Бразилия: Серия A 2019

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Форталеза
1:1
Второй тайм: 70'
Коринтианс
0'
2' Желтая карточка
Juninho V
12' Желтая карточка
Мичел Маседо
1:0
40' Гол
Osvaldo
55' Желтая карточка
Gabriel Dias
1:1
67' Гол
Боселли Мауро
70'
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
4
Роджер
де
Карвальо
6
Carlinho
20
Ромариньо
Рикардо
15
Фелипе
Мартинс
55
Juninho
V
11
Osvaldo
9
Веллингтон
Паулиста
86
Kieza
12
Кассио
Рамос
2
Мичел
Маседо
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
29
Авелар
Данило
11
Junior
Urso
5
Gabriel
Paulista
VIII
22
Mateus
Vital
18
Педринью
Роша
17
Боселли
Мауро
37
Everaldo
Форталеза
4-4-2
Коринтианс
4-3-3

Ход матча

2'
Juninho V
 
12'
 
Мичел Маседо
40'
Osvaldo
(Gabriel Dias)
1:0
55'
Gabriel Dias
 
58'
Эдинью Арналду
Osvaldo
 
65'
Adriano Marlon
Ромариньо Рикардо
 
67'
1:1
Боселли Мауро

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Льянерос 2:0 Форталеза Депортиво Перейра 1:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Форталеза 2:0 Аваи
Форталеза 2:1 Крузейро Гремио 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Фламенго 2:0 Форталеза Ботафого ПБ 0:1 Форталеза Форталеза 1:1 Васко да Гама Форталеза 1:0 Ботафого ПБ Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Санта-Круз Льянерос 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Барранкилья 2:0 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 4:0 Форталеза
Коринтианс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао
Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Коринтианс: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Форталеза 1:3 Коринтианс Серия B Коринтианс 2:0 Форталеза Серия B Коринтианс 2:0 Форталеза Кубок Бразилии Форталеза 1:2 Коринтианс Кубок Бразилии
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 12 9 2 1 17 - 8 29
2. Палмейрас 12 8 3 1 20 - 6 27
3. Фламенго 12 7 3 2 25 - 13 24
4. Атлетико Минейро 0:0 12 6 3 3 18 - 14 21
5. Сан-Паулу 12 5 6 1 15 - 7 21
6. Интернасьональ 12 6 2 4 15 - 10 20
7. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
8. Гойяс 0:0 11 5 2 4 12 - 14 17
9. Коринтианс 1:1 11 4 5 2 10 - 7 17
10. Ботафого Рибейрао 12 5 1 6 10 - 12 16
11. Байя 12 4 4 4 11 - 12 16
12. Гремио 11 4 3 4 13 - 13 15
13. Форталеза 1:1 12 4 3 5 13 - 16 15
14. Сеара 12 4 2 6 13 - 11 14
15. Васко да Гама 12 3 4 5 12 - 18 13
16. Крузейро 12 2 4 6 9 - 18 10
17. Флуминенсе 12 2 3 7 16 - 21 9
18. Шапекоэнсе 12 2 3 7 11 - 20 9
19. Алагоано 11 1 3 7 3 - 20 6
20. Аваи 12 0 5 7 5 - 16 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Лоренсо Фильо Освальдо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Мичел Маседо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Juninho получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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