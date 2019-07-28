Норвегия: Первый дивизион 2019
Олесунн
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Колор Лайн
Нест-Сотра
9' Желтая карточкаКарлсен Фредрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Мид ДжернейдПолузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
-
68 Elmin NurkicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Senai HagosНападающий
-
Главный тренер: Steffen Landro
Ход матча
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: +15 =3 -2КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн
Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =3 -8Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ
Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Нест-Сотра: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|15
|11
|3
|1
|29 - 11
|36
|2.
|Саннефьёрд
|0:0
|15
|10
|4
|1
|27 - 16
|34
|3.
|Рёуфосс
|0:0
|15
|9
|2
|4
|28 - 26
|29
|4.
|Старт
|14
|9
|1
|4
|26 - 18
|28
|5.
|Конгсвингер
|0:0
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|6.
|КФУМ
|0:0
|15
|7
|3
|5
|28 - 22
|24
|7.
|Санднес
|1:0
|15
|6
|5
|4
|23 - 19
|23
|8.
|Нест-Сотра
|0:0
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|9.
|Согндаль
|0:0
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|10.
|Улленсакер-Киса
|14
|6
|2
|6
|29 - 19
|20
|11.
|Ерв
|0:0
|15
|3
|7
|5
|17 - 24
|16
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|15
|3
|5
|7
|13 - 20
|14
|13.
|Скейд
|0:0
|15
|2
|6
|7
|16 - 22
|12
|14.
|Стрёммен
|2:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|15.
|Нутодден
|0:1
|15
|3
|1
|11
|15 - 25
|10
|16.
|Тромсдален
|0:2
|15
|0
|2
|13
|20 - 53
|2
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