США: МЛС 2019
Миннесота Юнайтед
Позже
Стадион: Allianz Field
Ванкувер Уайткэпс
77
Chase
Gasper
13
Ethan
Finlay
16
Крепо
Максим
53
Аднан
Али
29
Рейна
Йорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Chase GasperЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Mason Toye
-
99 Abu Danladi
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Аднан АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Zac MacMathВратарь
-
46 Brett LevisЗащитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
-
23 Саттер СкоттЗащитник
- Полузащитник
-
15 Роуз ЭндиПолузащитник
-
7 ВенутоНападающий
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед
Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +4 =8 -8Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ванкувер Уайткэпс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|11
|6
|6
|41 - 32
|39
|2.
|Атланта Юнайтед
|23
|11
|3
|9
|38 - 29
|36
|3.
|Нью-Йорк Сити
|20
|9
|8
|3
|36 - 24
|35
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|23
|10
|5
|8
|38 - 32
|35
|5.
|Ди Си Юнайтед
|23
|9
|8
|6
|31 - 26
|35
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|23
|9
|6
|8
|31 - 38
|33
|7.
|Монреаль Импакт
|23
|9
|3
|11
|27 - 38
|30
|8.
|Торонто
|22
|8
|5
|9
|36 - 37
|29
|9.
|Орландо Сити
|0:1
|23
|7
|5
|11
|29 - 30
|26
|10.
|Чикаго Файр
|23
|5
|8
|10
|34 - 35
|23
|11.
|Коламбус Кру
|1:1
|24
|6
|4
|14
|22 - 35
|22
|12.
|Цинциннати
|22
|5
|2
|15
|21 - 51
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|4
|3
|59 - 23
|49
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|12
|1
|8
|30 - 27
|37
|3.
|Сиэтл Саундерс
|21
|10
|5
|6
|32 - 28
|35
|4.
|Миннесота Юнайтед
|21
|10
|4
|7
|38 - 30
|34
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|21
|10
|4
|7
|36 - 32
|34
|6.
|Даллас
|22
|9
|5
|8
|31 - 26
|32
|7.
|Реал Солт-Лейк
|21
|9
|3
|9
|30 - 30
|30
|8.
|Хьюстон Динамо
|21
|9
|3
|9
|32 - 34
|30
|9.
|Портленд Тимберс
|20
|8
|4
|8
|31 - 32
|28
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|6
|7
|9
|33 - 39
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|21
|5
|5
|11
|32 - 42
|20
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|4
|8
|11
|23 - 41
|20
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