауслига ВПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 3:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:2 ХИК Вейккауслига ВПС 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 3:0 ВПС Вейккауслига ХИК 1:2 ВПС Вейккауслига
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 1:1 16 8 6 2 20 - 10 30
2. Хонка 1:1 17 8 4 5 25 - 20 28
3. Интер Турку 16 8 3 5 30 - 20 27
4. КуПС 16 7 6 3 25 - 19 27
5. ХИК 1:1 18 6 9 3 20 - 18 27
6. СЯК Сейнайоки 17 7 5 5 16 - 17 26
7. Мариехамн 15 6 4 5 23 - 16 22
8. Лахти 17 5 7 5 17 - 19 22
9. ХИФК 15 4 6 5 11 - 14 18
10. РоПС 16 4 3 9 10 - 18 15
11. Коккола ПВ 16 2 4 10 12 - 30 10
12. ВПС 1:1 17 0 9 8 14 - 22 9
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Alain Ebwelle из команды ВПС забивает с точки!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Вертайнен Ээту получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    [player1] уходит, [player2] вместо него
  • Желтая карточка
    26'
    Энгстрем Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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