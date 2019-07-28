США: МЛС 2019

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Хьюстон Динамо
 
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Стадион:
Сиэтл Саундерс
1
Tyler
Deric
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
10
Мартинес
Томас
11
Макнамара
Томас
8
Memo
Rodriguez
9
Mauro
Manotas
24
Фрай
Стефан
12
Saad
Abdul-Salam
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
5
Толо
Нуху
75
Danny
Leyva
21
Делем
Жорди
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
11
Смит
Брэд
13
Моррис
Джордан
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс
Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС
Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 11 6 6 41 - 32 39
2. Атланта Юнайтед 23 11 3 9 38 - 29 36
3. Нью-Йорк Сити 20 9 8 3 36 - 24 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 23 10 5 8 38 - 32 35
5. Ди Си Юнайтед 23 9 8 6 31 - 26 35
6. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 23 9 6 8 31 - 38 33
7. Монреаль Импакт 23 9 3 11 27 - 38 30
8. Торонто 22 8 5 9 36 - 37 29
9. Орландо Сити 0:1 23 7 5 11 29 - 30 26
10. Чикаго Файр 23 5 8 10 34 - 35 23
11. Коламбус Кру 1:1 24 6 4 14 22 - 35 22
12. Цинциннати 22 5 2 15 21 - 51 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 4 3 59 - 23 49
2. Лос-Анджелес Гэлакси 21 12 1 8 30 - 27 37
3. Сиэтл Саундерс 21 10 5 6 32 - 28 35
4. Миннесота Юнайтед 21 10 4 7 38 - 30 34
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 21 10 4 7 36 - 32 34
6. Даллас 22 9 5 8 31 - 26 32
7. Реал Солт-Лейк 21 9 3 9 30 - 30 30
8. Хьюстон Динамо 21 9 3 9 32 - 34 30
9. Портленд Тимберс 20 8 4 8 31 - 32 28
10. Спортинг Канзас-Сити 22 6 7 9 33 - 39 25
11. Колорадо Рэпидс 21 5 5 11 32 - 42 20
12. Ванкувер Уайткэпс 23 4 8 11 23 - 41 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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