США: МЛС 2019
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Avaya Stadium
Колорадо Рэпидс
1:0
2' Гол в свои воротаLalas Abubakar
17
Даниель
Вега
24
Лима
Ник
93
Judson
31
Ирвин
Клинт
13
Samuel
Vines
28
Николсон
Сэм
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
-
93 JudsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Paul Marie
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
31 Ирвин КлинтВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Dillon SernaЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Cole Bassett
-
15 Andre Rawls
-
Главный тренер: Conor Casey
Ход матча
2'
1:0
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +5 =3 -12Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн
Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|24
|11
|6
|7
|41 - 36
|39
|2.
|Атланта Юнайтед
|23
|11
|3
|9
|38 - 29
|36
|3.
|Ди Си Юнайтед
|24
|9
|9
|6
|31 - 26
|36
|4.
|Нью-Йорк Сити
|20
|9
|8
|3
|36 - 24
|35
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|23
|10
|4
|9
|39 - 34
|34
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|23
|9
|6
|8
|34 - 39
|33
|7.
|Монреаль Импакт
|24
|10
|3
|11
|31 - 38
|33
|8.
|Торонто
|23
|9
|5
|9
|38 - 38
|32
|9.
|Орландо Сити
|23
|7
|5
|11
|30 - 33
|26
|10.
|Коламбус Кру
|24
|7
|3
|14
|24 - 36
|24
|11.
|Чикаго Файр
|24
|5
|9
|10
|34 - 35
|24
|12.
|Цинциннати
|23
|5
|2
|16
|22 - 53
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|4
|3
|59 - 23
|49
|2.
|Сиэтл Саундерс
|22
|11
|5
|6
|33 - 28
|38
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|12
|1
|8
|30 - 27
|37
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|22
|11
|4
|7
|37 - 32
|37
|5.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|5
|7
|38 - 30
|35
|6.
|Даллас
|23
|9
|6
|8
|31 - 26
|33
|7.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|4
|9
|30 - 30
|31
|8.
|Хьюстон Динамо
|22
|9
|3
|10
|32 - 35
|30
|9.
|Портленд Тимберс
|20
|8
|4
|8
|31 - 32
|28
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|6
|7
|9
|33 - 39
|25
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|4
|9
|11
|23 - 41
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|22
|5
|5
|12
|32 - 43
|20
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