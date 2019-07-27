Швеция: Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
1:6
Второй тайм: 81'
Стадион: Тунаваллен Зрители: 7037
Хаммарбю
1:0
12' ГолКосица Дзенис
1:1
18' ГолДжурджич Никола
1:2
23' ГолКачаниклич Алекс
25' Желтая карточкаРаскай Анель
1:3
33' ГолДжурджич Никола
1:4
50' ГолИмад Халили
1:5
54' ГолТанкович Муамер
62' Желтая карточкаKadir Hodzic
1:6
67' ГолДжурджич Никола
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Adi NalicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Матс СолхеимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Billborn
Ход матча
12'
1:0
18'
1:1
23'
25'
33'
50'
1:4
54'
62'
67'
1:6
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +5 =5 -10Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад
Хаммарбю Последние 20 матчей: +9 =5 -6Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Хеккен 2:0 Хаммарбю
Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден Мальмё 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Кальмар Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Мьельбю 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Линчёпинг Сити Юргорден 0:0 Хаммарбю
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|18
|11
|4
|3
|24 - 11
|37
|2.
|Мальмё
|17
|10
|6
|1
|29 - 12
|36
|3.
|Юргорден
|16
|9
|5
|2
|26 - 12
|32
|4.
|Хаммарбю
|6:1
|17
|9
|4
|4
|40 - 25
|31
|5.
|Хеккен
|16
|9
|3
|4
|24 - 12
|30
|6.
|Гётеборг
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|7.
|Норрчёпинг
|17
|7
|6
|4
|26 - 19
|27
|8.
|Эстерсунд
|16
|4
|7
|5
|16 - 23
|19
|9.
|Эльфсборг
|16
|4
|6
|6
|20 - 28
|18
|10.
|Сириус
|17
|5
|3
|9
|19 - 26
|18
|11.
|Эребру
|16
|5
|2
|9
|20 - 26
|17
|12.
|Хельсинборг
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|13.
|Фалькенберг
|17
|3
|5
|9
|16 - 33
|14
|14.
|Кальмар
|16
|2
|7
|7
|11 - 19
|13
|15.
|АФК Эскильстуна
|1:6
|17
|2
|5
|10
|14 - 32
|11
|16.
|Сундсвалль
|18
|2
|5
|11
|18 - 28
|11
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