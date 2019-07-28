Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Гётеборг
0:0
Перерыв

Стадион:
Норрчёпинг
0'
14' Желтая карточка
Kristopher Da Graca
45' Желтая карточка
Toko III
1
Анестис
Яннис
27
Toko
III
5
Kristopher
Da
Graca
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
19
August
Erlingmark
7
Эрикссон
Себастьян
I
28
Alhassan
Yusuf
16
Sargon
Abraham
22
Хараишвили
Георгий
9
Robin
Soeder
1
Петтерссон
Исак
4
Герсон
Ларс
3
Лауритсен
Расмус
2
Кастегрен
Хенрик
22
Смит
Иан
III
21
Терн
Симон
8
Тораринссон
Гудмундур
14
Бинаку
Эгзон
10
Скрабб
Симон
17
Хольмберг
Карл
99
Хакшабанович
Сеад
Гётеборг
4-2-3-1
Норрчёпинг
3-4-3

Ход матча

14'
Kristopher Da Graca
 
45'
Toko III
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг
Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг
Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Гётеборг 4:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Кубок Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Гётеборг Суперкубок Норрчёпинг 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. АИК 18 11 4 3 24 - 11 37
2. Мальмё 18 10 7 1 29 - 12 37
3. Юргорден 17 10 5 2 28 - 12 35
4. Хаммарбю 17 9 4 4 40 - 25 31
5. Хеккен 17 9 3 5 24 - 14 30
6. Гётеборг 0:0 17 8 6 3 24 - 14 30
7. Норрчёпинг 0:0 18 7 7 4 26 - 19 28
8. Эстерсунд 17 4 8 5 16 - 23 20
9. Эльфсборг 16 4 6 6 20 - 28 18
10. Сириус 17 5 3 9 19 - 26 18
11. Эребру 16 5 2 9 20 - 26 17
12. Хельсинборг 16 4 5 7 15 - 22 17
13. Фалькенберг 17 3 5 9 16 - 33 14
14. Кальмар 16 2 7 7 11 - 19 13
15. АФК Эскильстуна 17 2 5 10 14 - 32 11
16. Сундсвалль 18 2 5 11 18 - 28 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Токо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Kristopher Da Graca получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...