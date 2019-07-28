Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Мальмё
0'
16' Желтая карточка
Менса Самуэль
33'
1
Кейта
Али
II
24
Мукийби
Рональд
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
2
Петтерссон
Том
22
Колкетт
Чарли
23
Менса
Самуэль
20
Ссеванкамбо
Исак
10
Айеш
Хосам
99
Исламович
Дино
8
Хопкатт
Джейми
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
31
Брорссон
Франц
6
Левицки
Оскар
3
Кнудсен
Йонас
32
Бергет
Йо
Инге
7
Баширу
Фуад
20
Инносент
Бонке
19
Ракип
Эрдаль
11
Молинс
Гильермо
23
Антонссон
Маркус
Эстерсунд
4-3-3
Мальмё
4-4-2

Ход матча

16'
Менса Самуэль
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг
Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад
Мальмё Последние 20 матчей: +13 =7 -0
Домжале 2:2 Мальмё Мальмё 1:1 Сириус Баллимена Юнайтед 0:4 Мальмё Юргорден 1:1 Мальмё
Мальмё 7:0 Баллимена Юнайтед Мальмё 2:1 Эребру АИК 0:0 Мальмё Мальмё 1:1 ХНК Горица Мальмё 2:1 Сённерйюск Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 2:1 Сундсвалль Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна Мальмё 1:0 Кальмар Гётеборг 0:0 Мальмё Мальмё 4:1 Эльфсборг Фалькенберг 1:2 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хаммарбю Сириус 0:1 Мальмё Мальмё 2:0 Эстерсунд

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Мальмё: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Мальмё 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:1 Мальмё Кубок
Эстерсунд 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Мальмё 0:2 Эстерсунд Товарищеские матчи Мальмё 0:3 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:4 Мальмё Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. АИК 18 11 4 3 24 - 11 37
2. Мальмё 0:0 18 10 7 1 29 - 12 37
3. Юргорден 0:0 17 9 6 2 26 - 12 33
4. Хаммарбю 17 9 4 4 40 - 25 31
5. Хеккен 0:0 17 9 4 4 24 - 12 31
6. Гётеборг 16 8 5 3 24 - 14 29
7. Норрчёпинг 17 7 6 4 26 - 19 27
8. Эстерсунд 0:0 17 4 8 5 16 - 23 20
9. Эльфсборг 16 4 6 6 20 - 28 18
10. Сириус 17 5 3 9 19 - 26 18
11. Эребру 16 5 2 9 20 - 26 17
12. Хельсинборг 16 4 5 7 15 - 22 17
13. Фалькенберг 17 3 5 9 16 - 33 14
14. Кальмар 16 2 7 7 11 - 19 13
15. АФК Эскильстуна 17 2 5 10 14 - 32 11
16. Сундсвалль 18 2 5 11 18 - 28 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Менса Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...