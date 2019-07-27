Финляндия: Вейккауслига 2019
ХИК
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Telia 5G-areena
ВПС
26' Желтая карточкаЭнгстрем Йеспер
45' Желтая карточкаВертайнен Ээту
0:1
45' ПенальтиAlain Ebwelle
49' Желтая карточкаТарасов Иван
50' Желтая карточкаВоутилайнен Джерри
1:1
54' ГолВяйринен Тим
90' Желтая карточкаЛяхде Юхо
17
Алхо
Николай
8
Рафинья
32
Обилор
Файтх
20
Тарасов
Иван
19
Вяйринен
Тим
80
Зенели
Эрфан
23
Samba
Sillah
25
Momodou
Sarr
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
8 РафиньяЗащитник
-
32 Обилор ФайтхЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тарасов ИванНападающий
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
80 Зенели ЭрфанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Менса ЭвансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Samba SillahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Momodou SarrНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Mika Kaarre
-
Главный тренер: Christian Sund
Ход матча
26'
45'
45'
0:1
49'
54'
1:1
90'
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: +7 =6 -7Црвена Звезда 2:0 ХИК Ильвес 1:1 ХИК Торсхавн 2:2 ХИК ХИК 3:0 Торсхавн
ВПС Последние 20 матчей: +2 =8 -10ВПС 1:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ВПС Коккола ПВ 2:1 ВПС ВПС 1:2 Ильвес
Последние игры между собой
ХИК: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
ВПС: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ХИК 4:1 ВПС Кубок ВПС 0:3 ХИК Вейккауслига ВПС 2:1 ХИК Вейккауслига ХИК 5:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:0 ХИК Вейккауслига ВПС 3:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:2 ХИК Вейккауслига ВПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 3:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:2 ХИК Вейккауслига ВПС 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 3:0 ВПС Вейккауслига ХИК 1:2 ВПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|1:1
|16
|8
|6
|2
|20 - 10
|30
|2.
|Хонка
|1:1
|17
|8
|4
|5
|25 - 20
|28
|3.
|Интер Турку
|16
|8
|3
|5
|30 - 20
|27
|4.
|КуПС
|16
|7
|6
|3
|25 - 19
|27
|5.
|ХИК
|1:1
|18
|6
|9
|3
|20 - 18
|27
|6.
|СЯК Сейнайоки
|17
|7
|5
|5
|16 - 17
|26
|7.
|Мариехамн
|15
|6
|4
|5
|23 - 16
|22
|8.
|Лахти
|17
|5
|7
|5
|17 - 19
|22
|9.
|ХИФК
|15
|4
|6
|5
|11 - 14
|18
|10.
|РоПС
|16
|4
|3
|9
|10 - 18
|15
|11.
|Коккола ПВ
|16
|2
|4
|10
|12 - 30
|10
|12.
|ВПС
|1:1
|17
|0
|9
|8
|14 - 22
|9
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