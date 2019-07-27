Швеция: Суперэттан 2019

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Треллеборг
1:0
Конец матча
Фрей
0'
34' Желтая карточка
Sebastian Ohlsson II
56' Желтая карточка
Вестерлунн Никлас
1:0
88' Гол
Salif Joensson
90' Желтая карточка
Moustafa Zeidan
90' Желтая карточка
Andre Reinholdsson
90'+4
1
Ларсен
Андреас
II
19
Вестерлунн
Никлас
23
Андерссон
Хуго
17
Isak
Joensson
5
Anton
Tideman
16
Oscar
Johansson
I
3
Sebastian
Ohlsson
II
26
Haris
Brkic
7
Андерссон
Эрик
33
Dennis
Agyare
Antwi
6
Salif
Joensson
1
Jonas
Olsson
XI
5
Albin
Hultin
6
Pedro
Ribeiro
I
4
Hjalmar
Ekdal
16
Samouil
Izountouemoi
8
Mattias
Bouvin
23
Abdul
Halik
Hudu
7
Kim
Skoglund
25
Leo
Bengtsson
26
Olle
Edlund
11
Зе
Витор
Треллеборг
4-4-2
Фрей
4-4-2

Ход матча

34'
Sebastian Ohlsson II
 
56'
Вестерлунн Никлас
 
63'
Andre Reinholdsson
Dennis Agyare Antwi
 
71'
 
Melvin Frithzell
Olle Edlund
72'
Henrik Johansson
Oscar Johansson I
 
80'
 
Moustafa Zeidan
Samouil Izountouemoi
83'
 
Luca Gerbino Polo
Зе Витор
88'
Salif Joensson
1:0
90'
Нильссон Робин
Haris Brkic
 
90'
 
Moustafa Zeidan
90'
Andre Reinholdsson
 

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг
Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг
Фрей Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд
Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей Фрей 1:1 Броммапойкарна ГАИС 0:1 Фрей Фрей 3:3 Треллеборг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска Браге 2:0 Фрей Сириус 1:1 Фрей Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей

Последние игры между собой

Треллеборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Фрей: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Фрей 3:3 Треллеборг Суперэттан Фрей 2:2 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 2:1 Фрей Суперэттан Треллеборг 4:1 Фрей Суперэттан
Фрей 0:2 Треллеборг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 16 11 3 2 29 - 14 36
2. Мьельбю 2:1 17 11 1 5 23 - 16 34
3. Браге 1:2 17 9 3 5 25 - 14 30
4. Йёнчёпинг 16 8 3 5 27 - 14 27
5. Далкурд 16 8 2 6 23 - 25 26
6. Эргрюте ФФ 16 7 5 4 21 - 15 26
7. Норрбю 3:1 17 7 5 5 23 - 22 26
8. Дегерфорс 16 6 3 7 21 - 20 21
9. Хальмстад 17 6 3 8 19 - 19 21
10. Треллеборг 1:0 17 5 6 6 20 - 22 21
11. Вестерос СК 16 4 7 5 22 - 18 19
12. ГАИС 0:1 17 5 4 8 13 - 24 19
13. Сюрианска 1:0 16 5 3 8 17 - 27 18
14. Броммапойкарна 17 3 5 9 22 - 29 14
15. Фрей 0:1 17 3 5 9 17 - 33 14
16. Эстер 1:3 16 1 8 7 12 - 22 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Sebastian Ohlsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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