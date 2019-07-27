США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес
4:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
0:1
2' Гол
Mohammed Adams
1:1
33' Гол
Диоманде Адама
2:1
38' Гол
Diego Rossi
3:1
42' Пенальти
Вела Карлос
44' Желтая карточка
Eric Daian Remedi
4:1
45' Гол
Eduard Atuesta
45'+3
23
Pablo
Sisniega
3
Бейташур
Стивен
25
Циммерман
Уолкер
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
7
Latif
Blessing
20
Eduard
Atuesta
14
Кайе
Марк-Энтони
10
Вела
Карлос
99
Диоманде
Адама
9
Diego
Rossi
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
12
Miles
Robinson
5
Пирес
Леандро
24
Julian
Gressel
16
Хайндмен
Эмерсон
11
Eric
Daian
Remedi
6
Нэйджби
Дарлингтон
29
Mohammed
Adams
10
Мартинес
Гонсало
7
Мартинес
Хосеф
Лос-Анджелес
4-3-3
Атланта Юнайтед
3-5-1-1

Ход матча

2'
0:1
Mohammed Adams
33'
Диоманде Адама
(Кайе Марк-Энтони)
1:1
38'
Diego Rossi
2:1
42'
Вела Карлос
3:1
44'
 
Eric Daian Remedi
45'
Eduard Atuesta
(Диоманде Адама)
4:1

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс
Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис
Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 11 6 6 41 - 32 39
2. Атланта Юнайтед 2:4 23 11 3 9 37 - 29 36
3. Нью-Йорк Сити 20 9 8 3 36 - 24 35
4. Ди Си Юнайтед 23 9 8 6 31 - 26 35
5. Нью-Йорк Ред Буллз 22 10 4 8 37 - 31 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 22 8 6 8 30 - 38 30
7. Монреаль Импакт 23 9 3 11 27 - 38 30
8. Торонто 22 8 5 9 36 - 37 29
9. Орландо Сити 22 7 5 10 29 - 29 26
10. Чикаго Файр 23 5 8 10 34 - 35 23
11. Коламбус Кру 23 6 3 14 21 - 34 21
12. Цинциннати 22 5 2 15 21 - 51 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 4:2 22 15 4 3 59 - 22 49
2. Лос-Анджелес Гэлакси 21 12 1 8 30 - 27 37
3. Сиэтл Саундерс 21 10 5 6 32 - 28 35
4. Миннесота Юнайтед 21 10 4 7 38 - 30 34
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 21 10 4 7 36 - 32 34
6. Даллас 22 9 5 8 31 - 26 32
7. Реал Солт-Лейк 21 9 3 9 30 - 30 30
8. Хьюстон Динамо 21 9 3 9 32 - 34 30
9. Портленд Тимберс 20 8 4 8 31 - 32 28
10. Спортинг Канзас-Сити 22 6 7 9 33 - 39 25
11. Колорадо Рэпидс 21 5 5 11 32 - 42 20
12. Ванкувер Уайткэпс 23 4 8 11 23 - 41 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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