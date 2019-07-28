Норвегия: Первый дивизион 2019

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Хам-Кам
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Саннефьёрд
0' 24'
12
Яросиньски
Лукаш
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
13
Ruben
Alegre
Guerro
15
Lars
Brotangen
4
Jacob
Egeris
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
8
Markus
Solbakken
17
Simen
Bolkan
Nordli
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Emil
Sildnes
11
Ole
Erik
Midtskogen
1
Alexander
Hovdevik
II
23
Йонссон
Видар
2
Lars
Grorud
13
Хейбротен
Мариус
21
Край
Антон
5
Вальес
Энрик
24
Тито
Альберто
9
Харвард
Сторбек
10
Rufo
Herraiz
18
Куртович
Виллиам
15
Энгблом
Понтус
Хам-Кам
4-2-3-1
Саннефьёрд
4-2-3-1

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн
Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Ерв 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Саннефьёрд 1:1 Одд
Нутодден 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Согндаль Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Ерв 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Скейд Санднес 2:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра Тёнсберг 0:2 Саннефьёрд Старт 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 КФУМ Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Мольде

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Саннефьёрд: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Хам-Кам 2:3 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 3:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 3:2 Хам-Кам Первый дивизион
Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:3 Саннефьёрд Адекколига
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 15 11 3 1 29 - 11 36
2. Саннефьёрд 0:0 15 10 4 1 27 - 16 34
3. Рёуфосс 0:0 15 9 2 4 28 - 26 29
4. Старт 14 9 1 4 26 - 18 28
5. Конгсвингер 0:0 15 7 4 4 17 - 12 25
6. КФУМ 0:0 15 7 3 5 28 - 22 24
7. Санднес 1:0 15 6 5 4 23 - 19 23
8. Нест-Сотра 0:0 15 6 4 5 19 - 14 22
9. Согндаль 0:0 15 6 3 6 27 - 24 21
10. Улленсакер-Киса 14 6 2 6 29 - 19 20
11. Ерв 0:0 15 3 7 5 17 - 24 16
12. Хам-Кам 0:0 15 3 5 7 13 - 20 14
13. Скейд 0:0 15 2 6 7 16 - 22 12
14. Стрёммен 2:0 15 2 6 7 13 - 22 12
15. Нутодден 0:1 15 3 1 11 15 - 25 10
16. Тромсдален 0:2 15 0 2 13 20 - 53 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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