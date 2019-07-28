США: МЛС 2019
Хьюстон Динамо
Позже
Стадион: ББВА Компасс
Сиэтл Саундерс
22
Matias
Vera
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
75
Danny
Leyva
21
Делем
Жорди
11
Смит
Брэд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
- Защитник
-
75 Danny LeyvaПолузащитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Смит БрэдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
-
-
-
16 Alex Roldan
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +8 =2 -10Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс
Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|11
|6
|6
|41 - 32
|39
|2.
|Атланта Юнайтед
|23
|11
|3
|9
|38 - 29
|36
|3.
|Нью-Йорк Сити
|20
|9
|8
|3
|36 - 24
|35
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|23
|10
|5
|8
|38 - 32
|35
|5.
|Ди Си Юнайтед
|23
|9
|8
|6
|31 - 26
|35
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|23
|9
|6
|8
|31 - 38
|33
|7.
|Монреаль Импакт
|23
|9
|3
|11
|27 - 38
|30
|8.
|Торонто
|22
|8
|5
|9
|36 - 37
|29
|9.
|Орландо Сити
|0:1
|23
|7
|5
|11
|29 - 30
|26
|10.
|Чикаго Файр
|23
|5
|8
|10
|34 - 35
|23
|11.
|Коламбус Кру
|1:1
|24
|6
|4
|14
|22 - 35
|22
|12.
|Цинциннати
|22
|5
|2
|15
|21 - 51
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|4
|3
|59 - 23
|49
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|12
|1
|8
|30 - 27
|37
|3.
|Сиэтл Саундерс
|21
|10
|5
|6
|32 - 28
|35
|4.
|Миннесота Юнайтед
|21
|10
|4
|7
|38 - 30
|34
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|21
|10
|4
|7
|36 - 32
|34
|6.
|Даллас
|22
|9
|5
|8
|31 - 26
|32
|7.
|Реал Солт-Лейк
|21
|9
|3
|9
|30 - 30
|30
|8.
|Хьюстон Динамо
|21
|9
|3
|9
|32 - 34
|30
|9.
|Портленд Тимберс
|20
|8
|4
|8
|31 - 32
|28
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|6
|7
|9
|33 - 39
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|21
|5
|5
|11
|32 - 42
|20
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|4
|8
|11
|23 - 41
|20
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