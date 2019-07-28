Норвегия: Первый дивизион 2019
Ерв
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
Согндаль
11
Daniel
Aase
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
10 Арам ХалилиНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Свеен ОлеЗащитник
-
35 Eirik LerengЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Риндарёй УлеЗащитник
-
10 Адамс АкорНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Предыдущие игры
Ерв Последние 20 матчей: +4 =6 -10Рёуфосс 4:2 Ерв Ерв 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 4:1 Ерв Ерв 0:0 Санднес
Согндаль Последние 20 матчей: +8 =3 -9Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд
Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд
Последние игры между собой
Ерв: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 0
Согндаль: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|15
|11
|3
|1
|29 - 11
|36
|2.
|Саннефьёрд
|0:0
|15
|10
|4
|1
|27 - 16
|34
|3.
|Рёуфосс
|0:0
|15
|9
|2
|4
|28 - 26
|29
|4.
|Старт
|14
|9
|1
|4
|26 - 18
|28
|5.
|Конгсвингер
|0:0
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|6.
|КФУМ
|0:0
|15
|7
|3
|5
|28 - 22
|24
|7.
|Санднес
|1:0
|15
|6
|5
|4
|23 - 19
|23
|8.
|Нест-Сотра
|0:0
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|9.
|Согндаль
|0:0
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|10.
|Улленсакер-Киса
|14
|6
|2
|6
|29 - 19
|20
|11.
|Ерв
|0:0
|15
|3
|7
|5
|17 - 24
|16
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|15
|3
|5
|7
|13 - 20
|14
|13.
|Скейд
|0:0
|15
|2
|6
|7
|16 - 22
|12
|14.
|Стрёммен
|2:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|15.
|Нутодден
|0:1
|15
|3
|1
|11
|15 - 25
|10
|16.
|Тромсдален
|0:2
|15
|0
|2
|13
|20 - 53
|2
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