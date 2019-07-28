США: МЛС 2019

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Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Lalas Abubakar
19'
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
31
Каммингс
Харольд
23
Юнгвирт
Флориан
24
Лима
Ник
93
Judson
14
Jackson
Yueill
10
Эспиноса
Кристиан
7
Эрикссон
Магнус
I
11
Казаишвили
Валерий
8
Вондоловски
Крис
31
Ирвин
Клинт
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Смит
Томми
13
Samuel
Vines
4
Уилсон
Дэнни
28
Николсон
Сэм
7
Рубио
Диего
10
Акоста
Келлин
II
11
Льюис
Джонатан
23
Kei
Ansu
Kamara
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-1-4-1

Ход матча

2'
Lalas Abubakar
1:0

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн
Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 24 11 6 7 41 - 36 39
2. Атланта Юнайтед 23 11 3 9 38 - 29 36
3. Ди Си Юнайтед 24 9 9 6 31 - 26 36
4. Нью-Йорк Сити 20 9 8 3 36 - 24 35
5. Нью-Йорк Ред Буллз 23 10 4 9 39 - 34 34
6. Нью-Инглэнд Революшн 23 9 6 8 34 - 39 33
7. Монреаль Импакт 24 10 3 11 31 - 38 33
8. Торонто 23 9 5 9 38 - 38 32
9. Орландо Сити 23 7 5 11 30 - 33 26
10. Коламбус Кру 24 7 3 14 24 - 36 24
11. Чикаго Файр 24 5 9 10 34 - 35 24
12. Цинциннати 23 5 2 16 22 - 53 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 4 3 59 - 23 49
2. Сиэтл Саундерс 22 11 5 6 33 - 28 38
3. Лос-Анджелес Гэлакси 21 12 1 8 30 - 27 37
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 22 11 4 7 37 - 32 37
5. Миннесота Юнайтед 22 10 5 7 38 - 30 35
6. Даллас 23 9 6 8 31 - 26 33
7. Реал Солт-Лейк 22 9 4 9 30 - 30 31
8. Хьюстон Динамо 22 9 3 10 32 - 35 30
9. Портленд Тимберс 20 8 4 8 31 - 32 28
10. Спортинг Канзас-Сити 22 6 7 9 33 - 39 25
11. Ванкувер Уайткэпс 24 4 9 11 23 - 41 21
12. Колорадо Рэпидс 0:1 22 5 5 12 32 - 43 20
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    ГООООООООЛ - Lalas Abubakar очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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