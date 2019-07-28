США: МЛС 2019

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Миннесота Юнайтед
 
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Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
1
Манноне
Вито
19
Метанир
Ромен
3
Ikenna
Ike
Opara
15
Боксолл
Михаэл
77
Chase
Gasper
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
13
Ethan
Finlay
25
Кинтеро
Карлос
10
Miguel
Ibarra
I
9
Angelo
Rodriguez
16
Крепо
Максим
28
Jakob
Nerwinski
13
Корнелиус
Дерек
2
Хенри
Донил
53
Аднан
Али
31
Тейберт
Расселл
4
Хван
Ин-Беом
8
Фелипе
Мартинс
29
Рейна
Йорди
50
Thelonius
Bair
12
Монтеро
Фреди
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
4-2-3-1

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед
Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ванкувер Уайткэпс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС
Миннесота Юнайтед 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 11 6 6 41 - 32 39
2. Атланта Юнайтед 23 11 3 9 38 - 29 36
3. Нью-Йорк Сити 20 9 8 3 36 - 24 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 23 10 5 8 38 - 32 35
5. Ди Си Юнайтед 23 9 8 6 31 - 26 35
6. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 23 9 6 8 31 - 38 33
7. Монреаль Импакт 23 9 3 11 27 - 38 30
8. Торонто 22 8 5 9 36 - 37 29
9. Орландо Сити 0:1 23 7 5 11 29 - 30 26
10. Чикаго Файр 23 5 8 10 34 - 35 23
11. Коламбус Кру 1:1 24 6 4 14 22 - 35 22
12. Цинциннати 22 5 2 15 21 - 51 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 4 3 59 - 23 49
2. Лос-Анджелес Гэлакси 21 12 1 8 30 - 27 37
3. Сиэтл Саундерс 21 10 5 6 32 - 28 35
4. Миннесота Юнайтед 21 10 4 7 38 - 30 34
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 21 10 4 7 36 - 32 34
6. Даллас 22 9 5 8 31 - 26 32
7. Реал Солт-Лейк 21 9 3 9 30 - 30 30
8. Хьюстон Динамо 21 9 3 9 32 - 34 30
9. Портленд Тимберс 20 8 4 8 31 - 32 28
10. Спортинг Канзас-Сити 22 6 7 9 33 - 39 25
11. Колорадо Рэпидс 21 5 5 11 32 - 42 20
12. Ванкувер Уайткэпс 23 4 8 11 23 - 41 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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