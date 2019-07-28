Норвегия: Первый дивизион 2019

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Ерв
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Согндаль
0' 26'
20
Oeystein
Oevretveit
4
Espen
Knudsen
7
Simon
Andreas
Larsen
I
5
Peter
Reinhardsen
2
Torje
Wichne
17
Martin
Hoel
Andersen
6
Вихманн
Матиас
11
Daniel
Aase
19
Kristoffer
Toennessen
96
Anthony
Okachi
9
Luke
Ferreira
1
Дингеланд
Матиас
2
Тотлэнд
Томас
3
Стейринг
Пер-Магнус
19
Свеен
Оле
35
Eirik
Lereng
24
Йенсен
Сикстен
6
Эрнеманн
Стеффен
23
Sivert
Heggheim
Mannsverk
15
Солтведт
Йоахим
7
Шульц
Эрик
18
Хеуген
Сигурд
Ерв
3-5-2
Согндаль
4-4-1-1

Предыдущие игры

Ерв Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Рёуфосс 4:2 Ерв Ерв 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 4:1 Ерв Ерв 0:0 Санднес
Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв Ерв 3:1 Нутодден Скейд 0:0 Ерв Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Ерв 1:2 Конгсвингер
Согндаль Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд
Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд

Последние игры между собой

Ерв: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 0
Согндаль: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 0
Ерв 0:0 Согндаль Первый дивизион Согндаль 0:0 Ерв Первый дивизион Согндаль 1:1 Ерв Первый дивизион Ерв 0:0 Согндаль Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 15 11 3 1 29 - 11 36
2. Саннефьёрд 0:0 15 10 4 1 27 - 16 34
3. Рёуфосс 0:0 15 9 2 4 28 - 26 29
4. Старт 14 9 1 4 26 - 18 28
5. Конгсвингер 0:0 15 7 4 4 17 - 12 25
6. КФУМ 0:0 15 7 3 5 28 - 22 24
7. Санднес 1:0 15 6 5 4 23 - 19 23
8. Нест-Сотра 0:0 15 6 4 5 19 - 14 22
9. Согндаль 0:0 15 6 3 6 27 - 24 21
10. Улленсакер-Киса 14 6 2 6 29 - 19 20
11. Ерв 0:0 15 3 7 5 17 - 24 16
12. Хам-Кам 0:0 15 3 5 7 13 - 20 14
13. Скейд 0:0 15 2 6 7 16 - 22 12
14. Стрёммен 2:0 15 2 6 7 13 - 22 12
15. Нутодден 0:1 15 3 1 11 15 - 25 10
16. Тромсдален 0:2 15 0 2 13 20 - 53 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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