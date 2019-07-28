Швеция: Аллсвенскан 2019
Гётеборг
0:0
Перерыв
Стадион: Гамла Уллеви
Норрчёпинг
14' Желтая карточкаKristopher Da Graca
45' Желтая карточкаToko III
27
Toko
III
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Toko IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Аффан АминНападающий
-
23 Emil Holm
-
-
-
31 Tom Amos
-
-
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
-
10 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Manasse Kusu
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =6 -4Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг
Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +10 =6 -4Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг
Сент-Патрикс 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Сириус АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Норрчёпинг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Кубок Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Гётеборг Суперкубок Норрчёпинг 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|18
|11
|4
|3
|24 - 11
|37
|2.
|Мальмё
|18
|10
|7
|1
|29 - 12
|37
|3.
|Юргорден
|17
|10
|5
|2
|28 - 12
|35
|4.
|Хаммарбю
|17
|9
|4
|4
|40 - 25
|31
|5.
|Хеккен
|17
|9
|3
|5
|24 - 14
|30
|6.
|Гётеборг
|0:0
|17
|8
|6
|3
|24 - 14
|30
|7.
|Норрчёпинг
|0:0
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Эстерсунд
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|9.
|Эльфсборг
|16
|4
|6
|6
|20 - 28
|18
|10.
|Сириус
|17
|5
|3
|9
|19 - 26
|18
|11.
|Эребру
|16
|5
|2
|9
|20 - 26
|17
|12.
|Хельсинборг
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|13.
|Фалькенберг
|17
|3
|5
|9
|16 - 33
|14
|14.
|Кальмар
|16
|2
|7
|7
|11 - 19
|13
|15.
|АФК Эскильстуна
|17
|2
|5
|10
|14 - 32
|11
|16.
|Сундсвалль
|18
|2
|5
|11
|18 - 28
|11
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