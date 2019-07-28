Швеция: Суперэттан 2019
Вестерос СК
0:1
Первый тайм: 33'
Далкурд
0:1
4' ГолСисей Йозеф
17
Carlos
Gaete
23
Filip
Tronet
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
-
21 Emil SkoghНападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сисей ЙозефНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed AwadНападающий
-
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
Ход матча
4'
0:1
Предыдущие игры
Вестерос СК Последние 20 матчей: +8 =7 -5Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК
Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК
Далкурд Последние 20 матчей: +11 =2 -7Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд
Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд
Последние игры между собой
Вестерос СК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Далкурд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|16
|11
|3
|2
|29 - 14
|36
|2.
|Мьельбю
|17
|11
|1
|5
|23 - 16
|34
|3.
|Браге
|17
|9
|3
|5
|25 - 14
|30
|4.
|Далкурд
|1:0
|17
|9
|2
|6
|24 - 25
|29
|5.
|Йёнчёпинг
|17
|8
|4
|5
|28 - 15
|28
|6.
|Эргрюте ФФ
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|7.
|Норрбю
|17
|7
|5
|5
|23 - 22
|26
|8.
|Дегерфорс
|17
|6
|4
|7
|22 - 21
|22
|9.
|Хальмстад
|17
|6
|3
|8
|19 - 19
|21
|10.
|Треллеборг
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|11.
|ГАИС
|17
|5
|4
|8
|13 - 24
|19
|12.
|Вестерос СК
|0:1
|17
|4
|7
|6
|22 - 19
|19
|13.
|Сюрианска
|16
|5
|3
|8
|17 - 27
|18
|14.
|Броммапойкарна
|17
|3
|5
|9
|22 - 29
|14
|15.
|Фрей
|17
|3
|5
|9
|17 - 33
|14
|16.
|Эстер
|16
|1
|8
|7
|12 - 22
|11
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