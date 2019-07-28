Норвегия: Первый дивизион 2019

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Олесунн
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Нест-Сотра
0'
9' Желтая карточка
Карлсен Фредрик
25'
1
Ли
Андреас
6
Рамстейн
Кай
3
Гретарссон
Даниэль
4
Гроннер
Йонас
16
Joergen
Hatlehol
11
Трандарсон
Арон-Элис
30
Узочакву
Арнест
8
Карлсен
Фредрик
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
14
Pape
Habib
Gueye
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
1
Фей
Рензе
26
Izuchukwu
Anthony
3
Daniel
Arrocha
4
Jonas
Hestetun
19
Ховен
Андреас
21
Mads
Sande
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
68
Elmin
Nurkic
5
Bjarte
Haugsdal
77
Marcus
Mehnert
20
Jefferson
De
Souza
Олесунн
3-5-2
Нест-Сотра
3-5-2

Ход матча

9'
Карлсен Фредрик
 

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: +15 =3 -2
КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн
Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ
Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Нест-Сотра: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Олесунн 1:0 Нест-Сотра Типпелиген Олесунн 0:1 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 1:0 Олесунн Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 15 11 3 1 29 - 11 36
2. Саннефьёрд 0:0 15 10 4 1 27 - 16 34
3. Рёуфосс 0:0 15 9 2 4 28 - 26 29
4. Старт 14 9 1 4 26 - 18 28
5. Конгсвингер 0:0 15 7 4 4 17 - 12 25
6. КФУМ 0:0 15 7 3 5 28 - 22 24
7. Санднес 1:0 15 6 5 4 23 - 19 23
8. Нест-Сотра 0:0 15 6 4 5 19 - 14 22
9. Согндаль 0:0 15 6 3 6 27 - 24 21
10. Улленсакер-Киса 14 6 2 6 29 - 19 20
11. Ерв 0:0 15 3 7 5 17 - 24 16
12. Хам-Кам 0:0 15 3 5 7 13 - 20 14
13. Скейд 0:0 15 2 6 7 16 - 22 12
14. Стрёммен 2:0 15 2 6 7 13 - 22 12
15. Нутодден 0:1 15 3 1 11 15 - 25 10
16. Тромсдален 0:2 15 0 2 13 20 - 53 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Карлсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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