Швеция: Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Ямткрафт Арена
Мальмё
16' Желтая карточкаМенса Самуэль
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
10
Айеш
Хосам
27
Далин
Юхан
19
Ракип
Эрдаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Айеш ХосамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Галль РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Прица ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
Ход матча
16'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +5 =8 -7Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг
Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад
Мальмё Последние 20 матчей: +13 =7 -0Домжале 2:2 Мальмё Мальмё 1:1 Сириус Баллимена Юнайтед 0:4 Мальмё Юргорден 1:1 Мальмё
Мальмё 7:0 Баллимена Юнайтед Мальмё 2:1 Эребру АИК 0:0 Мальмё Мальмё 1:1 ХНК Горица Мальмё 2:1 Сённерйюск Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 2:1 Сундсвалль Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна Мальмё 1:0 Кальмар Гётеборг 0:0 Мальмё Мальмё 4:1 Эльфсборг Фалькенберг 1:2 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хаммарбю Сириус 0:1 Мальмё Мальмё 2:0 Эстерсунд
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Мальмё: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|18
|11
|4
|3
|24 - 11
|37
|2.
|Мальмё
|0:0
|18
|10
|7
|1
|29 - 12
|37
|3.
|Юргорден
|0:0
|17
|9
|6
|2
|26 - 12
|33
|4.
|Хаммарбю
|17
|9
|4
|4
|40 - 25
|31
|5.
|Хеккен
|0:0
|17
|9
|4
|4
|24 - 12
|31
|6.
|Гётеборг
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|7.
|Норрчёпинг
|17
|7
|6
|4
|26 - 19
|27
|8.
|Эстерсунд
|0:0
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|9.
|Эльфсборг
|16
|4
|6
|6
|20 - 28
|18
|10.
|Сириус
|17
|5
|3
|9
|19 - 26
|18
|11.
|Эребру
|16
|5
|2
|9
|20 - 26
|17
|12.
|Хельсинборг
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|13.
|Фалькенберг
|17
|3
|5
|9
|16 - 33
|14
|14.
|Кальмар
|16
|2
|7
|7
|11 - 19
|13
|15.
|АФК Эскильстуна
|17
|2
|5
|10
|14 - 32
|11
|16.
|Сундсвалль
|18
|2
|5
|11
|18 - 28
|11
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