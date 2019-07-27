Швеция: Суперэттан 2019
Треллеборг
1:0
Конец матча
Фрей
34' Желтая карточкаSebastian Ohlsson II
56' Желтая карточкаВестерлунн Никлас
1:0
88' ГолSalif Joensson
90' Желтая карточкаMoustafa Zeidan
90' Желтая карточкаAndre Reinholdsson
26
Haris
Brkic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Olle EdlundНападающий
-
11 Зе ВиторНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
88'
1:0
90'
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: +4 =6 -10Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг
Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг
Фрей Последние 20 матчей: +4 =7 -9Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд
Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей Фрей 1:1 Броммапойкарна ГАИС 0:1 Фрей Фрей 3:3 Треллеборг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска Браге 2:0 Фрей Сириус 1:1 Фрей Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Фрей: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|16
|11
|3
|2
|29 - 14
|36
|2.
|Мьельбю
|2:1
|17
|11
|1
|5
|23 - 16
|34
|3.
|Браге
|1:2
|17
|9
|3
|5
|25 - 14
|30
|4.
|Йёнчёпинг
|16
|8
|3
|5
|27 - 14
|27
|5.
|Далкурд
|16
|8
|2
|6
|23 - 25
|26
|6.
|Эргрюте ФФ
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|7.
|Норрбю
|3:1
|17
|7
|5
|5
|23 - 22
|26
|8.
|Дегерфорс
|16
|6
|3
|7
|21 - 20
|21
|9.
|Хальмстад
|17
|6
|3
|8
|19 - 19
|21
|10.
|Треллеборг
|1:0
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|11.
|Вестерос СК
|16
|4
|7
|5
|22 - 18
|19
|12.
|ГАИС
|0:1
|17
|5
|4
|8
|13 - 24
|19
|13.
|Сюрианска
|1:0
|16
|5
|3
|8
|17 - 27
|18
|14.
|Броммапойкарна
|17
|3
|5
|9
|22 - 29
|14
|15.
|Фрей
|0:1
|17
|3
|5
|9
|17 - 33
|14
|16.
|Эстер
|1:3
|16
|1
|8
|7
|12 - 22
|11
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