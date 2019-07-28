Норвегия: Первый дивизион 2019
Хам-Кам
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Брискеби
Саннефьёрд
10
Emil
Sildnes
21
Край
Антон
10
Rufo
Herraiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Hans NordbyeЗащитник
-
20 Petter OlsenПолузащитник
-
18 Менди ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
19 Charles Ezeh
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Валес МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Sander Risan
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: +5 =4 -11Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн
Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +12 =3 -5Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Ерв 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Саннефьёрд 1:1 Одд
Нутодден 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Согндаль Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Ерв 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Скейд Санднес 2:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра Тёнсберг 0:2 Саннефьёрд Старт 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 КФУМ Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Мольде
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Саннефьёрд: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|15
|11
|3
|1
|29 - 11
|36
|2.
|Саннефьёрд
|0:0
|15
|10
|4
|1
|27 - 16
|34
|3.
|Рёуфосс
|0:0
|15
|9
|2
|4
|28 - 26
|29
|4.
|Старт
|14
|9
|1
|4
|26 - 18
|28
|5.
|Конгсвингер
|0:0
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|6.
|КФУМ
|0:0
|15
|7
|3
|5
|28 - 22
|24
|7.
|Санднес
|1:0
|15
|6
|5
|4
|23 - 19
|23
|8.
|Нест-Сотра
|0:0
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|9.
|Согндаль
|0:0
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|10.
|Улленсакер-Киса
|14
|6
|2
|6
|29 - 19
|20
|11.
|Ерв
|0:0
|15
|3
|7
|5
|17 - 24
|16
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|15
|3
|5
|7
|13 - 20
|14
|13.
|Скейд
|0:0
|15
|2
|6
|7
|16 - 22
|12
|14.
|Стрёммен
|2:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|15.
|Нутодден
|0:1
|15
|3
|1
|11
|15 - 25
|10
|16.
|Тромсдален
|0:2
|15
|0
|2
|13
|20 - 53
|2
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