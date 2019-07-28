Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Вестерос СК
0:1
Первый тайм: 33'
Далкурд
0'
0:1
4' Гол
Сисей Йозеф
33'
1
Anton
Fagerstroem
2
Флорен
Йеспер
5
Бериша
Илир
4
Sean
Sabetkar
25
Ravy
Tsouka
Dozi
6
Simon
Johansson
18
Filip
Ottosson
17
Carlos
Gaete
3
Dennis
Persson
23
Filip
Tronet
11
Petar
Petrovic
1
Андерссон
Андреас
6
Robin
Tranberg
4
Диллан
Исмаил
16
Торбьорнссон
Маркус
14
Маквей
Кристофер
80
Арин
Франк
24
Besard
Sabovic
8
Emil
Berger
33
Irfan
Jasarevic
11
Сисей
Йозеф
9
Simon
Alexandersson
Вестерос СК
3-5-2
Далкурд
3-5-2

Ход матча

4'
0:1
Сисей Йозеф

Предыдущие игры

Вестерос СК Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК
Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК
Далкурд Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд
Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд

Последние игры между собой

Вестерос СК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Далкурд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Далкурд 1:6 Вестерос СК Суперэттан Далкурд 4:0 Вестерос СК Первый дивизион Вестерос СК 2:3 Далкурд Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 16 11 3 2 29 - 14 36
2. Мьельбю 17 11 1 5 23 - 16 34
3. Браге 17 9 3 5 25 - 14 30
4. Далкурд 1:0 17 9 2 6 24 - 25 29
5. Йёнчёпинг 17 8 4 5 28 - 15 28
6. Эргрюте ФФ 16 7 5 4 21 - 15 26
7. Норрбю 17 7 5 5 23 - 22 26
8. Дегерфорс 17 6 4 7 22 - 21 22
9. Хальмстад 17 6 3 8 19 - 19 21
10. Треллеборг 17 5 6 6 20 - 22 21
11. ГАИС 17 5 4 8 13 - 24 19
12. Вестерос СК 0:1 17 4 7 6 22 - 19 19
13. Сюрианска 16 5 3 8 17 - 27 18
14. Броммапойкарна 17 3 5 9 22 - 29 14
15. Фрей 17 3 5 9 17 - 33 14
16. Эстер 16 1 8 7 12 - 22 11
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Сисей Йозеф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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