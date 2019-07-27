Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
1:6
Второй тайм: 81'

Стадион: Зрители: 7037
Хаммарбю
0'
1:0
12' Гол
Косица Дзенис
1:1
18' Гол
Джурджич Никола
1:2
23' Гол
Качаниклич Алекс
25' Желтая карточка
Раскай Анель
1:3
33' Гол
Джурджич Никола
1:4
50' Гол
Имад Халили
1:5
54' Гол
Танкович Муамер
62' Желтая карточка
Kadir Hodzic
1:6
67' Гол
Джурджич Никола
81'
91
Левченко
Игорь
4
Pavle
Vagic
6
Бьоркман
Йеспер
12
Mehmed
Dresevic
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
17
Ismet
Lushaku
3
Kadir
Hodzic
7
Косица
Дзенис
16
Samuel
Nnamani
22
Adi
Nalic
25
Davor
Blazevic
2
Сандберг
Симон
13
Фенгер
Мадс
5
Фельман
Давид
3
Видгрен
Деннис
6
Боянич
Дарьян
40
Джурджич
Никола
8
Андерсен
Йеппе
7
Имад
Халили
22
Танкович
Муамер
20
Качаниклич
Алекс
АФК Эскильстуна
3-4-3
Хаммарбю
4-3-3

Ход матча

12'
Косица Дзенис
(Pavle Vagic)
1:0
18'
1:1
Джурджич Никола
(Имад Халили)
23'
1:2
Качаниклич Алекс
(Сандберг Симон)
25'
Раскай Анель
 
33'
1:3
Джурджич Никола
(Качаниклич Алекс)
50'
1:4
Имад Халили
(Джурджич Никола)
52'
 
Tim Soederstroem
Боянич Дарьян
54'
1:5
Танкович Муамер
(Tim Soederstroem)
60'
Цвейба Сандро
Ismet Lushaku
 
62'
Kadir Hodzic
 
67'
1:6
Джурджич Никола
70'
Ousmane Camara
Pavle Vagic
 
70'
 
Richard Magyar
Фенгер Мадс
75'
 
Юханнссон Арон
Джурджич Никола

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад
Хаммарбю Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Хеккен 2:0 Хаммарбю
Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден Мальмё 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Кальмар Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Мьельбю 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Линчёпинг Сити Юргорден 0:0 Хаммарбю

Последние игры между собой

АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 4:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. АИК 18 11 4 3 24 - 11 37
2. Мальмё 17 10 6 1 29 - 12 36
3. Юргорден 16 9 5 2 26 - 12 32
4. Хаммарбю 6:1 17 9 4 4 40 - 25 31
5. Хеккен 16 9 3 4 24 - 12 30
6. Гётеборг 16 8 5 3 24 - 14 29
7. Норрчёпинг 17 7 6 4 26 - 19 27
8. Эстерсунд 16 4 7 5 16 - 23 19
9. Эльфсборг 16 4 6 6 20 - 28 18
10. Сириус 17 5 3 9 19 - 26 18
11. Эребру 16 5 2 9 20 - 26 17
12. Хельсинборг 16 4 5 7 15 - 22 17
13. Фалькенберг 17 3 5 9 16 - 33 14
14. Кальмар 16 2 7 7 11 - 19 13
15. АФК Эскильстуна 1:6 17 2 5 10 14 - 32 11
16. Сундсвалль 18 2 5 11 18 - 28 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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