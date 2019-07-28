Бразилия: Серия A 2019
Форталеза
1:1
Второй тайм: 70'
Коринтианс
2' Желтая карточкаJuninho V
12' Желтая карточкаМичел Маседо
1:0
40' ГолOsvaldo
55' Желтая карточкаGabriel Dias
1:1
67' ГолБоселли Мауро
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
6
Carlinho
55
Juninho
V
11
Osvaldo
86
Kieza
12
Кассио
Рамос
26
Жил
Карлос
11
Junior
Urso
22
Mateus
Vital
37
Everaldo
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
-
86 KiezaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
23 Max Walef
-
2 Tinga I
-
14 Nathan III
-
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 EveraldoНападающий
- Запасные игроки
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
-
28 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Jadson I
-
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
2'
12'
40'
1:0
55'
67'
1:1
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +7 =3 -10Льянерос 2:0 Форталеза Депортиво Перейра 1:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Форталеза 2:0 Аваи
Форталеза 2:1 Крузейро Гремио 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Фламенго 2:0 Форталеза Ботафого ПБ 0:1 Форталеза Форталеза 1:1 Васко да Гама Форталеза 1:0 Ботафого ПБ Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Санта-Круз Льянерос 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Барранкилья 2:0 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 4:0 Форталеза
Коринтианс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао
Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Коринтианс: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|12
|9
|2
|1
|17 - 8
|29
|2.
|Палмейрас
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|3.
|Фламенго
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|4.
|Атлетико Минейро
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Сан-Паулу
|12
|5
|6
|1
|15 - 7
|21
|6.
|Интернасьональ
|12
|6
|2
|4
|15 - 10
|20
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|8.
|Гойяс
|0:0
|11
|5
|2
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Коринтианс
|1:1
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|10.
|Ботафого Рибейрао
|12
|5
|1
|6
|10 - 12
|16
|11.
|Байя
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|12.
|Гремио
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|13.
|Форталеза
|1:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|14.
|Сеара
|12
|4
|2
|6
|13 - 11
|14
|15.
|Васко да Гама
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|16.
|Крузейро
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|17.
|Флуминенсе
|12
|2
|3
|7
|16 - 21
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|Алагоано
|11
|1
|3
|7
|3 - 20
|6
|20.
|Аваи
|12
|0
|5
|7
|5 - 16
|5
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