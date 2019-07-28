США: МЛС 2019

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Торонто
 
Позже

Стадион:
Цинциннати
16
Вестберг
Квентин
22
Richie
Laryea
44
Гонсалес
Омар
3
Мур
Дрю
2
Морроу
Джастин
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
18
Nick
DeLeon
10
Посуэло
Алехандро
24
Jacob
Shaffelburg
17
Алтидор
Жози
22
Тытонь
Пшемыслав
32
Хойт
Джастин
Ван
дер
Верфф
Майкел
2
Уостон
Кендаль
17
Депланье
Матье
15
Крус
Аллан
33
Станко
Калеб
45
Ледесма
Эммануэль
8
Victor
Ulloa
7
Лама
Ролан
81
Rashawn
Dally
Торонто
4-2-3-1
Цинциннати
4-2-3-1

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто
Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 11 6 6 41 - 32 39
2. Атланта Юнайтед 23 11 3 9 38 - 29 36
3. Нью-Йорк Сити 20 9 8 3 36 - 24 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 23 10 5 8 38 - 32 35
5. Ди Си Юнайтед 23 9 8 6 31 - 26 35
6. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 23 9 6 8 31 - 38 33
7. Монреаль Импакт 23 9 3 11 27 - 38 30
8. Торонто 22 8 5 9 36 - 37 29
9. Орландо Сити 0:1 23 7 5 11 29 - 30 26
10. Чикаго Файр 23 5 8 10 34 - 35 23
11. Коламбус Кру 1:1 24 6 4 14 22 - 35 22
12. Цинциннати 22 5 2 15 21 - 51 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 4 3 59 - 23 49
2. Лос-Анджелес Гэлакси 21 12 1 8 30 - 27 37
3. Сиэтл Саундерс 21 10 5 6 32 - 28 35
4. Миннесота Юнайтед 21 10 4 7 38 - 30 34
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 21 10 4 7 36 - 32 34
6. Даллас 22 9 5 8 31 - 26 32
7. Реал Солт-Лейк 21 9 3 9 30 - 30 30
8. Хьюстон Динамо 21 9 3 9 32 - 34 30
9. Портленд Тимберс 20 8 4 8 31 - 32 28
10. Спортинг Канзас-Сити 22 6 7 9 33 - 39 25
11. Колорадо Рэпидс 21 5 5 11 32 - 42 20
12. Ванкувер Уайткэпс 23 4 8 11 23 - 41 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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