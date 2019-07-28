Швеция: Аллсвенскан 2019
Юргорден
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Теле2 Арена
Хеккен
30
Вайо
Томми
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Паулиньо IIНападающий
-
20 Ali Youssef
-
16 Kwame Kizito
-
Главный тренер: Andreas Alm
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: +11 =5 -4Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар
Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Юргорден 2:3 Хеккен Юргорден 0:0 Хаммарбю
Хеккен Последние 20 матчей: +10 =6 -4АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен
Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хеккен: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Юргорден 1:0 Хеккен Кубок Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|18
|11
|4
|3
|24 - 11
|37
|2.
|Мальмё
|0:0
|18
|10
|7
|1
|29 - 12
|37
|3.
|Юргорден
|0:0
|17
|9
|6
|2
|26 - 12
|33
|4.
|Хаммарбю
|17
|9
|4
|4
|40 - 25
|31
|5.
|Хеккен
|0:0
|17
|9
|4
|4
|24 - 12
|31
|6.
|Гётеборг
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|7.
|Норрчёпинг
|17
|7
|6
|4
|26 - 19
|27
|8.
|Эстерсунд
|0:0
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|9.
|Эльфсборг
|16
|4
|6
|6
|20 - 28
|18
|10.
|Сириус
|17
|5
|3
|9
|19 - 26
|18
|11.
|Эребру
|16
|5
|2
|9
|20 - 26
|17
|12.
|Хельсинборг
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|13.
|Фалькенберг
|17
|3
|5
|9
|16 - 33
|14
|14.
|Кальмар
|16
|2
|7
|7
|11 - 19
|13
|15.
|АФК Эскильстуна
|17
|2
|5
|10
|14 - 32
|11
|16.
|Сундсвалль
|18
|2
|5
|11
|18 - 28
|11
Загрузка...