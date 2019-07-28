США: МЛС 2019
Торонто
Позже
Стадион: БМО Филд
Цинциннати
3
Мур
Дрю
18
Nick
DeLeon
17
Алтидор
Жози
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Крус АлланПолузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Logan Gdula
-
13 Jimmy Hague
-
Главный тренер: Yoann Damet
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +6 =5 -9Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто
Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|11
|6
|6
|41 - 32
|39
|2.
|Атланта Юнайтед
|23
|11
|3
|9
|38 - 29
|36
|3.
|Нью-Йорк Сити
|20
|9
|8
|3
|36 - 24
|35
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|23
|10
|5
|8
|38 - 32
|35
|5.
|Ди Си Юнайтед
|23
|9
|8
|6
|31 - 26
|35
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|23
|9
|6
|8
|31 - 38
|33
|7.
|Монреаль Импакт
|23
|9
|3
|11
|27 - 38
|30
|8.
|Торонто
|22
|8
|5
|9
|36 - 37
|29
|9.
|Орландо Сити
|0:1
|23
|7
|5
|11
|29 - 30
|26
|10.
|Чикаго Файр
|23
|5
|8
|10
|34 - 35
|23
|11.
|Коламбус Кру
|1:1
|24
|6
|4
|14
|22 - 35
|22
|12.
|Цинциннати
|22
|5
|2
|15
|21 - 51
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|4
|3
|59 - 23
|49
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|12
|1
|8
|30 - 27
|37
|3.
|Сиэтл Саундерс
|21
|10
|5
|6
|32 - 28
|35
|4.
|Миннесота Юнайтед
|21
|10
|4
|7
|38 - 30
|34
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|21
|10
|4
|7
|36 - 32
|34
|6.
|Даллас
|22
|9
|5
|8
|31 - 26
|32
|7.
|Реал Солт-Лейк
|21
|9
|3
|9
|30 - 30
|30
|8.
|Хьюстон Динамо
|21
|9
|3
|9
|32 - 34
|30
|9.
|Портленд Тимберс
|20
|8
|4
|8
|31 - 32
|28
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|6
|7
|9
|33 - 39
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|21
|5
|5
|11
|32 - 42
|20
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|4
|8
|11
|23 - 41
|20
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