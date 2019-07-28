Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Юргорден
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Хеккен
0' 33'
30
Вайо
Томми
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
5
Кёкк
Эллиот
6
Карлстрём
Йеспер
23
Ульвестад
Фредрик
11
Ринг
Джонатан
10
Айдаревич
Астрит
9
Радетинац
Харис
77
Mohamed
Turay
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
6
Alexander
Faltsetas
99
Ясин
Ахмед
9
Еремеефф
Александер
23
Люндберг
Виктор
Юргорден
4-2-3-1
Хеккен
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар
Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Юргорден 2:3 Хеккен Юргорден 0:0 Хаммарбю
Хеккен Последние 20 матчей: +10 =6 -4
АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен
Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хеккен: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хеккен 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:3 Хеккен Кубок Хеккен 5:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан
Юргорден 1:0 Хеккен Кубок Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. АИК 18 11 4 3 24 - 11 37
2. Мальмё 0:0 18 10 7 1 29 - 12 37
3. Юргорден 0:0 17 9 6 2 26 - 12 33
4. Хаммарбю 17 9 4 4 40 - 25 31
5. Хеккен 0:0 17 9 4 4 24 - 12 31
6. Гётеборг 16 8 5 3 24 - 14 29
7. Норрчёпинг 17 7 6 4 26 - 19 27
8. Эстерсунд 0:0 17 4 8 5 16 - 23 20
9. Эльфсборг 16 4 6 6 20 - 28 18
10. Сириус 17 5 3 9 19 - 26 18
11. Эребру 16 5 2 9 20 - 26 17
12. Хельсинборг 16 4 5 7 15 - 22 17
13. Фалькенберг 17 3 5 9 16 - 33 14
14. Кальмар 16 2 7 7 11 - 19 13
15. АФК Эскильстуна 17 2 5 10 14 - 32 11
16. Сундсвалль 18 2 5 11 18 - 28 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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