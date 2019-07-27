США: МЛС 2019
Лос-Анджелес
4:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Banc of California Stadium
Атланта Юнайтед
0:1
2' ГолMohammed Adams
1:1
33' ГолДиоманде Адама
2:1
38' ГолDiego Rossi
3:1
42' ПенальтиВела Карлос
44' Желтая карточкаEric Daian Remedi
4:1
45' ГолEduard Atuesta
10
Вела
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
- Нападающий
-
-
16 Javi Perez
-
26 Adrien Perez
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Alec KannВратарь
-
28 Перейра ДионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мерам ЖустинПолузащитник
-
Главный тренер: Де Бур Франк
Ход матча
2'
0:1
33'
38'
2:1
42'
3:1
45'
4:1
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +13 =3 -4Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс
Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =1 -6Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис
Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|11
|6
|6
|41 - 32
|39
|2.
|Атланта Юнайтед
|2:4
|23
|11
|3
|9
|37 - 29
|36
|3.
|Нью-Йорк Сити
|20
|9
|8
|3
|36 - 24
|35
|4.
|Ди Си Юнайтед
|23
|9
|8
|6
|31 - 26
|35
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|10
|4
|8
|37 - 31
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|8
|6
|8
|30 - 38
|30
|7.
|Монреаль Импакт
|23
|9
|3
|11
|27 - 38
|30
|8.
|Торонто
|22
|8
|5
|9
|36 - 37
|29
|9.
|Орландо Сити
|22
|7
|5
|10
|29 - 29
|26
|10.
|Чикаго Файр
|23
|5
|8
|10
|34 - 35
|23
|11.
|Коламбус Кру
|23
|6
|3
|14
|21 - 34
|21
|12.
|Цинциннати
|22
|5
|2
|15
|21 - 51
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|4:2
|22
|15
|4
|3
|59 - 22
|49
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|12
|1
|8
|30 - 27
|37
|3.
|Сиэтл Саундерс
|21
|10
|5
|6
|32 - 28
|35
|4.
|Миннесота Юнайтед
|21
|10
|4
|7
|38 - 30
|34
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|21
|10
|4
|7
|36 - 32
|34
|6.
|Даллас
|22
|9
|5
|8
|31 - 26
|32
|7.
|Реал Солт-Лейк
|21
|9
|3
|9
|30 - 30
|30
|8.
|Хьюстон Динамо
|21
|9
|3
|9
|32 - 34
|30
|9.
|Портленд Тимберс
|20
|8
|4
|8
|31 - 32
|28
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|6
|7
|9
|33 - 39
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|21
|5
|5
|11
|32 - 42
|20
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|4
|8
|11
|23 - 41
|20
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